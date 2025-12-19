Juventus x Roma – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Juventus x Roma, pela 16ª rodada da Serie A. O confronto acontece neste sábado, 20 de dezembro, às 16h45(horário de Brasília), no Allianz Stadium em Turin, com transmissão ao vivo no Disney+ e ESPN 4. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Juventus x Roma (20/12/2025)

As últimas partidas da Roma vem sendo marcadas pela equipe tomar o controle das ações e buscar o resultado desde o início. Fato que fica comprovado por marcar o primeiro gol em todas as suas oito vitórias mais recentes. Assim, aproveitando o momento da equipe, nosso palpite indica grandes chances de ser a primeira a balançar as redes.

Em seis dos últimos oito jogos da Roma a equipe saiu à frente no placar Nas últimas cinco partidas em que a Juventus sofreu gols, a equipe saiu atrás no marcador Na temporada, a Roma finaliza 13,2 vezes por jogo, sendo 4,7 chutes certos no gol

Outros palpites para Juventus x Roma

As partidas mais recentes entre Juventus e Roma mostram um retrospecto de muito equilíbrio, com quatro empates e uma vitória para cada lado nos últimos seis jogos. Além disso, todos os últimos seis duelos terminaram com menos de 2,5 gols, o que reforça para que o cenário se repita nesse próximo confronto.

Ambas as equipes vem de partidas com número de cartões abaixo da linha. Na Serie A, a Juventus registra média de 1,5 cartão por partida, enquanto a Roma, 2,1 cartões recebidos por jogo. No histórico do confronto, tivemos menos de 4,5 cartões em cinco dos últimos seis jogos.

Na temporada, as duas equipes possuem o perfil de números moderados em escanteios, muito em conta do perfil de buscar muito a posse de bola e finalizações mais assertivas. A Juventus vem com médias de 4,6 escanteios por jogo, enquanto a Roma registra 5,3 escanteios. Além disso, dos últimos cinco jogos das duas equipes, em quatro tivemos menos de 9,5 escanteio, o que reforça nosso palpite.

Análise e Forma dos Times

Juventus - Momento e escalação

A Juventus vem em uma crescente na temporada, após alguns empates em sequência, conseguiu cinco vitórias nas últimas seis partidas, brigando nas primeiras posições da Serie A. Na última partida, vitória fora de casa por 1 a 0 contra o Bologna, chegando a quinta colocação do campeonato.

Luciano Spaletti não contará com Teun Koopmeiners, que cumprirá suspensão por acumulo de cartões amarelos. Além do holandês, seguem fora Federico Gatti, Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, no departamento médico.

Provável escalação do Juventus: Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Lloyd Kelly e Bremer; Weston McKennie, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso; Francisco Conceição, Jonathan David e Kenan Yildiz. Técnico: Luciano Spaletti.

Roma - Momento e escalação

A Roma vinha em um momento muito bom na temporada, liderando a Serie A até três rodadas atrás, mas duas derrotas seguidas fizeram a equipe cair para a quarta posição. Na última partida, uma vitória simples contra o Como por 1 a 0, gol do brasileiro Wesley França. Agora visita a Juventus para buscar voltar ao topo da competição.

Para a partida, Gian Piero Gasperini não contará com Evan Ndicka e Neil El Ayanaoui, que estão representando suas seleções na Copa Africana de Nações, além de Artem Dovbyk, lesionado.

Provável escalação do Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Angelino e Mario Hermoso; Wesley França, Manu Koné, Bryan Cristante e Devyne Rensch; Matìas Soulé, Evan Ferguson e Lorenzo Pellegrini. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Confronto direto e estatísticas de Juventus x Roma

O histórico recente entre Juventus e Roma é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Juventus x Roma

06/04/2025 - Roma 1 x 1 Juventus - Serie A

01/09/2024 - Juventus 0 x 0 Roma - Serie A

05/05/2024 - Roma 1 x 1 Juventus - Serie A

30/12/2023 - Juventus 1 x 0 Roma - Serie A

05/03/2023 - Roma 1 x 0 Juventus - Serie A

Estatísticas e curiosidades de Juventus x Roma

Em todas as competições foram disputados 202 jogos entre as duas equipes, com 95 vitórias da Juventus, 58 empates e 49 triunfos da Roma Nos últimos seis duelos entre Juventus e Roma, foram quatro empates e uma vitória para cada lado A Juventus na temporada marcou 33 gols e sofreu 24, em 22 jogos até o momento A Roma registrou 26 gols marcados e 13 sofridos, em 21 partidas na temporada até o momento Em todos os últimos seis confrontos entre as equipes tivemos no máximo dois gols anotados

Comparação de Odds para Juventus x Roma

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Resumo dos palpites do Lance! para Juventus x Roma

