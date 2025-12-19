Tottenham x Liverpool – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance! para Tottenham x Liverpool neste sábado (18/12), pela Premier League. O jogo com início às 14h30 (horário de Brasília), será válido pela 17ª rodada da competição. A partida no Hotspurs Stadium opõe equipes separadas por quatro pontos na tabela. Assim, além dos melhores mercados, veja as prováveis escalações dos times para o encontro.

Palpite do Lance! para Tottenham x Liverpool (20/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A primeira aposta no jogo é do Liverpool marcar pelo menos duas vezes. O ataque dos Reds conseguiu esse número em três das últimas cinco partidas. Apesar de um período de instabilidade na temporada, o time obtém o quinto melhor desempenho ofensivo da Premier League. A insegurança do sistema defensivo dos Spurs é uma das dores de cabeça de Thomas Frank recentemente.

O time de Londres sofreu dois ou mais gols em seis dos últimos oito compromissos. Foram 18 gols sofridos no recorte, com média de 2,25 por partida. Mesmo sem Salah, os Reds devem apostar em um jogo de muita transição. Assim, a aposta é que encontre espaços na defesa dos mandante para conseguir balançar as redes.

O Liverpool marcou em média 1,3 gols marcados nos últimos dez jogos O Tottenham sofreu tentos em 11 das 16 rodadas disputadas na Premier League Metade dos 26 gols marcados pelo Liverpool no torneio foram em partidas como visitante

Outros mercados para Tottenham x Liverpool

O Tottenham tem um desempenho ruim nos primeiros tempos recentes. Em 16 rodadas, o time perdeu sete vezes o período. Foi responsável por sofrer o primeiro gol da etapa inicial em seis dos últimos oito jogos na Premier League. O Liverpool, ao contrário, vem abrindo os placares de suas partidas (algo que se repetiu quatro das últimas cinco vezes).

Outra aposta é no número de faltas cometidas pelos Spurs. A equipe de Thomas Frank aposta muito em duelos físicos. Esse modelo faz ser o sexto time mais faltoso da competição. O time cometeu mais de 11,5 obstruções em cinco dos sete duelos recentes. Com os Reds ditando o ritmo do encontro, os mandantes devem apostar muito na intensidade defensiva para cadenciar os 90 minutos.

Por fim, o palpite de segurança é de mais de 2,5 gols combinados no encontro. Esse número foi um padrão recentes nos últimos encontros diretos. Na atual temporada, oito das nove partidas dos mandantes tiveram a mesma estatística. O Liverpool sofre muito na temporada com ataques que apostam na velocidade.

Análise e Forma dos Times

Tottenham - Momento e escalação

A pressão dos torcedores do Tottenham aumentou no último domingo (14), após a derrota sofrida para o Nottingham Forest. O 3 a 0 no City Ground derrubou a equipe de Londres para a 11ª posição. Thomas Frank lida com os questionamentos à frente do cargo, após o sexto revés em 16 rodadas da competição. Assim, o treinador teve uma semana de treinamentos para preparar o time para este duelo.

O elenco dos Spurs ganhou dois novos desfalques durante as próximas semanas. Isso porque Yves Bissouma e Pape Matar Sarr foram convocados por Mali e Senegal, respectivamente, para a Copa Africana de Nações. Frank ainda lida com uma série de jogadores entregues ao departamento médico. Entre eles, Solanke, Kulusevski e Udogie, que serão baixas na partida. Uma dúvida na escalação está no meio de campo, com João Palhinha e Archie Gray brigando por posição.

Provável escalação do Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Micky van de Ven, Cristian Romero e Djed Spence; Rodrigo Bentancur, João Palhinha (Archie Gray) e Xavi Simons; Mohamed Kudus, Randal Kolo Muani e Richarlison. Técnico: Thomas Frank.

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool amenizou a instabilidade de resultados que passou com cinco jogos sem perder. O último foi a vitória por 2 a 0 sobre o Brighton em Anfield. O resultado colocou os Reds na sétima posição da competição, com 26 pontos somados. A sequência foi importante para atravessar a mini crise que assolou o clube, tanto em resultados quanto em polêmicas fora de campo.

Mohamed Salah não estará em campo nos próximos compromissos dos Reds. O atacante egípcio se apresentou a sua seleção nacional para a disputa da Copa Africana. Szoboszlai é o principal cotado a seguir como titular no lado direito. O meia sofreu uma pancada contra o Brighton, mas não teve nenhuma lesão e deve ser titular. O lateral Conor Bradley cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar à disposição.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Gravenberch e Curtis Jones; Szoboszlai, Florian Wirtz e Hugo Ekitké. Técnico: Arne Slot.

Confronto direto e estatísticas de Tottenham e Liverpool

O histórico recente entre Tottenham e Liverpool é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Tottenham e Liverpool

27/04/2025 - Liverpool 5 x 1 Tottenham - (Premier League) 06/02/2025 - Liverpool 4 x 0 Tottenham - (Copa da Liga Inglesa) 08/01/2025 – Tottenham 1 x 0 Liverpool - (Copa da Liga Inglesa) 22/12/2024 – Tottenham 3 x 6 Liverpool - (Premier League) 05/05/2024 – Liverpool 4 x 2 Tottenham - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Tottenham x Liverpool

Sete dos últimos oito confrontos diretos terminaram com mais de 2,5 gols Nesse recorte, o Liverpool balançou as redes mais de 1,5 vez em seis oportunidades 12 dos 21 gols sofridos pelo Tottenham na Premier League foram em primeiros tempos A defesa dos Reds sofreu em média 1,5 gols por jogo na competição Quatro dos cinco encontros diretos recentes tiveram menos de 4,5 cartões

Comparação de Odds para Tottenham x Liverpool

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Resultado: Vitória do Tottenham Empate Resultado: Vitória do Liverpool Betsson 3,40 3,85 2,05 Betano 3,45 3,70 2,05 Bet365 3,50 3,80 2,08

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Tottenham x Liverpool

Mais de 1,5 gols do Liverpool (1,82 na Betsson) Liverpool abre o placar do primeiro tempo (1,79 na Betsson) Mais de 11,5 faltas do Tottenham (1,72 na Betano) Mais de 2,5 gols (1,66 na Bet365)

