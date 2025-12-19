Manchester City x West Ham – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites de Manchester City x West Ham pela Premier League 2025/26. O confronto da 17ª rodada acontece neste sábado (20), no estádio City of Manchester, na Inglaterra, a partir das 12h (horário de Brasília). Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Manchester City x West Ham (20/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Manchester City recebe o West Ham em casa para uma partida considerada relativamente tranquila. O mandante ocupa a segunda posição do campeonato, vive bom momento e tende a sair na frente do placar. Ainda assim, o palpite aponta para um placar mais baixo, já que nenhuma das duas equipes vem apresentando histórico recente de jogos com muitos gols.

O West Ham, por sua vez, também não possui alto saldo de gols na temporada, o que indica menor contribuição ofensiva para o marcador. Além disso, a equipe visitante deve encontrar dificuldades para superar o sistema defensivo do City, especialmente atuando fora de casa.

Os últimos quatro jogos do Manchester City terminaram com menos de 3,5 gols Seis dos últimos sete jogos do West Ham terminaram com menos de 3,5 gols As duas equipes somam exatamente uma média de 3,5 gols por partida, o que reduz as chances de o placar ultrapassar esse limite

Outros palpites para Manchester City x West Ham

A partida tende a ser dominada pelo Manchester City, mas o West Ham pode apresentar alguma reação ao longo do jogo. O segundo palpite mais indicado, de acordo com as estatísticas, é o mercado de ambos marcam. Nos confrontos diretos recentes, as duas equipes balançaram as redes em todos os últimos quatro jogos. Além disso, o time visitante também registrou ambos marcam em sete dos últimos oito jogos disputados.

Outro palpite interessante é a vitória do City no primeiro tempo, já que a equipe costuma iniciar as partidas em ritmo forte e abrir o placar ainda nos minutos iniciais. O Manchester City venceu a primeira etapa em seus últimos seis jogos, reforçando ainda mais esse prognóstico.

Por fim, a tendência é de poucos escanteios na partida. Grande parte dos jogos da Premier League segue esse padrão, e o City, por exemplo, teve menos de 11,5 escanteios em todos os últimos cinco compromissos, o que sustenta essa opção de aposta.

Análise e Forma dos Times

Manchester City - Momento e escalação

O Manchester City vive excelente momento na temporada e tem se destacado tanto na Premier League quanto na Champions League, superando adversários de alto nível. No Campeonato Inglês, a equipe venceu o Brentford por 2 a 0 e, antes disso, bateu o Crystal Palace por 3 a 0. Já pela Champions League, conquistou um resultado expressivo ao derrotar o Real Madrid por 2 a 0 fora de casa, reforçando a força do time também em jogos decisivos.

Para o próximo confronto, o técnico Pep Guardiola terá alguns desfalques. O ponta-esquerda Jérémy Doku está fora por conta de uma lesão na perna, assim como o centroavante Omar Marhoush. Além deles, o zagueiro John Stones segue indisponível, ainda se recuperando de uma lesão muscular.

Provável escalação do Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias e Matheus Nunes; Tijjani Reijnders, Nico González e Bernardo Silva; Phil Foden e Rayan Cherki; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola

West Ham - Momento e escalação

O West Ham atravessa um momento de instabilidade no campeonato e não vence há cinco partidas. A equipe ocupa a 18ª posição na tabela, vem de derrota por 3 a 2 para o Aston Villa e, anteriormente, empatou por 1 a 1 com Brighton e Manchester United. Diante desse cenário, o time precisará reforçar o sistema defensivo para tentar conter o ataque poderoso do Manchester City, atual segunda melhor equipe da competição.

Para o confronto, o técnico Nuno Espírito Santo terá desfalques importantes. Os laterais El Hadji Malick Diouf e Aaron Wan-Bissaka não estarão à disposição, já que foram convocados para suas respectivas seleções.

Provável escalação do West Ham: Alphonse Areola; Ezra Mayers, Jean-Clair Todibo, Konstantinos Mavropanos e Kyle Walker-Peters; Freddie Potts e Soungoutou Magassa; Mateus Fernandes, Lucas Paquetá e Crysencio Summerville; Jarrod Bowen. Técnico: Nuno Espirito Santo

Confronto direto e estatísticas de Manchester City e West Ham

O histórico recente entre Manchester City e West Ham é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

04/01/2025 - Manchester City 4 x 1 West Ham (Premier League 24/25)

31/08/2024 - West Ham 1 x 3 Manchester City (Premier League 24/25)

19/05/2024 - Manchester City 3 x 1 West Ham (Premier League 23/24)

16/09/2023 - West Ham 1 x 3 Manchester City (Premier League 23/24)

03/05/2023 - Manchester City 3 x 0 West Ham (Premier League 22/23)

Estatísticas e curiosidades de Manchester City e West Ham

Três das últimas cinco partidas do West Ham tiveram menos de 11,5 escanteios

das últimas partidas do West Ham tiveram menos de escanteios Nos últimos cinco jogos, o Manchester City abriu o placar ainda no primeiro tempo

jogos, o Manchester City abriu o placar ainda no tempo As duas equipes somam, em média, apenas 10 escanteios na Liga Inglesa

equipes somam, em média, apenas escanteios na Liga Inglesa O Manchester City abriu o placar e venceu as últimas seis partidas que disputou contra o West Ham

partidas que disputou contra o West Ham O West Ham teve ambos marcam em 65% das últimas 20 partidas

Comparação de Odds para Manchester City x West Ham

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.

Casa Manchester City vence Empate West Ham vence Betsson 1,19 7,80 13,50 Superbet 1,21 7,20 11,00 Betano 1,22 6,60 13,00

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Manchester City x West Ham

Menos de 3,5 Gols (1,88 na Betsson) Ambos marcam (1,82 na Betsson) Menos de 11,5 Escanteios (1,55 na Betsson) Manchester City vence o 1º tempo (1,52 na Betsson)

