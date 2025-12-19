menu hamburguer
Everton x Arsenal – Palpites, análise e odds

Confira os prognósticos para o duelo da Premier League

Dia 19/12/2025
07:00
Confira os palpites do Lance para Everton x Arsenal pela Premier League. O duelo acontece neste sábado, 20 de dezembro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, na Inglaterra, em jogo válido pela 17ª rodada do campeonato inglês. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Everton x Arsenal (20/12)

O favoritismo do Arsenal se sustenta principalmente pelo momento competitivo e pela consistência coletiva apresentada ao longo da temporada. A equipe de Mikel Arteta chega à 17ª rodada com desempenho sólido tanto com a bola quanto sem ela, mantendo alto nível de controle territorial, intensidade na pressão pós-perda e eficiência ofensiva. Mesmo atuando fora de casa, os Gunners costumam impor seu ritmo, com boa circulação no terço final e capacidade de transformar volume em chances claras.

Do outro lado, o Everton atravessa um cenário mais instável. A equipe tem encontrado dificuldades para sustentar resultados positivos, especialmente quando enfrenta adversários do topo da tabela. A derrota na rodada anterior expôs fragilidades defensivas e limitações na construção ofensiva, o que tende a ser ainda mais problemático diante de um Arsenal organizado, que pune erros com rapidez e mantém alto grau de concentração durante os 90 minutos.

  • O Arsenal lidera a Premier League com 36 pontos
  • Os Gunners estão há cinco partidas consecutivas sem derrota contra o Everton
  • O Everton vem de derrota na rodada anterior

Outros palpites para Everton x Arsenal

Os palpites para Everton x Arsenal apontam para um jogo controlado, com domínio territorial dos Gunners e ritmo mais cadenciado. Mesmo líder da Premier League, o Arsenal tende a administrar bem as partidas fora de casa, enquanto o Everton costuma baixar linhas contra adversários mais fortes, o que reduz o número de chances claras e favorece o cenário de menos de 2,5 gols.

Além disso, a expectativa é de uma partida com baixo índice disciplinar, sustentada pelo perfil das equipes e pela arbitragem de Samuel Barrott, que apresenta média de cartões abaixo da linha proposta, reforçando o menos de 4,5 cartões. No aspecto ofensivo, o Arsenal surge como favorito para marcar o primeiro gol, já que inicia os jogos com pressão alta e foi o primeiro a balançar as redes em boa parte de seus compromissos recentes.

Análise e Forma dos Times

Everton - Momento e escalação

O Everton vive uma campanha de meio de tabela na Premier League, com ambição de se aproximar da zona europeia, mas ainda oscilando em desempenho. A derrota por 2 a 0 para o Chelsea, fora de casa, interrompeu uma sequência de duas vitórias e evidenciou dificuldades quando enfrenta adversários do topo. O resultado freou o embalo da equipe e expôs limitações na construção ofensiva, especialmente quando precisa propor o jogo ou sair em desvantagem no placar.

Provável escalação do Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski e Mykolenko; Iroegbunam e Garner; Carlos Alcaraz, McNeil e Jack Grealish; Barry. Técnico: David Moyes.

Arsenal - Momento e escalação

O Arsenal segue no topo da Premier League, mas chega ao confronto após um jogo que serviu de alerta. Contra o Wolverhampton, os Gunners tiveram dificuldades para transformar controle em vantagem no placar e chegaram a sofrer o empate nos minutos finais, cenário que quase resultou na segunda derrota consecutiva. O gol nos acréscimos evitou a perda da liderança, mas evidenciou certa queda de intensidade na reta final da partida.

Provável escalação do Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice e Eze; Saka, Gyokeres e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Confronto direto e estatísticas de Everton x Arsenal

O histórico recente entre Everton e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Everton x Arsenal

  • 05/04/2025 – Everton 1 x 1 Arsenal (Premier League)
  • 14/12/2024 – Arsenal 0 x 0 Everton (Premier League)
  • 19/05/2024 – Arsenal 2 x 1 Everton (Premier League)
  • 17/09/2023 – Everton 0 x 1 Arsenal (Premier League)
  • 01/03/2023 – Arsenal 4 x 0 Everton (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Everton x Arsenal

  1. Menos de 2,5 gols em cinco dos últimos sete jogos do Everton
  2. Ambas as equipes marcaram em seis das últimas oito partidas do Arsenal
  3. O Arsenal foi o primeiro a marcar em cinco dos últimos sete
  4. Menos de 4,5 cartões em quatro dos cinco jogos do Arsenal
  5. Menos de 10,5 escanteios em sete das últimas oito partidas do Arsenal

Comparação de Odds para Everton x Arsenal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

CasaMais de 3,5 golsMenos de 3,5 gols

Betsson

1,72

2,08

Betano

1,77

2,05

Br4

1,75

2,05

Superbet

1,72

2,08

Bet365

1,75

2,00

Resumo dos palpites do Lance para Everton x Arsenal

  1. Resultado: Arsenal vence (1,60 na Betsson)
  2. Menos de 2,5 gols (1,77 na Betsson)
  3. Menos de 4,5 cartões (1,50 na Superbet)
  4. Marcar 1º gol: Arsenal (1,53 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

circulo com pontos dentroTudo sobre

