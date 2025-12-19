Manchester City x West Ham – Palpites, análise e odds
Confira os Palpites para Manchester City x West Ham pela 17º rodada da Premier League
Confira os principais palpites de Manchester City x West Ham pela Premier League 2025/26. O confronto da 17ª rodada acontece neste sábado (20), no estádio City of Manchester, na Inglaterra, a partir das 12h (horário de Brasília). Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Manchester City x West Ham (20/12/2025)
O Manchester City recebe o West Ham em casa para uma partida considerada relativamente tranquila. O mandante ocupa a segunda posição do campeonato, vive bom momento e tende a sair na frente do placar. Ainda assim, o palpite aponta para um placar mais baixo, já que nenhuma das duas equipes vem apresentando histórico recente de jogos com muitos gols.
O West Ham, por sua vez, também não possui alto saldo de gols na temporada, o que indica menor contribuição ofensiva para o marcador. Além disso, a equipe visitante deve encontrar dificuldades para superar o sistema defensivo do City, especialmente atuando fora de casa.
- Os últimos quatro jogos do Manchester City terminaram com menos de 3,5 gols
- Seis dos últimos sete jogos do West Ham terminaram com menos de 3,5 gols
- As duas equipes somam exatamente uma média de 3,5 gols por partida, o que reduz as chances de o placar ultrapassar esse limite
Outros palpites para Manchester City x West Ham
A partida tende a ser dominada pelo Manchester City, mas o West Ham pode apresentar alguma reação ao longo do jogo. O segundo palpite mais indicado, de acordo com as estatísticas, é o mercado de ambos marcam. Nos confrontos diretos recentes, as duas equipes balançaram as redes em todos os últimos quatro jogos. Além disso, o time visitante também registrou ambos marcam em sete dos últimos oito jogos disputados.
Outro palpite interessante é a vitória do City no primeiro tempo, já que a equipe costuma iniciar as partidas em ritmo forte e abrir o placar ainda nos minutos iniciais. O Manchester City venceu a primeira etapa em seus últimos seis jogos, reforçando ainda mais esse prognóstico.
Por fim, a tendência é de poucos escanteios na partida. Grande parte dos jogos da Premier League segue esse padrão, e o City, por exemplo, teve menos de 11,5 escanteios em todos os últimos cinco compromissos, o que sustenta essa opção de aposta.
Análise e Forma dos Times
Manchester City - Momento e escalação
O Manchester City vive excelente momento na temporada e tem se destacado tanto na Premier League quanto na Champions League, superando adversários de alto nível. No Campeonato Inglês, a equipe venceu o Brentford por 2 a 0 e, antes disso, bateu o Crystal Palace por 3 a 0. Já pela Champions League, conquistou um resultado expressivo ao derrotar o Real Madrid por 2 a 0 fora de casa, reforçando a força do time também em jogos decisivos.
Para o próximo confronto, o técnico Pep Guardiola terá alguns desfalques. O ponta-esquerda Jérémy Doku está fora por conta de uma lesão na perna, assim como o centroavante Omar Marhoush. Além deles, o zagueiro John Stones segue indisponível, ainda se recuperando de uma lesão muscular.
Provável escalação do Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias e Matheus Nunes; Tijjani Reijnders, Nico González e Bernardo Silva; Phil Foden e Rayan Cherki; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola
West Ham - Momento e escalação
O West Ham atravessa um momento de instabilidade no campeonato e não vence há cinco partidas. A equipe ocupa a 18ª posição na tabela, vem de derrota por 3 a 2 para o Aston Villa e, anteriormente, empatou por 1 a 1 com Brighton e Manchester United. Diante desse cenário, o time precisará reforçar o sistema defensivo para tentar conter o ataque poderoso do Manchester City, atual segunda melhor equipe da competição.
Para o confronto, o técnico Nuno Espírito Santo terá desfalques importantes. Os laterais El Hadji Malick Diouf e Aaron Wan-Bissaka não estarão à disposição, já que foram convocados para suas respectivas seleções.
Provável escalação do West Ham: Alphonse Areola; Ezra Mayers, Jean-Clair Todibo, Konstantinos Mavropanos e Kyle Walker-Peters; Freddie Potts e Soungoutou Magassa; Mateus Fernandes, Lucas Paquetá e Crysencio Summerville; Jarrod Bowen. Técnico: Nuno Espirito Santo
Confronto direto e estatísticas de Manchester City e West Ham
O histórico recente entre Manchester City e West Ham é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
- 04/01/2025 - Manchester City 4 x 1 West Ham (Premier League 24/25)
- 31/08/2024 - West Ham 1 x 3 Manchester City (Premier League 24/25)
- 19/05/2024 - Manchester City 3 x 1 West Ham (Premier League 23/24)
- 16/09/2023 - West Ham 1 x 3 Manchester City (Premier League 23/24)
- 03/05/2023 - Manchester City 3 x 0 West Ham (Premier League 22/23)
Estatísticas e curiosidades de Manchester City e West Ham
- Três das últimas cinco partidas do West Ham tiveram menos de 11,5 escanteios
- Nos últimos cinco jogos, o Manchester City abriu o placar ainda no primeiro tempo
- As duas equipes somam, em média, apenas 10 escanteios na Liga Inglesa
- O Manchester City abriu o placar e venceu as últimas seis partidas que disputou contra o West Ham
- O West Ham teve ambos marcam em 65% das últimas 20 partidas
Comparação de Odds para Manchester City x West Ham
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.
|Casa
|Manchester City vence
|Empate
|West Ham vence
Betsson
Superbet
Betano
Resumo dos palpites do Lance! para Manchester City x West Ham
