Coreia do Sul x Tchéquia Palpite – Análise e odds (11/06)

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A Coreia do Sul estreia no Grupo A da Copa do Mundo 2026 contra a Tchéquia, no Estadio de Guadalajara, em confronto que pode definir o segundo classificado da chave.

Os sul-coreanos, 25ª posição no ranking da FIFA, chegam invictos nas eliminatórias asiáticas com 11 vitórias e cinco empates em 16 partidas e tentam avançar à próxima fase pela segunda edição seguida.

Do lado tcheco, o retorno à Copa após 20 anos de ausência traz o peso e a expectativa de uma nação que precisou de dois pênaltis nos playoffs para chegar ao torneio.

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Análise da partida - Experiência sul-coreana contra a garra tcheca

A Coreia do Sul é a seleção mais consistente da Ásia em Copas do Mundo: esta será a 12ª participação geral e a 11ª consecutiva, sequência superada apenas por Brasil, Alemanha, Argentina e Espanha.

O técnico Hong Myung-bo classificou a equipe sem derrotas e liderou um ataque produtivo que marcou 40 gols na fase eliminatória, ficando atrás apenas do Japão (51) entre as seleções da AFC.

A campanha sólida, porém, não apagou críticas à frequência de empates: Jordânia (1 x 1), Omã (1 x 1) e Palestina (0 x 0) em casa geraram cobranças sobre o estilo de jogo por vezes cauteloso demais.

A preparação pré-Copa trouxe sinal de alerta: o zagueiro Cho Yu-min sofreu uma ruptura parcial da fáscia plantar no amistoso contra Trinidad e Tobago (vitória por 5 x 0, em 30 de maio) e foi cortado da lista final, substituído por Cho Wi-je, do Jeonbuk Hyundai Motors.

Son Heung-min, capitão e recordista de jogos pela seleção com 143 partidas, fez dois gols naquele amistoso e chegou a 56 gols internacionais, restando apenas dois para igualar a marca histórica de Cha Bum-kun (58).

A Tchéquia percorreu um caminho turbulento até a Copa do Mundo.

A derrota por 5 x 1 na Croácia e o tropeço por 2 x 1 nas Ilhas Faroe nas eliminatórias custaram o cargo do técnico Ivan Hašek, que foi substituído em dezembro de 2025 por Miroslav Koubek, aos 74 anos.

Koubek herdou uma equipe que terminou em segundo no grupo europeu, atrás da Croácia, e precisou de dois triunfos nos pênaltis nos playoffs para garantir a vaga: contra Irlanda (2 x 2, vitória por 4 x 3 nos pênaltis) e Dinamarca (2 x 2, vitória por 3 x 1 nos pênaltis).

O goleiro Matej Kovár, do PSV Eindhoven, foi destaque em ambas as disputas e se consolidou como titular.

Na fase final de preparação, a seleção tcheca venceu Kosovo e Guatemala em amistosos e demonstrou evolução coletiva sob o novo comando.

A ausência em Copas desde 2006 não diminui a ambição de uma seleção que atingiu as quartas de final da Eurocopa em 2012 e em 2020, demonstrando capacidade competitiva em torneios de mata-mata.

Confrontos diretos entre Coreia do Sul e Tchéquia

As duas seleções se enfrentaram três vezes na história, todas em amistosos, e jamais se encontraram em competição oficial. O primeiro duelo aconteceu em 1998, com empate por 2 x 2, e em 2001, a Tchéquia aplicou uma goleada de 5 x 0.

O encontro mais recente foi em 5 de junho de 2016, em Praga, quando a Coreia do Sul conquistou sua única vitória no retrospecto, por 2 x 1, com gols de Yoon Bit-garam (aos 26 minutos, de falta) e Suk Hyun-jun (40 minutos), enquanto Marek Suchý descontou na segunda etapa.

O balanço geral de gols favorece a Tchéquia (oito contra quatro), mas o contexto daqueles amistosos difere radicalmente de um jogo eliminatório na Copa do Mundo, com elencos renovados de ambos os lados.

Notícias de Coreia do Sul x Tchéquia

Coreia do Sul: desfalques e dúvidas

O corte mais significativo foi o do zagueiro Cho Yu-min, titular nas eliminatórias, que sofreu ruptura parcial da fáscia plantar durante o amistoso contra Trinidad e Tobago e perderá toda a Copa.

O substituto, Cho Wi-je, de 24 anos, jamais defendeu a seleção principal e fez sua estreia na elite do futebol sul-coreano apenas em 2026, pelo Jeonbuk Hyundai Motors.

O meia Bae Jun-ho sofreu lesão no tornozelo direito no mesmo amistoso, mas a comissão técnica espera contar com o jogador durante o torneio.

Son Heung-min está em forma fisicamente, mas não marca gols na MLS em 2026 após 13 partidas pelo LAFC, sequência preocupante para quem costuma ser a principal referência ofensiva da seleção.

Lee Kang-in, do PSG, liderou as assistências da Coreia do Sul nas eliminatórias (seis) e deve ocupar a ponta de criação ao lado de Son.

Provável escalação da Coreia do Sul (3-4-2-1): Kim Seung-gyu; Kim Min-jae, Kim Tae-hyeon e Lee Han-beom; Lee Ki-hyuk, Hwang In-beom, Lee Jae-sung e Kim Jin-su; Son Heung-min e Lee Kang-in; Hwang Hee-chan. Técnico: Hong Myung-bo.

Tchéquia: desfalques e dúvidas

O meia-atacante Adam Hlozek, do Hoffenheim, retornou à seleção após perder a maior parte da temporada com lesões no pé e na panturrilha, mas está apto segundo Koubek.

Koubek surpreendeu ao retirar a braçadeira de capitão de Tomás Soucek e entregá-la ao zagueiro Ladislav Krejcí, indicando que a liderança do grupo passa por uma nova fase.

Soucek permanece como titular no meio-campo e continua sendo o principal jogador de infiltração na área, aproveitando seus 1,93m para converter cruzamentos e bolas paradas.

Patrik Schick, do Bayer Leverkusen, marcou 22 gols em todas as competições na temporada 2025-26 e traz confiança para o ataque tcheco.

O treinador convocou o jovem Huga Sochurek, de apenas 17 anos, do Sparta Praga, mas o adolescente deve ser opção para fases posteriores do torneio.

Provável escalação da Tchéquia (3-4-1-2): Kovar; Zima, Krejcí e Vitík; Coufal, Soucek, Provod e Zelený; Sulc; Chorý e Schick. Técnico: Miroslav Koubek.

Destaques individuais de Coreia do Sul x Tchéquia

Destaque da Coreia do Sul Son Heung-min 56 Gols pela seleção (dois do recorde histórico) 143 Jogos pela Coreia do Sul (recorde) 10 Gols nas eliminatórias para 2026 (artilheiro) 4.ª Copa do Mundo na carreira (2014, 2018, 2022, 2026) Destaque da Tchéquia Patrik Schick 25 Gols em 52 jogos pela seleção tcheca 22 Gols na temporada 2025-26 pelo Leverkusen 5 Gols nas eliminatórias para a Copa 2026 5 Gols na Euro 2020 (artilheiro conjunto com CR7)

Os técnicos - Veteranos em busca de redenção

Hong Myung-bo

Hong conhece a Copa do Mundo como poucos: disputou quatro edições como jogador (1990, 1994, 1998 e 2002), foi assistente em 2006 e comandou a seleção em 2014, quando a equipe caiu na fase de grupos com apenas um ponto.

O técnico voltou ao cargo em 2024 com a missão de reconstruir a imagem após o fracasso anterior, e a campanha invicta nas eliminatórias fortaleceu seu crédito.

A troca recente de um sistema com quatro defensores para uma linha de três zagueiros, testada nos amistosos pré-Copa, reflete a busca por flexibilidade tática que ele mesmo declarou essencial.

Miroslav Koubek

Koubek iniciou sua carreira como treinador em 1983 e construiu uma trajetória quase inteiramente no futebol tcheco, com destaque para o título da liga com o Viktoria Plzen em 2015.

Aos 74 anos, assumiu a seleção em dezembro de 2025 como o segundo técnico mais velho desta Copa e tomou decisões impopulares como a mudança de capitão, priorizando a funcionalidade do grupo.

Os resultados nos playoffs validaram a aposta: duas classificações nos pênaltis com equipes disciplinadas e comprometidas com o plano tático.

Análise tática de Coreia do Sul x Tchéquia

A Coreia do Sul deve atuar em um 3-4-2-1 que se transforma em 5-4-1 sem a bola, com os alas recuando para formar uma linha de cinco.

A saída ofensiva depende da qualidade técnica de Kim Min-jae para conduzir pelo centro e da conexão entre Son Heung-min e Lee Kang-in, que se movimentam entre as linhas.

A Tchéquia, no 3-4-1-2, prioriza a solidez defensiva e o jogo aéreo como principal arma ofensiva: Chorý (1,98m), Schick (1,90m) e Soucek (1,93m) formam uma trinca capaz de dominar qualquer disputa pelo alto.

Os dados reforçam essa identidade: a seleção tcheca marcou 11 gols de bola parada nas eliminatórias da UEFA, 50% do total, o maior índice entre todos os classificados europeus.

A principal vulnerabilidade tcheca está na transição ofensiva quando os alas avançam, abrindo espaços nas costas que Son pode explorar com sua velocidade de contra-ataque.

Para os sul-coreanos, a fragilidade na recomposição defensiva após perda da bola no terço final pode ser explorada pelos contra-ataques objetivos que Koubek pratica.

O duelo entre a técnica individual da Coreia e a disciplina coletiva da Tchéquia tende a produzir um jogo equilibrado e de poucos espaços, especialmente considerando a altitude de Guadalajara (1.566m acima do nível do mar), que favorece equipes organizadas.

Prognóstico de placar exato para Coreia do Sul x Tchéquia

Previsão de placar Coreia do Sul 1 x 0 Tchéquia A Coreia do Sul reúne maior qualidade individual no setor ofensivo e chega ao torneio com a confiança de uma campanha invicta nas eliminatórias. A Tchéquia, apesar da boa organização coletiva, não conseguiu manter a rede intacta em nenhum dos quatro jogos disputados em 2026. O cenário aponta para uma estreia tensa, decidida por um momento de brilho individual. A Coreia do Sul sofreu apenas oito gols em 16 jogos nas eliminatórias asiáticas, a segunda melhor marca atrás do Japão Son Heung-min marcou 10 dos 40 gols sul-coreanos nas eliminatórias e busca igualar o recorde histórico de Cha Bum-kun A Tchéquia marcou 50% dos seus gols de bola parada nas eliminatórias da UEFA, o maior percentual entre os classificados europeus Nos três confrontos diretos entre as seleções, a média é de quatro gols por partida, mas todos foram amistosos sem a pressão competitiva de uma Copa A altitude de Guadalajara (1.566m) tende a favorecer a equipe que melhor administrar o ritmo do jogo, vantagem para a experiência sul-coreana em torneios

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