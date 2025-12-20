Vasco x Corinthians – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Vasco x Corinthians pela Copa do Brasil. O duelo acontece neste domingo, 21 de dezembro, às 18h (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela grande final da copa nacional. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Vasco x Corinthians (21/12)

O Corinthians chega à final com um conjunto mais confiável do ponto de vista competitivo. A equipe tem mostrado maior equilíbrio entre fases ofensiva e defensiva, sabe controlar diferentes cenários de jogo e costuma sofrer pouco mesmo quando não domina a posse.

Em finais, esse perfil pesa: o Timão aceita jogar sem a bola, é eficiente na ocupação de espaços e costuma capitalizar erros do adversário, algo decisivo em jogos de margem curta como uma decisão de Copa do Brasil.

Mesmo fora de casa, o Corinthians demonstra maturidade competitiva. O time mantém padrão de intensidade, reduz riscos desnecessários e tem conseguido resultados sólidos longe de seus domínios ao longo da temporada.

O Corinthians sofreu apenas dois gols em toda a Copa do Brasil A equipe paulista tem alto aproveitamento em jogos decisivos recentes, convertendo vantagem mínima em classificação ou vitória. O Timão venceu todos os jogos que atuou como visitante na atual edição do torneio

Outros palpites para Vasco x Corinthians

Os palpites indicam um jogo de final com alta intensidade e tendência disciplinar elevada. Vasco e Corinthians chegam pressionados pelo contexto decisivo, o que historicamente se traduz em disputas mais fortes, faltas táticas e reclamações, cenário que sustenta a linha de mais de 6,5 cartões. O recorte individual também reforça esse viés: ambos os times ultrapassaram com frequência a marca de 4,5 cartões recentemente, sinal de partidas mais ríspidas e emocionalmente carregadas.

Já o mercado de escanteios aponta para um confronto aberto, especialmente pelo lado corintiano. O Corinthians tem volume ofensivo consistente, força jogadas pelos lados e costuma acumular corners mesmo fora de casa, o que valida a linha de mais de 10,5 escanteios.

Dentro desse contexto ofensivo, Memphis Depay aparece como o nome mais confiável para marcar a qualquer momento: é o principal jogador do ataque, participa diretamente das ações decisivas e mantém números altos de gols e assistências ao longo da temporada, sendo uma peça central no plano ofensivo do Timão.

Análise e Forma dos Times

Vasco - Momento e escalação

O Vasco chega à final da Copa do Brasil sustentado por uma campanha marcada pela resiliência emocional e força defensiva, especialmente nos momentos de decisão. A equipe de Fernando Diniz soube sobreviver em jogos equilibrados, avançou três vezes nos pênaltis e construiu um caminho que reforça a confiança do elenco em cenários de alta pressão.

O empate sem gols na Neo Química Arena mantém o título totalmente em aberto, mas também expõe uma limitação ofensiva recente: o time tem encontrado dificuldades para transformar posse e volume em chances claras contra adversários mais organizados.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Corinthians - Momento e escalação

O Corinthians chega à final com uma campanha mais linear e dominante ao longo da Copa do Brasil. O time passou pelas fases eliminatórias com autoridade, eliminando adversários diretos sem necessidade de pênaltis até a semifinal, quando encontrou maior equilíbrio diante do Cruzeiro.

Mesmo assim, mostrou controle emocional para decidir fora dos 90 minutos. O empate sem gols no jogo de ida, em casa, deixou a sensação de oportunidade perdida, mas não comprometeu o plano: a equipe manteve solidez defensiva e evitou dar espaço ao Vasco.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon (Rodrigo Garro) e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Confronto direto e estatísticas de Vasco x Corinthians

O histórico recente entre Vasco e Corinthians é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Vasco x Corinthians

17/12/2025 – Corinthians 0 x 0 Vasco (Copa do Brasil)

24/08/2025 – Vasco 2 x 3 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

05/04/2025 – Corinthians 3 x 0 Vasco (Campeonato Brasileiro)

24/11/2024 – Corinthians 3 x 1 Vasco (Campeonato Brasileiro)

10/07/2024 – Vasco 2 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Vasco x Corinthians

O Corinthians está há quatro jogos sem perder para o Vasco Mais de 2,5 gols em cinco dos últimos sete confrontos diretos Mais de 4,5 cartões em cinco dos últimos seis jogos entre Vasco e Corinthians O Vasco foi a primeira equipe a sofrer gol em quatro dos últimos cinco jogos do recorte O Corinthians superou 10,5 escanteios em cinco dos últimos sete jogos analisados

Comparação de Odds para Vasco x Corinthians

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. Casa Mais de 3,5 gols Menos de 3,5 gols Betsson 1,72 2,08 Betano 1,77 2,05 Br4 1,75 2,05 Superbet 1,72 2,08 Bet365 1,75 2,00

Resumo dos palpites do Lance para Vasco x Corinthians

