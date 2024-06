Palpite: Suíça x Estônia – Amistoso Internacional – 4/6/2024

(Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Em breve a Eurocopa terá início e a Suíça começa sua preparação, sendo o primeiro amistoso contra a Estônia e logo na sequência contra a Áustria. O jogo começa às 15h15 (de Brasília) da terça-feira (4). As equipes se encontram no Swissporarena em Lucerna, Suíça. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Suíça x Estônia

Com sólidos resultados recentes, a Suíça perdeu apenas uma partida nas últimas doze vezes que entrou em campo, garantindo vaga na próxima Eurocopa. Enquanto isso, a Estônia atravessa um terrível momento nos últimos anos, tendo sua última vitória conquistada no dia 12 de janeiro de 2023, quando superou a Finlândia.

Além de enfrentar uma equipe com baixíssima qualidade técnica e diversas brechas defensivas, a Suíça terá o apoio da torcida e deve ir em busca do resultado positivo a todo o instante. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Suíça”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Suíça

Suíça e seu desempenho atual

A Suíça realiza performances regulares nas atuações mais recentes. Na última vez que entrou em campo, encerrou um jejum de cinco partidas consecutivas sem vitória.

Contra a Irlanda, visitou sua oponente no Estádio Aviva, em Dublin, e mesmo assim saiu com o triunfo por 1 a 0. Shaqiri foi responsável por assinalar o único gol da partida, que foi marcado aos 23 minutos da primeira etapa.

No ano passado, garantiu vaga na próxima Eurocopa, depois de terminar na vice-liderança do Grupo I nas Eliminatórias da Euro 2024, tendo 17 pontos somados em dez rodadas disputadas.

Estônia e sua última performance

A Estônia segue com performances decepcionantes nos últimos anos. Em 2023, a seleção sequer conseguiu vencer alguma rodada das Eliminatórias da Euro 2024.

Dessa forma, terminou na última posição do Grupo F, tendo apenas um ponto conquistado em oito rodadas disputadas (nenhuma vitória, um empate e sete derrotas).

Ainda teve a chance de se redimir na fase de repescagem da competição, mas foi atropelada por 5 a 1 logo na primeira rodada ao cruzar o caminho da Polônia.