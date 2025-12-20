Villarreal x Barcelona – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Villareal x Barcelona, pela 17ª rodada da La Liga. O confronto acontece neste sábado, 21 de dezembro, às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio de la Ceramica, em Villarreal, Espanha, com transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Villarreal x Barcelona (21/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O retrospecto das últimas partidas das equipes indica um duelo movimentado, com alta probabilidade de muitos gols. O histórico do confronto, o desempenho recente e o potencial ofensivo de ambos os lados reforçam o nosso palpite. Além disso, os visitantes vêm demonstrando dificuldades defensivas no início das partidas, frequentemente precisando correr atrás do placar para buscar o resultado.

O Barcelona sofreu o primeiro gol em cinco dos últimos sete jogos disputados Dos últimos seis confrontos entre as equipes, em cinco tivemos mais de 2,5 gols marcados Na temporada, o Villarreal vem de média de 1,8 gols marcados, enquanto o Barcelona vem de 2,7 gols marcados de média

Outros palpites para Villarreal x Barcelona

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Ferrán Torres vem correspondendo muito no ataque do Barcelona, entregando boas atuações e sendo esperança de gols ao lado de Raphinha e Lamine Yamal. Na temporada, são 15 gols marcados em 25 jogos, contando clube e seleção espanhola.

Villarreal e Barcelona vêm demonstrando um histórico de partidas marcadas por predomínio de posse de bola, muita movimentação e números abaixo da linha de escanteios. Nos últimos seis confrontos entre as equipes, em cinco houve menos de 10,5 tiros de canto.

Na temporada, o Villarreal registra média de 2,5 cartões recebidos por partida, enquanto o Barcelona apresenta 1,5 cartão por jogo. Em quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes, foram distribuídos mais de 4,5 cartões, o que reforça o nosso palpite para a superação da linha de cartões.

Análise e Forma dos Times

Villarreal - Momento e escalação

A equipe do Villarreal vem de um ótimo momento na La Liga, com seis vitórias consecutivas na competição. Porém, vem de duas derrotas seguidas na Champions League e de eliminação na terceira fase da Copa do Rei pelo Racing Club. O Submarino Amarelo espera aproveitar o jogo em casa, para voltar a vencer.

Marcelino vem tendo muitos problemas no elenco, com jogadores importantes como Gerard Moreno, Thomas Partey e Pau Cabanes lesionados. Além de Pape Gueye e Ilias Akhomach, defendendo suas seleções na Copa Africana de Nações.

Provável escalação do Villareal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Renato Veiga, Juan Foyth e Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Dani Parejo, Santi Comesaña e Alberto Moleiro; Ayoze Pérez e Georges Mikautadze. Técnico: Marcelino Toral.

Barcelona - Momento e escalação

O Barcelona vive um excelente momento na temporada, vindo de oito vitórias nas últimas dez partidas disputadas em todas as competições, liderando a La Liga. Na última partida, vitória contra o Guadalajara pela Copa do Rei por 2 a 0. Agora, visita o Villarreal e espera continuar seguindo o bom momento.

Hans Flick não contará com Dani Olmo e Pablo Gavi lesionados, além de Ronald Araujo seguindo como dúvida.

Provável escalação do Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Gerard Martín, Pau Cubarsí e Álex Baldé; Pedri González e Eric García; Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford e Ferrán Torres. Técnico: Hans-Dieter Flick.

Confronto direto e estatísticas de Villarreal x Barcelona

O histórico recente entre Villarreal e Barcelona é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Villarreal x Barcelona

18/05/2025 - Barcelona 2 x 3 Villarreal - La Liga

22/09/2024 - Villarreal 1 x 5 Barcelona - La Liga

27/01/2024 - Barcelona 3 x 5 Villarreal - La Liga

27/08/2023 - Villarreal 3 x 4 Barcelona - La Liga

12/02/2023 - Villarreal 0 x 1 Barcelona - La Liga

Estatísticas e curiosidades de Villarreal x Barcelona

Villarreal e Barcelona já se enfrentaram 56 vezes, com o Barcelona tendo vantagem: 34 vitórias, contra 12 vitórias do Villarreal Os últimos cinco confrontos entre as equipes tiveram o visitante saindo vitorioso Na temporada, o Villarreal marcou 43 gols e sofreu 29, em 24 partidas até o momento O Barcelona vem de 65 gols marcados e 31 sofridos, em 24 partidas disputadas Ferrán Torres marcou 13 gols e uma assistência pelo Barcelona na temporada

Comparação de Odds para Villarreal x Barcelona

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Resumo dos palpites do Lance! para Villarreal x Barcelona

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.