Palpite: Real Madrid x Manchester City – Liga dos Campeões – 9/4/2024

(Photo by ANDER GILLENEA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

Os dois principais candidatos ao título da Liga dos Campeões, terão seus caminhos cruzados de maneira antecipada. Neste primeiro confronto válido pelas quartas de final, o Real Madrid encara o City e terá a vantagem do mando de campo. O jogo começa às 16h (de Brasília) da terça-feira (9). As equipes se encontram no Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Assista na TNT, Max e SBT.

Palpite Real Madrid x Manchester City

O Real Madrid vive grande momento na atual temporada, sendo líder isolado na reta final do Campeonato Espanhol e podendo trazer foco total para a Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Manchester City é apenas o terceiro colocado da Premier League e terá que dividir suas prioridades com a principal competição de clubes do mundo.

Apesar da inegável qualidade técnica do elenco comandado por Pep Guardiola, o Real Madrid costuma dominar seus jogos no Santiago Bernabéu. Contando com o apoio de sua torcida, não tendo desfalques na partida e sabendo da importância de iniciar em vantagem neste jogo de ida, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Real Madrid”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Real Madrid

​- 2.75 na bet365

- 2.77 na Betano

- 2.80 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Quer apostar na Champions League? Use o código bônus Sportingbet!

Real Madrid e seu desempenho atual

O Real Madrid segue realizando campanhas convincentes nas competições que disputa na atual temporada. No Campeonato Espanhol, é líder isolado e possui oito pontos de vantagem em relação ao vice-líder, Barcelona.

Há oito rodadas do fim da La Liga, a equipe tem margem para trazer o foco para a Liga dos Campeões, sabendo da importância de superar o favorito ao título e atual campeão do torneio, Manchester City, no confronto de ida das quartas de final.

Na última fase da competição, teve pela frente o RB-Leipzig e eliminou o clube alemão com mais dificuldade do que o imaginado. Porém, depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0 e empatar o de volta por 1 a 1, levou a melhor por 2 a 1 no agregado.

Manchester City e sua última performance

O Manchester City segue em apuros na atual edição do Campeonato Inglês. Atual tricampeão consecutivo da competição, é apenas o terceiro colocado na reta final e precisa ultrapassar o Arsenal e o Liverpool caso queira buscar o título do tetracampeonato.

Mesmo assim, são 25 partidas consecutivas de invencibilidade do elenco comandado por Pep Guardiola, que sofreu sua última derrota oficial no dia 6 de dezembro de 2023, quando perdeu contra o Aston Villa na 15ª rodada da Premier League.

Nas oitavas de final da Liga dos Campeões, mostrou toda sua superioridade técnica em relação ao Copenhagen, da Dinamarca. Com vitórias convincentes tanto no jogo de ida, quanto no de volta, venceu por 6 a 2 no agregado.