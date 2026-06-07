Senegal x Arábia Saudita Palpite – Análise e odds (09/06)

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Senegal e Arábia Saudita se enfrentam na terça-feira, no Toyota Field, em San Antonio, no Texas, no último amistoso de preparação antes da Copa do Mundo de 2026.

Os senegaleses, 14º do ranking da FIFA, chegam após a derrota por 3 x 2 para os Estados Unidos em Charlotte, quando Sadio Mane fez dois gols, mas não impediu o triunfo dos anfitriões, que abriram vantagem com Dest e Pulisic e fecharam o placar com Balogun.

A Arábia Saudita, 61ª no ranking, venceu Porto Rico por 3 x 0 na quinta-feira anterior, na primeira vitória sob o comando do grego Georgios Donis, nomeado em abril após a demissão de Herve Renard.

Três titulares do Senegal (Mane, Edouard Mendy e Kalidou Koulibaly) atuam na Saudi Pro League e conhecem de perto os adversários sauditas, um dado que adiciona uma camada tática incomum a este confronto.

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Análise da partida - Senegal com elenco afiado; Arábia Saudita ainda tateia sob novo comando

O Senegal de Pape Thiaw chega à Copa do Mundo de 2026 após uma campanha invicta nas Eliminatórias Africanas, com sete vitórias e três empates no Grupo B.

Em janeiro, os Leões da Teranga venceram a final da Copa Africana de Nações contra Marrocos, embora o título tenha sido cassado pela Câmara de Apelações da CAF por conta de incidentes no encerramento da partida.

A goleada de 3 x 1 sobre Gâmbia e o triunfo por 2 x 0 diante do Peru, ambos em março, confirmaram o padrão ofensivo da equipe, que marcou oito gols nos últimos cinco jogos.

Contra os Estados Unidos, a equipe sofreu com a intensidade inicial dos anfitriões e cedeu dois gols nos primeiros 20 minutos, mas Mane diminuiu antes do intervalo e voltou a marcar no segundo tempo, deixando o placar em 3 x 2.

O grupo I da Copa traz França, Noruega e Iraque como adversários, o que exige de Thiaw um elenco afinado desde o primeiro apito contra os franceses, em East Rutherford, no dia 16 de junho.

A Federação Saudita demitiu Herve Renard em 17 de abril e contratou Georgios Donis, treinador grego com passagem pelo Al Hilal, a menos de dois meses do início do torneio.

O resultado prático aparece nos números recentes: a Arábia Saudita sofreu quatro gols do Egito e empatou sem gols com os Emirados Árabes em março, além de perder para Sérvia (2 x 1, também em março) e para o Equador (2 x 1, no dia 30 de maio) já nos Estados Unidos.

A vitória por 3 x 0 sobre Porto Rico aliviou a pressão, mas o adversário ocupava a 167ª posição do ranking da FIFA.

No grupo H, os sauditas enfrentam a Espanha, campeã da Europa, o Uruguai de Marcelo Bielsa e os estreantes Cabo Verde.

O capitão Salem Al-Dawsari lidera o elenco do Al Hilal, enquanto o lateral Saud Abdulhamid, autor de três gols e sete assistências pelo RC Lens na temporada 2025/26, é o único jogador da lista que atua no futebol europeu.

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Confrontos diretos entre Senegal e Arábia Saudita

As duas seleções se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas com o mesmo placar: 3 x 2 para a Arábia Saudita, em setembro de 1998 pela Copa Árabe da FIFA e em maio de 2002 em amistoso internacional.

Passaram-se mais de 24 anos desde o último encontro, e os elencos mudaram por completo: o Senegal de 2026 disputou três Copas consecutivas (2018, 2022 e 2026) e conquistou a Copa Africana de 2021, enquanto a Arábia Saudita ficou marcada pela vitória por 2 x 1 sobre a Argentina na fase de grupos do Mundial de 2022.

A amostra é pequena demais e distante demais para servir de parâmetro, mas o retrospecto registra dez gols em dois jogos, o que ao menos sugere que nenhuma das duas seleções adotou postura conservadora quando se enfrentou.

Notícias de Senegal x Arábia Saudita

Senegal: desfalques e dúvidas

Pape Thiaw convocou 28 jogadores para a reta final de preparação e precisará dispensar dois antes do prazo da FIFA para a lista definitiva de 26 nomes.

O amistoso contra a Arábia Saudita é a última chance de avaliação antes dos cortes, o que significa que Thiaw deve rodar o elenco e dar minutos a jogadores na disputa por vaga.

Sadio Mane, atacante do Al Nassr que fez dois gols contra os Estados Unidos, é o principal nome do elenco e anunciou que esta será a sua última Copa do Mundo, o que dá peso emocional extra ao jogador de 34 anos e 55 gols internacionais.

Nicolas Jackson, do Chelsea, e Iliman Ndiaye completam o trio ofensivo, enquanto Lamine Camara, revelação do Monaco, e Habib Diarra formam a dupla de meias criadores.

No setor defensivo, Kalidou Koulibaly, capitão de 34 anos, lidera um sistema de três zagueiros que Thiaw tem utilizado com regularidade.

Provável escalação do Senegal (3-4-3): Mendy; Diatta, Seck, Sarr; Ndiaye (Bara), Camara, Diarra, Jakobs; Iliman Ndiaye, Jackson e Mane. Técnico: Pape Thiaw.

Arábia Saudita: desfalques e dúvidas

Georgios Donis confirmou a lista de 26 convocados no prazo da FIFA e trabalha na definição do time titular para o último teste antes da estreia no Mundial.

A principal dúvida é o zagueiro Hassan Tambakti, que lida com uma lesão muscular na coxa e aparece como incerto para o confronto, de acordo com o FotMob.

Salem Al-Dawsari, capitão e jogador mais experiente do elenco, deve ser a referência criativa do meio de campo, abastecendo os atacantes Firas Al-Buraikan e Abdullah Al-Hamdan.

Saud Abdulhamid, lateral direito emprestado pela Roma ao RC Lens, é a principal referência técnica da equipe após uma temporada com 31 jogos, três gols e sete assistências na Ligue 1 e na Copa da França.

Donis tende a manter o 4-4-2 que utilizou contra Porto Rico, com Mohammed Kanno e Nasser Al-Dawsari protegendo a zaga.

Provável escalação da Arábia Saudita (4-4-2): Al-Owais; Abdulhamid, Tambakti (Al-Amri), Lajami, Al-Harbi; Al-Ghannam, Kanno, N. Al-Dawsari, S. Al-Dawsari; Al-Buraikan e Al-Hamdan. Técnico: Georgios Donis.

Destaques individuais de Senegal x Arábia Saudita

Destaque do Senegal Sadio Mane 55 Gols pela seleção (artilheiro histórico, 127 jogos) 7.9 Nota média FotMob (Saudi Pro League 2025/26) 10 Gols na Saudi Pro League 2025/26 (Al Nassr) 2 Gols no amistoso vs EUA (31 de maio) Destaque da Arábia Saudita Saud Abdulhamid 3 Gols na temporada 2025/26 (Ligue 1 + Copa da França) 7 Assistências na temporada 2025/26 pelo RC Lens 7.06 Nota média Sofascore na temporada (22 jogos avaliados) 31 Jogos disputados na temporada 2025/26 pelo RC Lens

Os técnicos - Dois perfis opostos na beira do campo

Pape Thiaw

Thiaw assumiu o comando do Senegal após a saída de Aliou Cisse e conduziu a equipe ao título da Copa Africana de Nações em janeiro, a segunda conquista continental da história senegalesa.

O treinador de 44 anos alterna entre formações com três e quatro defensores conforme o adversário, e leva para a Copa do Mundo a missão de repetir ou superar a campanha das oitavas de final de 2022.

Georgios Donis

O grego de 56 anos foi nomeado em abril, a menos de dois meses do Mundial, após a demissão de Renard pela Federação Saudita.

Donis conhece o futebol saudita de perto após passagens pelo Al Hilal e tem a missão de dar identidade tática a um elenco que perdeu figuras como Salman Al-Faraj e Yasser Al-Shahrani em relação ao grupo que surpreendeu a Argentina em 2022.

Análise tática de Senegal x Arábia Saudita

O Senegal deve se apresentar no 3-4-3 de Thiaw, com os alas Jakobs e Diatta oferecendo amplitude e Mane, Jackson e Iliman Ndiaye alternando posições entre linhas.

A velocidade desse trio no contra-ataque foi o principal trunfo contra os Estados Unidos e deve gerar problemas semelhantes para a linha de quatro saudita, que cedeu oito gols nos jogos contra Egito (quatro), Sérvia (dois) e Equador (dois).

A Arábia Saudita tende a se posicionar em um 4-4-2 compacto, fechando linhas de passe no meio e apostando nas saídas rápidas de Salem Al-Dawsari pelos lados.

O caráter de último amistoso antes da Copa pode gerar um primeiro tempo mais controlado e um segundo tempo com mais espaços, quando os treinadores tendem a promover substituições para avaliar opções do elenco.

Prognóstico de placar exato para Senegal x Arábia Saudita