Estados Unidos x Paraguai Palpite – Análise e odds (12/06)

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Estados Unidos e Paraguai se enfrentam na sexta-feira, 12 de junho, às 22h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood (Califórnia), pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026.

Os anfitriões de Mauricio Pochettino chegam com a pressão de abrir o torneio em casa diante de uma seleção sul-americana que volta à Copa após 16 anos de ausência – e que perdeu o principal jogador ofensivo, Julio Enciso, lesionado no último amistoso preparatório. Confira outros palpites Copa do Mundo.

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Análise da partida - Anfitriões sob os holofotes de Inglewood

A seleção dos Estados Unidos vive um período de altos e baixos sob Pochettino. O encerramento de 2025 foi promissor – com vitórias sobre Paraguai (2 x 1) e Uruguai (5 x 1) em amistosos –, mas os resultados de março de 2026 trouxeram doses de realidade: derrota por 5 x 2 para a Bélgica e 2 x 0 para Portugal.

A reta final de preparação devolveu confiança. No dia 31 de maio, os EUA venceram o Senegal por 3 x 2 em Charlotte, com Sergiño Dest abrindo o placar e Christian Pulisic encerrando um jejum de cinco meses sem gol – o camisa 10 do Milan finalizou com classe após passe de Ricardo Pepi.

A derrota por 2 x 1 para a Alemanha em Chicago, no dia 6 de junho, trouxe aspectos positivos: a equipe reagiu ao gol de Kai Havertz aos dois minutos com um lindo voleio de Antonee Robinson de fora da área, e Pochettino manteve o time titular completo no segundo tempo, sinalizando que a formação para a estreia está praticamente definida.

Do lado do Paraguai, a Albirroja comandada por Gustavo Alfaro vive uma transformação. Nos três primeiros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, o Paraguai somou apenas um ponto. Alfaro assumiu em agosto de 2024 e revolucionou: nos 12 jogos seguintes, foram 23 pontos, com vitórias históricas sobre Argentina (2 x 1) e Brasil (gol de Diego Gómez) em Assunção.

O Paraguai garantiu a vaga ao empatar em 0 x 0 com o Equador em setembro de 2025 e terminou na sexta colocação das Eliminatórias, com 28 pontos – a mesma pontuação do Brasil.

Nos amistosos preparatórios, o time venceu a Grécia por 1 x 0 em Atenas (março de 2026), perdeu para Marrocos por 2 x 1 em Lens e goleou a Nicarágua por 4 x 0 no último compromisso antes de viajar aos EUA. A preocupação central, porém, é a lesão de Julio Enciso, retirado de maca aos 25 minutos daquele jogo contra a Nicarágua com dores na coxa e no quadríceps.

Confrontos diretos entre Estados Unidos e Paraguai

O histórico geral favorece amplamente os Estados Unidos: em nove jogos entre as duas seleções, os americanos venceram seis, com dois empates e apenas uma vitória paraguaia.

O único confronto em Copas do Mundo aconteceu na edição inaugural de 1930, no Uruguai, quando os EUA aplicaram 3 x 0 – resultado que ajudou os americanos a avançarem às semifinais daquele torneio. Desde então, os duelos aconteceram em Copas América e amistosos.

O encontro mais recente ocorreu em novembro de 2025, no Subaru Park, em Chester (Pensilvânia). Os EUA venceram por 2 x 1 com gols de Giovanni Reyna e Folarin Balogun, embora ambas as seleções tenham utilizado formações diferentes das que devem escalar na Copa. Na Copa América de 2016, nos Estados Unidos, os anfitriões eliminaram o Paraguai na fase de grupos com vitória por 1 x 0 – gol de Clint Dempsey.

Notícias de Estados Unidos x Paraguai

Estados Unidos: desfalques e dúvidas

Pochettino anunciou os 26 convocados no dia 26 de maio, em Nova York. Treze jogadores estiveram na Copa de 2022, no Catar – recorde de retornantes entre edições consecutivas para os EUA.

A principal surpresa foi a ausência de Tanner Tessmann, do Lyon, cortado por uma lesão muscular que o afastou nas últimas semanas da temporada europeia. Pochettino optou por convocar o zagueiro Joe Scally (Borussia Monchengladbach) no lugar, totalizando dez defensores no grupo – sinal de que o sistema com três zagueiros pode ser utilizado.

Matt Freese, do New York City FC, é o favorito para a meta: titular em 15 dos 18 jogos sob Pochettino. Matt Turner (New England Revolution) foi o titular contra o Senegal, mas Freese reassumiu diante da Alemanha. Chris Brady (Chicago Fire) completa o trio de goleiros.

O meio-campo tem como pilares Tyler Adams (Bournemouth) e Weston McKennie (Juventus), com Malik Tillman (Bayer Leverkusen) como opção ofensiva. Gio Reyna (Monchengladbach), apesar de fase irregular em clubes, foi convocado pelo talento natural.

Provável escalação dos EUA (4-3-3): Freese; Dest, Richards, McKenzie, Robinson; Adams, McKennie, Tillman; Weah, Pepi, Pulisic. Técnico: Mauricio Pochettino.

Paraguai: desfalques e dúvidas

Alfaro fechou a lista de 26 jogadores no dia 1 de junho, com apenas três atletas da liga local. Sete jogadores atuam no futebol brasileiro (destaque para Gustavo Gómez, do Palmeiras, capitão com 88 jogos pela seleção) e seis na Argentina.

A grande incógnita é Julio Enciso. O atacante do Strasbourg, de 22 anos, foi retirado de maca aos 25 minutos do amistoso contra a Nicarágua, em 5 de junho, com dores simultâneas nos isquiotibiais e no quadríceps após dois impactos consecutivos. Alfaro declarou que Enciso «tomou uma pancada que parecia estar afrouxando, mas depois levou outra na cintura e sentiu de vez».

Os exames de imagem definirão se ele terá condições de jogar na sexta-feira. Sem Enciso – autor de três gols nas Eliminatórias e 12 na temporada pelo Strasbourg –, o setor ofensivo perde seu principal desequilibrador.

Isidro Pitta, do RB Bragantino, foi a última adição ao elenco e ficou com a vaga que deixou de fora nomes como Ángel Romero e Mathías Villasanti. Antonio Sanabria (Cremonese) deve liderar o ataque, com Ramón Sosa (Palmeiras) e Miguel Almirón (Atlanta United) como opções de criação.

A zaga tem experiência com Gustavo Gómez, Júnior Alonso (Atlético-MG) e Fabián Balbuena (Grêmio), e Omar Alderete (Sunderland) traz ritmo da Premier League.

Provável escalação do Paraguai (4-4-2): Roberto Fernández; Velázquez, Gustavo Gómez, Balbuena, Alderete; Diego Gómez, Bobadilla, Almirón, Sosa; Sanabria, Arce. Técnico: Gustavo Alfaro.

Destaques individuais de Estados Unidos x Paraguai

Destaque dos EUA Christian Pulisic 33 Gols em 85 jogos pela seleção 8 Jogos com gol + assistência pelos EUA 1G + 1A Contribuições vs Senegal (31/mai) 2ª Copa do Mundo na carreira Destaque do Paraguai Antonio Sanabria 4 Gols nas Eliminatórias Sul-Americanas 1 Gol decisivo vs Argentina (Eliminatórias) 47 Jogos pela seleção paraguaia 7 Gols internacionais na carreira

Os técnicos - Argentinos em lados opostos

Mauricio Pochettino

O argentino de Murphy assumiu a seleção dos EUA em setembro de 2024 e rapidamente estabilizou um grupo que vinha de desempenho decepcionante na Copa América do mesmo ano. Pochettino trouxe a cultura tática do futebol europeu – trabalhou no Tottenham, PSG e Chelsea – e conseguiu encerrar 2025 com cinco jogos de invencibilidade, incluindo a goleada por 5 x 1 sobre o Uruguai.

A Copa de 2026 é sua primeira como treinador de seleção. Pochettino dispõe de um elenco com média de idade de 26 anos e 332 dias – o quinto mais jovem da história dos EUA em Copas –, equilibrando experiência de 13 veteranos de 2022 com a energia de estreantes como Alex Freeman (Villarreal) e Sebastian Berhalter (Vancouver).

Gustavo Alfaro

Alfaro, de 63 anos, construiu a carreira no futebol argentino, com passagem marcante pelo Arsenal de Sarandí – onde conquistou o Clausura e a Copa Sul-Americana. No cenário internacional, dirigiu o Equador na Copa de 2022 (vitória sobre o Catar e empate com a Holanda na fase de grupos) e passou pela Costa Rica antes de assumir o Paraguai em agosto de 2024.

O impacto foi imediato. Em 12 jogos de Eliminatórias sob seu comando, o Paraguai somou 23 pontos e perdeu apenas uma vez – para o Brasil, fora de casa. Alfaro impôs uma identidade baseada em solidez defensiva, organização tática e mentalidade competitiva. Classificou a Albirroja para a primeira Copa desde 2010, com vitórias em Assunção sobre Argentina, Brasil, Venezuela e Chile.

Análise tática de Estados Unidos x Paraguai

Pochettino trabalhou com duas formações na preparação: o 4-3-3 (base preferida) e um esquema com três zagueiros, utilizando Robinson e Freeman como alas. A presença de dez defensores entre os 26 convocados reforça essa possibilidade. No 4-3-3, Adams ancora o meio enquanto McKennie e Tillman avançam para apoiar o trio Weah, Pepi e Pulisic. A largura vem dos laterais Dest e Robinson, que funcionam quase como pontas quando a equipe tem a bola.

Alfaro deve montar o Paraguai num 4-4-2 compacto, com linhas muito próximas e pouco espaço entre setores. Diego Gómez (Brighton) e Damián Bobadilla (São Paulo) formam uma dupla de volantes com capacidade de marcação e saída limpa de bola. Sosa e Almirón, nos flancos, são as válvulas de escape nos contra-ataques – o ponto mais perigoso do Paraguai.

A chave tática está no corredor esquerdo dos EUA. Pulisic tende a migrar para o meio, e Antonee Robinson avança com frequência – o voleio de 23 metros contra a Alemanha mostrou o quanto ele se projeta ao ataque. Se Alfaro deixar esse corredor exposto nas transições, os EUA podem explorar com superioridade numérica. Por outro lado, se o Paraguai conseguir compactar o bloco baixo e anular os espaços centrais, o jogo caminha para poucas chances claras e definição em bola parada ou erro individual.

Prognóstico de placar exato para Estados Unidos x Paraguai

Previsão de placar EUA 1 x 0 Paraguai Os EUA jogam em casa no SoFi Stadium, em Inglewood, com apoio massivo da torcida na abertura da Copa. O Paraguai perde o principal jogador ofensivo, Julio Enciso, lesionado no amistoso contra a Nicarágua, e tende a priorizar a solidez defensiva sob o comando de Alfaro. O cenário aponta para um jogo truncado, com gol isolado dos anfitriões. Os EUA venceram o Paraguai por 2 x 1 no amistoso de novembro de 2025, em Chester (Pensilvânia) O Paraguai teve apenas uma vitória em nove jogos contra os EUA no histórico geral do confronto Julio Enciso, autor de três gols nas Eliminatórias e 12 gols pelo Strasbourg na temporada, é dúvida após lesão muscular Christian Pulisic encerrou jejum de cinco meses sem gol na vitória de 3 x 2 sobre o Senegal, em 31 de maio O Paraguai não disputa uma Copa do Mundo desde 2010, quando chegou às quartas de final na África do Sul

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