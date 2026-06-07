Argentina x Islândia Palpite – Análise e odds (09/06)

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A Argentina disputa na terça-feira, 9 de junho, o último amistoso antes de iniciar a defesa do título na Copa do Mundo de 2026, diante da Islândia, no Jordan-Hare Stadium, em Auburn, no Alabama.

A Albiceleste chega embalada por seis vitórias consecutivas em amistosos e vem de goleada por 5 x 0 sobre a Zâmbia e triunfo por 2 x 0 contra Honduras, no sábado, no Texas, com gols de Lautaro Martínez e Giuliano Simeone.

A principal dúvida segue sendo a condição física de Lionel Messi, que ficou no banco de reservas contra Honduras enquanto administra um estiramento muscular no isquiotibial esquerdo, sofrido no dia 25 de maio durante a vitória do Inter Miami por 6 x 4 sobre o Philadelphia Union na MLS.

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Análise da partida - Preparação final antes do Mundial

A seleção de Lionel Scaloni acumula 16 gols marcados e apenas um sofrido nos últimos cinco amistosos antes do jogo contra Honduras, o que demonstra o nível de controle tático que a equipe impõe sobre adversários de escalão inferior.

A vitória por 2 x 0 sobre Honduras, no Kyle Field, foi o sexto triunfo seguido em jogos preparatórios, com Lautaro Martínez convertendo pênalti aos 37 minutos do primeiro tempo e Giuliano Simeone, filho de Diego Simeone, ampliando no início da etapa final após jogada coletiva envolvente.

Scaloni aproveitou o confronto para rodar o elenco e dar minutos a jogadores como Cristian Romero, que entrou no segundo tempo para ganhar ritmo de jogo após se recuperar de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho sofrida em abril, no Tottenham.

A Argentina terminou as eliminatórias sul-americanas na liderança, com classificação garantida desde março de 2025, e se apresenta como uma das favoritas ao título, ao lado de Espanha, França e Inglaterra.

O cenário para o jogo contra a Islândia indica rodízio mais intenso, com Scaloni preservando titulares para a estreia contra a Argélia, dia 16 de junho, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

O contexto do elenco argentino envolve preocupações com a condição física de vários jogadores: além de Messi, o goleiro Emiliano Martínez se recupera de uma fratura no dedo anelar da mão direita sofrida na final da Liga Europa pelo Aston Villa, enquanto os laterais Nahuel Molina e Gonzalo Montiel administram desconfortos musculares e devem ter minutagem controlada.

O zagueiro Leonardo Balerdi foi cortado da Copa do Mundo por lesão na panturrilha, reduzindo as opções defensivas de Scaloni.

A Islândia, por sua vez, vive uma fase de reconstrução sob o comando de Arnar Gunnlaugsson, ex-jogador que assumiu a seleção em janeiro de 2025 após a renúncia de Åge Hareide.

A equipe não se classificou para a Copa do Mundo de 2026 e ocupa a 75ª posição no ranking da FIFA, uma queda significativa em relação ao 18º lugar que alcançou em 2018, ano de sua única participação em Mundiais.

O retrospecto recente é preocupante: apenas uma vitória nos últimos oito jogos, contra o Azerbaijão (2 x 0), pelas eliminatórias europeias, em novembro de 2025.

Nos amistosos de 2026, a Islândia perdeu por 4 x 0 para o México, empatou com Canadá (2 x 2) e Haiti (1 x 1), e caiu por 1 x 0 diante do Japão no dia 31 de maio.

O padrão de desempenho indica dificuldade para se defender diante de seleções com movimentação rápida na frente, perfil que a Argentina apresenta mesmo com time alternativo.

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Confrontos diretos entre Argentina e Islândia

Argentina e Islândia se enfrentaram apenas uma vez na história, em jogo memorável pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Naquela partida, disputada em 16 de junho de 2018, em Moscou, a Argentina abriu o placar com Sergio Agüero, mas a Islândia empatou com gol de Alfred Finnbogason, e o jogo terminou em 1 x 1.

Messi desperdiçou um pênalti defendido por Hannes Halldórsson, goleiro que à época também trabalhava como diretor de cinema, em um dos momentos mais emblemáticos daquela Copa.

A Islândia se tornou a menor nação em termos populacionais a participar de um Mundial, com cerca de 350 mil habitantes, e o empate foi celebrado como uma vitória histórica pelo público islandês.

Oito anos depois, o cenário mudou consideravelmente: a Argentina conquistou a Copa de 2022, duas Copas América (2021 e 2024) e uma Finalíssima, enquanto a Islândia regrediu no cenário internacional e não conseguiu se classificar para a Eurocopa de 2024 nem para o Mundial de 2026.

Notícias de Argentina x Islândia

Argentina: desfalques e dúvidas

Messi é a grande interrogação para o confronto com a Islândia. O camisa 10 ficou fora do jogo contra Honduras no sábado, mas treinou parcialmente com o grupo durante a semana, segundo Scaloni, que declarou: "Leo está bem, treinou uma parte com o grupo, o que é importante".

A tendência é que o craque ganhe alguns minutos no segundo tempo para readquirir ritmo antes da Copa, caso a comissão técnica avalie que a evolução clínica permite.

Emiliano Martínez deve ficar de fora novamente, com Gerónimo Rulli ou Juan Musso assumindo a meta.

Cristian Romero entrou no segundo tempo contra Honduras e pode ser poupado neste jogo, já que o foco é a estreia no Mundial.

Com Balerdi fora da Copa, Facundo Medina ganha espaço como alternativa na zaga ao lado de Otamendi.

Scaloni deve escalar um time misto, com titulares dividindo minutos com reservas.

Provável escalação da Argentina (4-3-3): Rulli; Montiel, Otamendi, Medina e Barco; Palacios, Paredes e Lo Celso; Simeone, J.M. López e N. González. Técnico: Lionel Scaloni.

Islândia: desfalques e dúvidas

A Islândia não conta com grandes desfalques por lesão, mas o nível geral do elenco é significativamente inferior ao argentino.

Arnar Gunnlaugsson deve utilizar a base que atuou nos amistosos de março e no jogo contra o Japão, com o capitão Orri Óskarsson como referência no ataque.

Óskarsson, que atua pela Real Sociedad, marcou sete gols na LaLiga 2025-26 e é o principal nome ofensivo da equipe, com nove gols em 17 jogos pela seleção.

Gylfi Sigurdsson, maior artilheiro da história da Islândia com 28 gols, segue convocado e marcou contra o Haiti no amistoso de março.

Hákon Arnar Haraldsson, meia do Lille, é outra peça importante no meio-campo islandês e traz qualidade técnica acima da média do elenco.

O goleiro Hákon Rafn Valdimarsson, do Brentford, deve ser titular e representa um dos poucos jogadores do grupo com experiência em ligas de primeira linha na Europa.

Provável escalação da Islândia (4-2-3-1): Valdimarsson; Sampsted, Ingason, Hermannsson e Tómasson; V. Pálsson e Willumsson; Haraldsson, Sigurdsson e Hlynsson; Óskarsson. Técnico: Arnar Gunnlaugsson.

Destaques individuais de Argentina x Islândia

Destaque da Argentina Julián Álvarez 20 Gols em 2025-26 (todas as competições pelo Atlético) 9 Assistências em 2025-26 (todas as competições pelo Atlético) 7.11 Nota média FotMob na LaLiga 2025-26 13 Gols pela Argentina (49 jogos) Destaque da Islândia Orri Óskarsson 7 Gols na LaLiga 2025-26 (em 674 minutos) 6.66 Nota média FotMob na LaLiga 2025-26 9 Gols pela Islândia (17 jogos) 2 Gols vs Canadá (amistoso, março de 2026)

Os técnicos - Experiência consolidada contra reconstrução

Lionel Scaloni

Scaloni assumiu a Argentina em 2018 como interino e transformou a seleção na equipe mais vencedora do ciclo recente, conquistando Copa América 2021, Finalíssima 2022, Copa do Mundo 2022 e Copa América 2024.

O treinador de 48 anos tem como marca a capacidade de renovar o elenco sem perder competitividade, integrando nomes como Enzo Fernández, Julián Álvarez e Giuliano Simeone ao núcleo campeão de 2022.

Arnar Gunnlaugsson

Gunnlaugsson, de 53 anos, assumiu a seleção islandesa em janeiro de 2025 após construir sua reputação como treinador do Víkingur Reykjavik, onde conquistou títulos nacionais na Islândia.

Como jogador, defendeu a seleção em 32 oportunidades e marcou três gols, mas a transição para o cargo de selecionador ocorre em momento de declínio da geração que levou a Islândia à Eurocopa de 2016 e à Copa de 2018.

Análise tática de Argentina x Islândia

A Argentina deve manter seu habitual 4-3-3 com variação para 4-2-3-1, sistema que permite controle de posse e transições rápidas entre as linhas.

Mesmo com um time alternativo, a qualidade técnica individual de jogadores como Lo Celso, Palacios e Nicolás González garante superioridade na construção de jogadas pelo meio e pelas faixas laterais.

A Islândia historicamente aposta em um bloco defensivo compacto no 4-2-3-1 ou 4-4-2, priorizando disputas aéreas, segundas bolas e contra-ataques diretos.

O problema para Gunnlaugsson é que essa abordagem funciona melhor quando a equipe tem intensidade física constante, algo que tem faltado nos jogos recentes: a goleada por 4 x 0 sofrida contra o México e a derrota para o Japão mostraram dificuldade em manter a pressão por 90 minutos.

A Argentina pode explorar os espaços nas costas dos laterais islandeses com Giuliano Simeone e Nicolás González, que têm velocidade para atacar a profundidade.

No meio-campo, a posse de bola argentina tende a sufocar a tentativa islandesa de construir jogadas, forçando erros de passe na saída de bola.

Prognóstico de placar exato para Argentina x Islândia