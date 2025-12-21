Egito x Zimbábue – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Egito x Zimbábue. O confronto acontece nesta segunda-feira (22/12), no Stade Adrar, pela Copa Africana de Nações. A partida do Grupo B terá início às 17h (horário de Brasília). Além das duas seleções, África do Sul e Angola completam a segunda chave do torneio continental.

Palpite do Lance! para Egito x Zimbábue (22/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Favorito ao título, o Egito chega ao primeiro confronto buscando espantar uma zebra logo no início da competição. Isso porque os duelos contra Angola e África tendam a ser mais difíceis, e um triunfo contra a seleção mais fraca é fundamental. Os últimos jogos do elenco principal é de bom desempenho. Em nove compromissos, entre Eliminatórias da Copa e Amistosos, foram seis vitórias com 12 gols feitos e quatro sofridos.

A equipe de Salah e companhia aposta na capacidade individual como a principal arma por uma boa campanha. Zimbábue teve dez partidas no ano de 2025, com metade delas sendo derrotas. O time não é formado por nenhuma grande estrela, o que favorece uma boa apresentação dos egípcios neste encontro.

A defesa de Zimbábue foi vazada 13 vezes no ano, sendo que apenas um jogo não sofreu gol A média de gols de Egito nos últimos dez compromissos é de 1,2 por jogo

Outros palpites para Egito x Zimbábue

No recorte dos últimos doze gols do Egito, seis deles saíram nos primeiros 45 minutos finais. A equipe venceu o primeiro tempo em sete dos últimos 11 jogos com elenco principal. A intensidade deve ser uma marca no período. Favorito, deve ditar o ritmo de posse de bola e criar as chances iniciais com o seu poderoso ataque na etapa inicial.

Outro mercado interessante é do Zimbábue receber mais cartões na partida. Nas Eliminatórias da Copa Africana, a seleção teve média de 10,8 faltas cometidas por jogo. Além disso, optava por um estilo de menos posse - apenas 42% de média. O Egito deve adotar uma postura de linhas altas, com muito volume ofensivo. Assim, os zimbabuanos podem apostar na força física para obstruir o adversário.

Salah é o principal líder do elenco egípcio nos últimos anos. Sob a sua regência, o país tenta sua oitava conquista continental. Nos últimas quatro jogos pela seleção, o atacante somou três gols feitos e quatro assistências. A jogada individual é a principal valência para buscar superar a defesa de Zimbábue, sendo cotado a marcar.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise e Forma dos Times

Egito - Momento e escalação

O Egito chega ao torneio com o status de maior campeão da história da Copa Africana de Nações. A seleção tem sete troféus da competição, com o último no ano de 2010. Liderados por Salah, os egípcios chegaram a bater na trave na edição de 2021, mas perderam a final para Senegal. A classificação para este torneio veio após passar em primeiro lugar do Grupo C das Eliminatórias, na chave com Botsuana, Mauritânia e Cabo Verde.

Hossam Hassan está à frente da seleção egípcia desde 2024, após passagem por alguns clubes do próprio país. O treinador de 59 anos convocou 28 jogadores na lista final da competição. No último teste, em amistoso na última terça-feira, venceu a Nigéria por 2 a 1 com uma escalação mista. As principais apostas do Egito são o goleiro Mohamed El Shenawy, o meia Trezeguet e os atacante Mohamed Salah e Omar Marmoush.

Provável formação do Egito: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Mohamed Sehata, Rami Rabbia e Mohamed Hamdy; Marwan Attia; Mohamed Salah, Mahmoud Trezeguet e Omar Marmoush; Ahmed Zizo e Mostafa Mohamed. Técnico: Hossam Hassan.

Zimbábue - Momento e escalação

Zimbábue chega para sua sexta participação na CAN buscando superar a fase de grupos. Isso porque todas as vezes que disputou o torneio não avançou ao mata-mata. Após o fracasso das Eliminatórias da Copa do Mundo, a federação nacional trocou o comando técnico para a disputa do torneio continental. Saiu o alemão Michael Nees e chegou o romeno Mario Marinica. É a terceira experiência dele com seleções, já que teve passagens por Libéria e Malaui.

O novo treinador começou sua passagem com uma derrota para Argélia e uma vitória sobre o Catar na última Data Fifa. Ele convocou peças como Marvelous Nakamba, do Luton Town, Tawanda Chirewa, do Wolverhampton, e Prince Dube, do Young Africans, entre os relacionados para a competição.

Provável escalação do Zimbábue: Elvis Chipezeze; Godknows Murwira, Munashe Garananga, Teenage Hadebe e Divine Lunga; Emmanuel Jalai, Jonah Fabisch, Marvelous Nakamba e Daniel Msendami; Sean Fusire e Prince Dube. Técnico: Mario Marinica.

Confronto direto e estatísticas de Egito e Zimbábue

O histórico recente entre Egito e Zimbábue é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Egito e Zimbábue

21/06/2019 - Egito 1 x 0 Zimbábue - (Copa Africana de Nações)

09/06/2013 - Zimbábue 2 x 4 Egito - (Eliminatórias da Copa)

26/03/2013 - Egito 2 x 1 Zimbábue - (Eliminatórias da Copa)

05/01/2006 - Egito 2 x 0 Zimbábue - (Amistoso Internacional)

23/05/2004 - Egito 2 x 0 Zimbábue - (Amistoso Internacional)

Estatísticas e curiosidades de Egito x Zimbábue

O Egito venceu oito dos 13 confrontos na história contra Zimbábue Zimbábue teve apenas uma vitória diante dos egípcios por 2 a 1 no ano de 1992 O Egito tem 17 vitórias, três empates e seis derrotas em 26 estreias na Copa Africana Zimbábue foi a primeira equipe a sofrer gol em cinco dos seis últimos compromissos As equipes se enfrentaram na fase de grupos da CAN de 2019, com vitória por 1 a 0 do Egito

Comparação de Odds para Egito x Zimbábue

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de gols marcados no primeiro tempo.

Casa Mais de 1,5 gols no primeiro tempo Menos de 1,5 gols no primeiro tempo Betsson 3,20 1,32 Betano 3,30 1,32 Bet365 3,25 1,33

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Egito x Zimbábue

Egito vence e Mais de 2,5 gols (2,45 na Betsson) Primeiro tempo: Vitória do Egito (1,88 na Betsson) Zimbábue recebe mais cartões (1,72 na Betano) Mohamed Salah marca a qualquer momento (1,90 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.