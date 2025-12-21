Egito x Zimbábue – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Egito x Zimbábue pela Copa Africana de Nações
Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Egito x Zimbábue. O confronto acontece nesta segunda-feira (22/12), no Stade Adrar, pela Copa Africana de Nações. A partida do Grupo B terá início às 17h (horário de Brasília). Além das duas seleções, África do Sul e Angola completam a segunda chave do torneio continental.
Palpite do Lance! para Egito x Zimbábue (22/12/2025)
Favorito ao título, o Egito chega ao primeiro confronto buscando espantar uma zebra logo no início da competição. Isso porque os duelos contra Angola e África tendam a ser mais difíceis, e um triunfo contra a seleção mais fraca é fundamental. Os últimos jogos do elenco principal é de bom desempenho. Em nove compromissos, entre Eliminatórias da Copa e Amistosos, foram seis vitórias com 12 gols feitos e quatro sofridos.
A equipe de Salah e companhia aposta na capacidade individual como a principal arma por uma boa campanha. Zimbábue teve dez partidas no ano de 2025, com metade delas sendo derrotas. O time não é formado por nenhuma grande estrela, o que favorece uma boa apresentação dos egípcios neste encontro.
- A defesa de Zimbábue foi vazada 13 vezes no ano, sendo que apenas um jogo não sofreu gol
- A média de gols de Egito nos últimos dez compromissos é de 1,2 por jogo
Outros palpites para Egito x Zimbábue
No recorte dos últimos doze gols do Egito, seis deles saíram nos primeiros 45 minutos finais. A equipe venceu o primeiro tempo em sete dos últimos 11 jogos com elenco principal. A intensidade deve ser uma marca no período. Favorito, deve ditar o ritmo de posse de bola e criar as chances iniciais com o seu poderoso ataque na etapa inicial.
Outro mercado interessante é do Zimbábue receber mais cartões na partida. Nas Eliminatórias da Copa Africana, a seleção teve média de 10,8 faltas cometidas por jogo. Além disso, optava por um estilo de menos posse - apenas 42% de média. O Egito deve adotar uma postura de linhas altas, com muito volume ofensivo. Assim, os zimbabuanos podem apostar na força física para obstruir o adversário.
Salah é o principal líder do elenco egípcio nos últimos anos. Sob a sua regência, o país tenta sua oitava conquista continental. Nos últimas quatro jogos pela seleção, o atacante somou três gols feitos e quatro assistências. A jogada individual é a principal valência para buscar superar a defesa de Zimbábue, sendo cotado a marcar.
Análise e Forma dos Times
Egito - Momento e escalação
O Egito chega ao torneio com o status de maior campeão da história da Copa Africana de Nações. A seleção tem sete troféus da competição, com o último no ano de 2010. Liderados por Salah, os egípcios chegaram a bater na trave na edição de 2021, mas perderam a final para Senegal. A classificação para este torneio veio após passar em primeiro lugar do Grupo C das Eliminatórias, na chave com Botsuana, Mauritânia e Cabo Verde.
Hossam Hassan está à frente da seleção egípcia desde 2024, após passagem por alguns clubes do próprio país. O treinador de 59 anos convocou 28 jogadores na lista final da competição. No último teste, em amistoso na última terça-feira, venceu a Nigéria por 2 a 1 com uma escalação mista. As principais apostas do Egito são o goleiro Mohamed El Shenawy, o meia Trezeguet e os atacante Mohamed Salah e Omar Marmoush.
Provável formação do Egito: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Mohamed Sehata, Rami Rabbia e Mohamed Hamdy; Marwan Attia; Mohamed Salah, Mahmoud Trezeguet e Omar Marmoush; Ahmed Zizo e Mostafa Mohamed. Técnico: Hossam Hassan.
Zimbábue - Momento e escalação
Zimbábue chega para sua sexta participação na CAN buscando superar a fase de grupos. Isso porque todas as vezes que disputou o torneio não avançou ao mata-mata. Após o fracasso das Eliminatórias da Copa do Mundo, a federação nacional trocou o comando técnico para a disputa do torneio continental. Saiu o alemão Michael Nees e chegou o romeno Mario Marinica. É a terceira experiência dele com seleções, já que teve passagens por Libéria e Malaui.
O novo treinador começou sua passagem com uma derrota para Argélia e uma vitória sobre o Catar na última Data Fifa. Ele convocou peças como Marvelous Nakamba, do Luton Town, Tawanda Chirewa, do Wolverhampton, e Prince Dube, do Young Africans, entre os relacionados para a competição.
Provável escalação do Zimbábue: Elvis Chipezeze; Godknows Murwira, Munashe Garananga, Teenage Hadebe e Divine Lunga; Emmanuel Jalai, Jonah Fabisch, Marvelous Nakamba e Daniel Msendami; Sean Fusire e Prince Dube. Técnico: Mario Marinica.
Confronto direto e estatísticas de Egito e Zimbábue
O histórico recente entre Egito e Zimbábue é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Egito e Zimbábue
- 21/06/2019 - Egito 1 x 0 Zimbábue - (Copa Africana de Nações)
- 09/06/2013 - Zimbábue 2 x 4 Egito - (Eliminatórias da Copa)
- 26/03/2013 - Egito 2 x 1 Zimbábue - (Eliminatórias da Copa)
- 05/01/2006 - Egito 2 x 0 Zimbábue - (Amistoso Internacional)
- 23/05/2004 - Egito 2 x 0 Zimbábue - (Amistoso Internacional)
Estatísticas e curiosidades de Egito x Zimbábue
- O Egito venceu oito dos 13 confrontos na história contra Zimbábue
- Zimbábue teve apenas uma vitória diante dos egípcios por 2 a 1 no ano de 1992
- O Egito tem 17 vitórias, três empates e seis derrotas em 26 estreias na Copa Africana
- Zimbábue foi a primeira equipe a sofrer gol em cinco dos seis últimos compromissos
- As equipes se enfrentaram na fase de grupos da CAN de 2019, com vitória por 1 a 0 do Egito
Comparação de Odds para Egito x Zimbábue
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de gols marcados no primeiro tempo.
|Casa
|Mais de 1,5 gols no primeiro tempo
|Menos de 1,5 gols no primeiro tempo
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Egito x Zimbábue
