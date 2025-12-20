Marrocos x Comores – Palpites, análise e odds

O Lance! traz os principais palpites e mercados para Marrocos x Comores, que fazem o duelo de abertura da 35ª edição da Copa Africana de Nações (CAN). O primeiro jogo do torneio acontece neste domingo (21/12), no Estádio Príncipe Moulay Abdllah, em Rabat, a partir das 16h (horário de Brasília). A competição terá como sede o país marroquino e acontecerá até o próximo dia 18 de janeiro, quando conheceremos o grande campeão.

Palpite do Lance! para Marrocos x Comores (21/12/2025)

Um dos favoritos ao título, Marrocos chega para sua estreia com um duelo de amplo favoritismo técnico. A diferença entre os dois elencos favorece um bom resultado da vitória marroquina. Apesar da ansiedade - natural de um jogo de abertura - o time tende a controlar as principais ações do encontro. Somada as Eliminatórias da Copa do Mundo e Amistosos, realizados com o elenco principal no ano, foram dez vitórias em dez jogos.

O recorte é de 21 gols marcados e apenas um sofrido nessas partidas em 2025. Comores vem para sua segunda participação na Copa Africana de Nações. Na primeira, sofreu sete gols em quatro partidas. Tendo a pressão da torcida contra, é esperado que encontre algumas dificuldades defensivas, tornando o handicap uma boa alternativa.

A seleção marroquina não foi vazada em quatro das cinco estreias recentes na CAN Comores tem média de 1,68 gols sofridos por jogo no ano

Outros mercados para Marrocos x Comores

O segundo tempo é visto como interessante para temos ao menos dois gols marcados. Por ser a estreia na competição, os 45 minutos iniciais devem ser de uma postura extremamente defensiva dos visitantes. Marrocos marca muito no tempo final em suas partidas, já que nas últimas dez foi às redes sete vezes no período. O fator banco de reservas pode contribuir para que a intensidade do período mantenha as boas chances criadas.

Nossa segunda aposta é que Brahim Díaz marque a qualquer momento no encontro. Mesmo anfitrião, Marrocos jogou algumas partidas das Eliminatórias da CAN. E o atacante do Real Madrid foi o grande destaque, com sete gols em quatro partidas. Com tendência de volume de chances criadas pelos mandantes, Brahim se torna opção para marcar.

Uma das principais característica da seleção mandante é o volume adotado com a bola no pé. O time terminou as Eliminatória com média de 66,5% de posse, com 16,7 chutes por jogo. É natural que opte por uma postura dentro do campo de ataque. Assim, aumentam as possibilidade para marcar nos dois tempos.

Análise e Forma dos Times

Marrocos - Momento e escalação

Semifinalista da última Copa, Marrocos entra na CAN como um dos principais favoritos ao título. A seleção número 11 do ranking da Fifa tenta acabar com um jejum de 49 anos sem conquistar o troféu continental. O ciclo foi marcado por estabilidade do trabalho de Walid Regrauri, responsável pelo grande feito em 2022. Na CAN de 2023, disputada em janeiro de 2024, o time caiu nas oitavas de final para a África do Sul. Desde o título em 1976, a sua melhor campanha foi em 2004, quando terminou com o vice-campeonato.

Os marroquinos serão adversários do Brasil no Grupo C do Mundial, ao lado de Haiti e Escócia, após se classificar com 100% nas Eliminatórias. Buscando o título em casa, Walid Regrauri convocou a base da campanha de 2022 para acabar com o jejum. Na lista conta com jogadores como Yassine Bounou, Hakimi, Amrabat, Nayef Aguard e Brahim Díaz liderando a seleção. Para a estreia, o lateral do PSG deve ser o único desfalque, já que segue em fase final de recuperação de lesão.

Provável escalação do Marrocos: Yassine Bounou; Noussair Mazraoui, Jawad El Yamiq, Romain Saïss e Salah-Eddine; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui e Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Ezzalzouli e Youssef En-Nesyri. Técnico: Walid Regrauri.

Comores - Momento e escalação

Comores chega para sua segunda participação na história da copa. Na edição de 2021, a de sua estreia, a seleção fez história ao se classificar às oitavas de final. A eliminação veio após uma derrota por 2 a 1 para Camarões. O quarto menor país em território do continente volta ao torneio após uma Eliminatória perfeita. O esquadrão foi líder da Chave A, após terminar invicto o grupo que tinha Tunísia, Gâmbia e Madagascar.

A aposta para liderar o país no ciclo é o italiano Stefano Cusin. No cargo desde 2023, ele soma 22 partidas a frente da seleção. As principais lideranças técnicas são os meia Youssouf M'Changama e o atacante Rafiki Saïd, artilheiros nas competições pré-CAN.

Provável escalação do Comores: Yannick Pandor; Kenan Toibibou, Kassim M'Dahoma, Saïd Bakari e Ismaël Boura; Raouf Mroivlli, Rayan Lutin, Iyad Mohamed e Youssouf M'Changama; Faïz Selemani e Rafiki Saïd. Técnico: Stefano Cusin.

Confronto direto e estatísticas de Marrocos e Comores

O histórico recente entre Marrocos e Comores é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Marrocos e Comores

02/12/2025 - Marrocos 3 x 1 Comores - (Copa Arábe)

14/01/2022 - Marrocos 2 x 0 Comores - (Copa Africana de Nações)

16/10/2018 - Comores 2 x 2 Marrocos - (Eliminatórias da Copa Africana de Nações)

13/10/2018 - Marrocos 1 x 0 Comores - (Eliminatórias da Copa Africana de Nações)

Estatísticas e curiosidades de Marrocos x Comores

Será o quinto duelo entre as seleções na história, com três vitórias de Marrocos e um empate Na CAN de 2021, as seleções duelaram na fase de grupos com placar de 2 a 0 para os marroquinos Marrocos tem seis vitórias, nove empates e quatro derrotas em 19 estreias na CAN Três dos quatro gols marcados por Comores na sua primeira participação foram em segundos tempos Marrocos está há 17 partidas sem perder

Comparação de Odds para Marrocos x Comores

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado o total de gols marcados:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,65 2,18 Betano 1,67 2,20 Bet365 1,66 2,15

Resumo dos palpites do Lance! para Marrocos x Comores

Handicap -2 Marrocos (2,40 na Betsson) Segundo tempo: Mais de 1,5 gols (1,88 na Betsson) Brahim Díaz marca a qualquer momento (2,40 na Betano) Marrocos marca em ambos os tempos (1,80 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.