Everton x Arsenal – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo da Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os palpites do Lance para Everton x Arsenal pela Premier League. O duelo acontece neste sábado, 20 de dezembro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, na Inglaterra, em jogo válido pela 17ª rodada do campeonato inglês. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Everton x Arsenal (20/12)
O favoritismo do Arsenal se sustenta principalmente pelo momento competitivo e pela consistência coletiva apresentada ao longo da temporada. A equipe de Mikel Arteta chega à 17ª rodada com desempenho sólido tanto com a bola quanto sem ela, mantendo alto nível de controle territorial, intensidade na pressão pós-perda e eficiência ofensiva. Mesmo atuando fora de casa, os Gunners costumam impor seu ritmo, com boa circulação no terço final e capacidade de transformar volume em chances claras.
Do outro lado, o Everton atravessa um cenário mais instável. A equipe tem encontrado dificuldades para sustentar resultados positivos, especialmente quando enfrenta adversários do topo da tabela. A derrota na rodada anterior expôs fragilidades defensivas e limitações na construção ofensiva, o que tende a ser ainda mais problemático diante de um Arsenal organizado, que pune erros com rapidez e mantém alto grau de concentração durante os 90 minutos.
- O Arsenal lidera a Premier League com 36 pontos
- Os Gunners estão há cinco partidas consecutivas sem derrota contra o Everton
- O Everton vem de derrota na rodada anterior
Outros palpites para Everton x Arsenal
Os palpites para Everton x Arsenal apontam para um jogo controlado, com domínio territorial dos Gunners e ritmo mais cadenciado. Mesmo líder da Premier League, o Arsenal tende a administrar bem as partidas fora de casa, enquanto o Everton costuma baixar linhas contra adversários mais fortes, o que reduz o número de chances claras e favorece o cenário de menos de 2,5 gols.
Além disso, a expectativa é de uma partida com baixo índice disciplinar, sustentada pelo perfil das equipes e pela arbitragem de Samuel Barrott, que apresenta média de cartões abaixo da linha proposta, reforçando o menos de 4,5 cartões. No aspecto ofensivo, o Arsenal surge como favorito para marcar o primeiro gol, já que inicia os jogos com pressão alta e foi o primeiro a balançar as redes em boa parte de seus compromissos recentes.
Análise e Forma dos Times
Everton - Momento e escalação
O Everton vive uma campanha de meio de tabela na Premier League, com ambição de se aproximar da zona europeia, mas ainda oscilando em desempenho. A derrota por 2 a 0 para o Chelsea, fora de casa, interrompeu uma sequência de duas vitórias e evidenciou dificuldades quando enfrenta adversários do topo. O resultado freou o embalo da equipe e expôs limitações na construção ofensiva, especialmente quando precisa propor o jogo ou sair em desvantagem no placar.
Provável escalação do Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski e Mykolenko; Iroegbunam e Garner; Carlos Alcaraz, McNeil e Jack Grealish; Barry. Técnico: David Moyes.
Arsenal - Momento e escalação
O Arsenal segue no topo da Premier League, mas chega ao confronto após um jogo que serviu de alerta. Contra o Wolverhampton, os Gunners tiveram dificuldades para transformar controle em vantagem no placar e chegaram a sofrer o empate nos minutos finais, cenário que quase resultou na segunda derrota consecutiva. O gol nos acréscimos evitou a perda da liderança, mas evidenciou certa queda de intensidade na reta final da partida.
Provável escalação do Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice e Eze; Saka, Gyokeres e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.
Confronto direto e estatísticas de Everton x Arsenal
O histórico recente entre Everton e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Everton x Arsenal
- 05/04/2025 – Everton 1 x 1 Arsenal (Premier League)
- 14/12/2024 – Arsenal 0 x 0 Everton (Premier League)
- 19/05/2024 – Arsenal 2 x 1 Everton (Premier League)
- 17/09/2023 – Everton 0 x 1 Arsenal (Premier League)
- 01/03/2023 – Arsenal 4 x 0 Everton (Premier League)
Estatísticas e curiosidades de Everton x Arsenal
- Menos de 2,5 gols em cinco dos últimos sete jogos do Everton
- Ambas as equipes marcaram em seis das últimas oito partidas do Arsenal
- O Arsenal foi o primeiro a marcar em cinco dos últimos sete
- Menos de 4,5 cartões em quatro dos cinco jogos do Arsenal
- Menos de 10,5 escanteios em sete das últimas oito partidas do Arsenal
Comparação de Odds para Everton x Arsenal
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
|Casa
|Mais de 3,5 gols
|Menos de 3,5 gols
Resumo dos palpites do Lance para Everton x Arsenal
- Resultado: Arsenal vence (1,60 na Betsson)
- Menos de 2,5 gols (1,77 na Betsson)
- Menos de 4,5 cartões (1,50 na Superbet)
- Marcar 1º gol: Arsenal (1,53 na Betano)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias