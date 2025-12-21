Napoli x Bologna – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Napoli x Bologna pela Final da Superccopa Italiana
- Matéria
- Mais Notícias
O Lance! apresenta os melhores palpites para Napoli x Bologna, pela Final da Superccopa Italiana. O confronto acontece nesta segunda-feira, 22 de dezembro, às 16h00 (horário de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riyadh, Arábia Saudita, com transmissão ao vivo no YouTube da Sportynet. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Napoli x Bologna (22/12/2025)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Mesmo se tratando de uma final de copa, geralmente marcada por jogos mais amarrados, com equipes se estudando bastante e evitando se expor, o cenário para esta decisão indica grandes chances de uma partida movimentada, com oportunidades e gols para os dois lados.
- Em seis dos últimos sete jogos da equipe do Bologna tivemos ambas as equipes marcando gols
- Na temporada, o Napoli vem de 31 gols marcados e 25 sofridos, em 23 jogos até o momento
- O Bologna marcou 35 e sofreu 20 gols em 23 partidas na temporada
Outros palpites para Napoli x Bologna
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Napoli vem apresentando um retrospecto positivo no início de suas partidas, assumindo ações ofensivas e marcando o primeiro gol em seis dos últimos oito jogos. Já o Bologna carrega um histórico recente de sair atrás no placar e precisar buscar o resultado, cenário que se repetiu em todos os seus últimos seis compromissos. Assim, o desempenho recente das equipes reforça o nosso palpite.
É fato que Rasmus Højlund reencontrou o bom futebol desde seu retorno à Itália. Após uma passagem conturbada pelo Manchester United, após se juntar ao Napoli o dinamarquês soma 12 gols na temporada 2025/26, considerando clube e seleção. Além de ter marcado na semifinal contra o Milan, o nosso palpite é para mais um gol do atacante napolitano na grande final.
Napoli e Bologna registram médias de 1,5 e 1,9 cartões recebidos por partida, respectivamente. Nos últimos cinco jogos do Napoli, em quatro a linha de cartões não foi ultrapassada. Já o Bologna manteve números abaixo da marca de 4,5 cartões em oito de suas últimas nove partidas, reforçando o cenário de poucos cartões no confronto.
Análise e Forma dos Times
Napoli - Momento e escalação
O Napoli chega para a Final da Superccopa Italiana em um ótimo momento. Vindo de seis vitórias nas últimas seis partidas, venceu o Milan na semifinal por 2 a 0, com grande atuação de Rasmus Højlund e David Neres. Agora, os campeões italianos da temporada passada vão em busca do seu terceiro título da competição para coroar a campanha.
A equipe Napolitana segue tendo problemas com jogadores importantes do elenco lesionados, como o goleiro Alex Meret, além de Billy Gilmour, Zambo Anguissa e o craque Kevin De Bruyne. Antonio Conte deverá manter a equipe que derrotou o Milan na semifinal.
Provável escalação do Napoli: Vanja Milinkovic-Savic; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Juan Jesus; Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Leonardo Spinazzola; David Neres, Rasmus Højlund e Elif Elmas. Técnico: Antonio Conte.
Bologna - Momento e escalação
O Bologna também chega muito bem para a grande final na Arábia Saudita. Após uma partida dramática, onde saiu atrás do placar logo cedo e buscou o empate contra a Internazionale, a classificação veio nos pênaltis para colocar a equipe na sua primeira Final da Superccopa Italiana e buscar o título inédito.
Vincenzo Italiano não contará com Federico Bernardeschi, que sofreu uma fratura na clávicula durante a partida contra a Inter e precisará passar por cirurgia, muito provavelmente com Nicolo Cambiaghi assumindo seu lugar na equipe titular.
Provável escalação do Bologna: Federico Ravaglia; Emil Holm, Jhon Lucumí, Torbjorn Heggem e Juan Miranda; Nikola Moro, Tommaso Pobega, Nicolo Cambiaghi, Jens Odgaard e Riccardo Orsolini; Santiago Castro. Técnico: Vincenzo Italiano.
Confronto direto e estatísticas de Napoli x Bologna
O histórico recente entre Napoli e Bologna é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Napoli x Bologna
- 09/11/2025 - Bologna 2 x 0 Napoli - Serie A
- 07/07/2025 - Bologna 1 x 1 Napoli - Serie A
- 25/08/2024 - Napoli 3 x 0 Bologna - Serie A
- 11/05/2024 - Napoli 0 x 2 Bologna - Serie A
- 24/09/2023 - Bologna 0 x 0 Napoli - Serie A
Estatísticas e curiosidades de Napoli x Bologna
- Em todas as competições foram disputados 149 jogos entre as duas equipes, com 59 vitórias do Napoli, 41 empates e 49 triunfos do Bologna
- O Napoli chega para a sua terceira final de Superccopa Italiana, enquanto o Bologna vem para sua primeira disputa
- Os Napolitanos possuem média de 1,3 gol marcado por partida, e os Rossoblu, 1,5 gols de média
- Na temporada, Rasmus Højlund já balançou as redes 12 vezes
- Desde a sua criação, em 1988, a Superccopa Italiana já foi disputada nos Estados Unidos, Líbia, China, Catar e, agora, será realizada pela sexta vez na Arábia Saudita.
Comparação de Odds para Napoli x Bologna
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de gols do encontro:
|Casa de Apostas
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Napoli x Bologna
- Ambas as equipes marcam (1,90 na Betsson)
- Napoli marcar o primeiro gol (1,80 na Betsson)
- Rasmus Højlund marcar a qualquer momento (3,10 na Betsson)
- Menos de 4,5 cartões (1,70 na Betsson)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
- Matéria
- Mais Notícias