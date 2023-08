Atuando no estádio Castelo do Dragão, visitou o Atlético-GO pela 20ª rodada da Série B e empatou por 2 a 2. O Tricolor de Aço teve um ótimo início, tanto que marcou com Ytalo e Fábio Aguiar ainda no primeiro tempo. Os goianos responderam na segunda etapa, com dois gols de Gustavo.