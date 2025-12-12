Palpites Basquete Hoje (12/12/2025) – NBA, NBB e mais

Confira os melhores palpites e análises de mercados para os jogos de hoje, 12 de dezembro, no basquete - NBA, NBB e muito mais. Nossa equipe traz uma análise detalhada das estatísticas recentes, desempenho individual dos jogadores e do momento de cada equipe. Apresentamos todas as informações para embasar o prognóstico do dia, com odds atualizadas das melhores casas de apostas e indicações detalhadas das partidas mais relevantes.

Palpites NBA Hoje - Análise e odds indicadas

Confira nossos prognósticos com foco em estatísticas avançadas e tendências recentes para os principais confrontos desta noite.

Pistons x Hawks - Total de pontos mais de 232,5 (1,92 na Betsson)

O duelo entre o líder da Conferência Leste contra o nono colocado vem de histórico de pontuação muito alta. Com os dois ataques entregando pontuações altas, a probabilidade de superar a marca é muito alta.

Detroit e Atlanta vêm de média de 119 pontos marcados nas últimas dez partidas

pontos marcados nas últimas partidas O histórico do confronto registra média de 236 pontos nos últimos dez jogos

Wizards x Cavaliers - Donovan Mitchell mais de 29 pontos (1,62 na Betano)

O armador de Cleveland segue como líder e destaque da equipe na temporada. Sendo o quarto cestinha da temporada contra uma equipe que ainda não se encontrou na competição, aumentam as chances de superar a marca.

Donovan Mitchell vem de média de 30,5 pontos por partida na temporada atual

pontos por partida na temporada atual Em cinco dos últimos sete jogos, registrou marca superior a 28 pontos

Warriors x Timberwolves - Warriors vencem o primeiro quarto (1,85 na Betsson)

As duas equipes vivem bons momentos na temporada, com expectativa para um bom jogo em San Francisco. Com o retrospecto positivo dos Warriors iniciando bem suas últimas partidas, o palpite de chegarem ao intervalo a frente do placar ganha força.

Na temporada, Golden State venceu o primeiro tempo em seis dos últimos oito jogos. Enquanto isso, Minnesota perdeu o primeiro tempo em seis das últimas sete partidas disputadas No histórico mais recente do confronto, os Warriors chegaram vencedor ao intervalo em cinco dos últimos sete duelos

Outros palpites da NBA Hoje

Hornets x Bulls - Total de pontos menos de 229,5 ( 1,88 na Betsson )

- Total de pontos menos de ( ) 76ers x Pacers - Tyrese Maxey mais de 29 pontos ( 1,92 na Betano )

- mais de pontos ( ) Grizzlies x Jazz - Jazz mais de 117,5 pontos (1,92 na Betsson)

NBB Palpites - Basquete hoje no Brasil

O NBB (Novo Basquete Brasil) traz quatro partida nesta sexta-feira, 12 de dezembro, com Bauru x Mogi, São José x Rio Claro, Unifacisa x Osasco e Corinthians x Brasília.

Corinthians x Brasília - Total de pontos mais de 160,5 (1,80 na Betsson)

A partida tem grande potencial para superar a marca de pontos, com as duas equipes entregando pontuações acima de 80 pontos e o histórico do confronto reforçando nosso palpite.

Na temporada, Corinthians vem de média de 83,6 pontos e Brasília registrando 84,1 pontos de média

pontos e Brasília registrando pontos de média Nos últimos dez confrontos entre as equipes a média de pontos totais foi de 165 pontos

Bauru x Mogi - Mogi vencer o primeiro tempo (1,75 na Betsson)

O Mogi vem de um retrospecto muito positivo iniciando as partidas, onde impõe seu ritmo desde o início e chega ao intervalo na frente do marcador. Juntamente com a equipe de Bauru que vem tendo dificuldades nos inícios dos jogos, nosso palpite ganha força.

A equipe do Mogi venceu o primeiro tempo em cinco das suas últimas sete partidas

tempo em das suas últimas partidas Das últimas cinco partidas do Bauru, em quatro a equipe perdeu o primeiro tempo

Outros jogos de basquete no dia

U de Concepción x Franca - Spread de pontos + 17,5 para U de C (1,78 na Betsson)

A partida válida pela Champion League das Américas, chega com favoritismo para a equipe brasileira, mesmo fora de casa. A equipe de Franca vem de seis vitórias nas seis partidas contra o rival chileno, com ampla margem de pontos que suportam nosso palpite.

Franca vem de média de 87 pontos nas últimas dez partidas, enquanto a U de Concepción registra 77 pontos de média

pontos nas últimas dez partidas, enquanto a U de Concepción registra pontos de média Das últimas cinco vitórias de Franca, venceu por até 17 pontos de diferença

Perguntas Frequentes sobre Palpites de Basquete hoje (FAQ)

Onde assistir NBA/NBB hoje?

Neste 12 de dezembro, teremos transmissão da NBA apenas no NBA League Pass. Além das partidas, todos os jogos da temporada 2025/26 estarão disponíveis no streaming.

Na NBB, teremos transmissão no YouTube da NBB Caixa para São José x Rio Claro e no Disney+ e ESPN para Corinthians x Brasília.

Qual o melhor palpite de basquete hoje?

O melhor palpite de hoje é Pistons x Hawks - Total de pontos mais de 232,5 com odd 1,92 na Betsson.

Como funcionam os spreads no basquete?

Os spreads no basquete é um mercado de apostas que busca equilibrar as chances de vitória dos dois lados. Apostar no spread significa escolher um time para vencer ou perder por determinada margem. Ou seja, um time com valor -5,5 precisa vencer por pelo menos 6 pontos para a aposta ser vencedora, enquanto um time com valor +5,5 pode perder a partida por até 6 pontos.

Quais estatísticas importam para apostar em basquete?

Para apostar no basquete, devemos levar em consideração tanto estatísticas individuais dos jogadores quanto das equipes. Como estatísticas de equipe, devemos olhar a eficiência ofensiva e defensiva, o percentual de arremessos, rebotes e volume de turnover. Para analisar os jogadores, temos de verificar pontos, rebotes e assistências, minutos em quadra, além da eficiência individual. Além disso, temos que levar em consideração nóticias, lesões, confrontos diretos, momento das equipes e mando de quadra.

NBA ou NBB: qual é melhor para apostar?

Os dois mercados possuem muitas opções para apostar. A NBA leva vantagem pela quantidade de jogos na temporada regular e playoffs, além de ser a liga mais popular de basquete no mundo, fazendo com que mais casas de apostas disponibilizem melhores odds e vantagens para o apostador.