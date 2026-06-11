Haiti x Escócia Palpite – Análise e odds (13/06)
Veja os principais palpites de Haiti x Escócia pela Copa do Mundo 2026
O Haiti reencontra o palco da Copa do Mundo após 52 anos de ausência e encara a Escócia na abertura do Grupo C, neste sábado, no Gillette Stadium, em Foxborough (Boston).
O confronto coloca frente a frente duas seleções que vivem momentos históricos distintos: de um lado, Les Grenadiers, na 83ª posição do ranking da FIFA, que não disputavam o Mundial desde 1974; do outro, os escoceses, na 43ª posição, que voltam à competição depois de 28 anos, desde a edição de 1998, na França.
O grupo ainda conta com Brasil e Marrocos, o que torna esta partida decisiva para ambas as equipes na disputa por uma vaga nos 16 avos de final, fase que contempla os dois primeiros de cada chave e os melhores terceiros colocados no formato expandido de 48 seleções.
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Melhores palpites para Haiti x Escócia pela Copa do Mundo
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Análise da partida - Dois re-estreantes em busca dos três pontos
A Escócia chega aos Estados Unidos com um elenco reforçado por jogadores de ligas de ponta na Europa.
Scott McTominay, meia do Napoli com 15 gols em 70 partidas pela seleção, é o principal nome da equipe de Steve Clarke e vive fase ofensiva na Itália.
John McGinn, do Aston Villa, soma 20 gols em 86 jogos pelo país e se recuperou de lesão no joelho a tempo de integrar o grupo para o torneio.
A classificação veio de forma dramática, com vitória por 4 x 2 sobre a Dinamarca em Hampden Park, incluindo gols de Kieran Tierney e um chute espetacular do meio de campo de Kenny McLean.
Nos amistosos preparatórios, os escoceses golearam Curaçao por 4 x 1, com dois gols de Lawrence Shankland, e bateram a Bolívia por 4 x 0 em Nova Jersey, onde Ché Adams marcou duas vezes e McTominay também balançou as redes.
O Haiti, por sua vez, surpreendeu na fase eliminatória da Concacaf ao terminar na liderança do Grupo C da terceira rodada, à frente de Honduras e Costa Rica.
A campanha geral nas eliminatórias incluiu seis vitórias, dois empates e duas derrotas em dez partidas, com 20 gols marcados e 13 sofridos, tudo isso jogando como mandante em campo neutro por questões de segurança no país.
Duckens Nazon, maior artilheiro da história do Haiti com 44 gols, liderou o ataque nas eliminatórias com seis gols.
Nos últimos cinco jogos, a seleção caribenha oscilou: venceu a Nicarágua (2 x 0) e a Nova Zelândia (4 x 0), empatou com a Islândia (1 x 1), mas perdeu para Tunísia (0 x 1) e Peru (1 x 2), o que evidencia dificuldades contra adversários de maior qualidade técnica.
Uma visão da Escócia
Esta partida será decisiva para as aspirações da Escócia de alcançar a fase eliminatória pela primeira vez na história do país em Copas do Mundo, após oito campanhas consecutivas encerradas ainda na fase de grupos.
Com os confrontos contra o Brasil, pentacampeão mundial, e o Marrocos, semifinalista em 2022, ainda por vir, o duelo contra o Haiti representa claramente a melhor chance da equipe de Steve Clarke de garantir os três pontos.
A Escócia é favorita para vencer em Foxborough, mas um tropeço nesta abertura tornaria as chances de classificação extremamente remotas.
Greg MacLean, MrFixIt's Tips
Confrontos diretos entre Haiti e Escócia
Haiti e Escócia nunca se enfrentaram em partida oficial, o que torna o duelo completamente inédito na história de ambas as seleções.
A ausência de confrontos diretos impede qualquer análise de padrão entre as equipes, mas o contexto do grupo oferece uma leitura clara: para as duas, esta partida representa a melhor oportunidade de somar pontos antes dos compromissos contra Brasil e Marrocos.
A diferença de 40 posições no ranking da FIFA (43ª contra 83ª) coloca a Escócia como favorita, porém o ineditismo do confronto acrescenta imprevisibilidade ao jogo.
Notícias de Haiti x Escócia
Haiti: desfalques e dúvidas
O Haiti chega ao torneio sem lesões significativas no elenco, com o grupo completo à disposição do técnico Sébastien Migné.
A principal novidade no plantel é Wilson Isidor, atacante do Sunderland na Premier League, que optou por representar o Haiti após iniciar a carreira nas seleções de base da França.
Isidor fez quatro jogos e marcou dois gols desde que aderiu ao projeto haitiano, agregando qualidade individual que o elenco historicamente não possuía.
Jean-Ricner Bellegarde, meia do Wolverhampton, é o principal criador de jogadas e peça-chave no esquema tático de Migné, tendo trocado a seleção francesa pelo Haiti em decisão que se tornou simbólica para o programa.
O goleiro e capitão Johny Placide, de 38 anos, acumula 81 partidas pela seleção e será o líder emocional dentro de campo.
Provável escalação do Haiti (4-4-2): Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix e Martin Expérience; Josué Casimir, Jean-Ricner Bellegarde, Leverton Pierre e Ruben Providence; Wilson Isidor e Duckens Nazon. Técnico: Sébastien Migné.
Escócia: desfalques e dúvidas
A Escócia perdeu o meia Billy Gilmour, do Napoli, para o restante do torneio após lesão no joelho sofrida no amistoso contra Curaçao, em 30 de maio.
Gilmour era titular na função de organizador do meio-campo e disputou 46 partidas pela seleção, sendo peça fundamental na campanha das eliminatórias.
O técnico Steve Clarke convocou Tyler Fletcher, jovem de 19 anos do Manchester United (filho do ex-capitão Darren Fletcher), como substituto na lista de 26 jogadores.
Ché Adams, atacante do Torino e um dos principais finalizadores da equipe, enfrentou problemas musculares na coxa durante a temporada italiana e é dúvida para a estreia.
Caso Adams não tenha condições de jogo, Lawrence Shankland ou Lyndon Dykes devem assumir a posição de centroavante.
Craig Gordon, goleiro do Hearts, aos 43 anos, pode se tornar o segundo jogador mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo, atrás apenas do egípcio Essam El Hadary (45 anos em 2018).
Provável escalação da Escócia (4-2-3-1): Angus Gunn; Aaron Hickey, John Souttar, Scott McKenna e Andy Robertson; Lewis Ferguson e Ryan Christie; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay e John McGinn; Shankland. Técnico: Steve Clarke.
Destaques individuais de Haiti x Escócia
Os técnicos - Pragmatismo europeu contra resiliência caribenha
Sébastien Migné
Migné é um treinador francês com vasta experiência em seleções africanas, tendo comandado Quênia (levando o país à Copa Africana de Nações de 2019), República Democrática do Congo e Guiné Equatorial.
Sua passagem como auxiliar de Rigobert Song na seleção de Camarões durante a Copa do Mundo de 2022 lhe rendeu experiência direta em Mundiais, incluindo a histórica vitória camaronesa sobre o Brasil por 1 x 0 na fase de grupos.
Steve Clarke
Clarke comanda a Escócia desde 2019 e é o primeiro técnico na história do país a levar a seleção a três grandes torneios consecutivos (Euro 2020, Euro 2024 e Copa do Mundo 2026).
Formado na escola de José Mourinho durante sua passagem pelo Chelsea como auxiliar, Clarke não é um treinador de estilo vistoso, mas construiu uma equipe organizada, resiliente e capaz de competir contra adversários superiores.
Análise tática de Haiti x Escócia
O Haiti deve adotar um 4-4-2 compacto, priorizando a solidez defensiva no setor central, enquanto a Escócia tende ao 4-2-3-1 com propostas de jogo mais verticais.
A equipe de Clarke trabalha com um bloco disciplinado, que se defende com linhas próximas e aposta em transições rápidas, cruzamentos dos laterais (especialmente Andy Robertson pela esquerda) e infiltrações de McTominay na área adversária.
Bolas paradas são outra arma relevante: a Escócia tem jogadores fortes no jogo aéreo, como Grant Hanley e John Souttar, e costuma explorar escanteios e faltas como fonte de gols.
O Haiti, por sua vez, tentará explorar os espaços deixados pelos laterais escoceses quando estes avançam, utilizando a velocidade de Wilson Isidor e Louicius Deedson nos contra-ataques como principal recurso ofensivo.
A fragilidade haitiana pode estar na manutenção da intensidade defensiva durante os 90 minutos, o que pode ser decisivo contra um adversário com maior profundidade de elenco e opções no banco de reservas.
Prognóstico de placar exato para Haiti x Escócia
+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 14h30. (11/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
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