Aston Villa x Manchester United – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites de Aston Villa x Manchester United pela Premier League 2025/26. O confronto da 17ª rodada acontece neste domingo (21), no Villa Park, na Inglaterra, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Aston Villa x Manchester United (21/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As duas equipes se enfrentam em mais um embate que promete grandes lances. De um lado, o Aston Villa vive excelente fase e ocupa atualmente a terceira colocação do campeonato, à frente do Manchester United, que aparece em sexto. O prognóstico principal aponta para a vitória do mandante e, considerando o histórico recente, o palpite tem boas chances de se confirmar.

O Aston Villa não perde há cinco partidas consecutivas, demonstrando consistência técnica, boa organização tática e facilidade para explorar os espaços na defesa adversária. Além disso, as odds disponíveis estão atrativas, e as estatísticas recentes reforçam ainda mais a confiança em um palpite assertivo.

O Aston Villa venceu todas as últimas nove partidas que disputou em casa

partidas que disputou em casa Em outros confrontos, a equipe mandante venceu dez de seus últimos onze jogos

de seus últimos jogos O United venceu apenas duas de suas últimas cinco partidas

Outros palpites para Aston Villa x Manchester United

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As equipes entram em campo com objetivos distintos, mas ambas precisam somar pontos para seguir avançando na tabela. O segundo palpite mais atrativo envolve a quantidade de gols, já que os confrontos recentes indicam um cenário favorável a um placar mais elevado. O Manchester United marcou mais de 2,5 gols fora de casa em nove dos últimos dez jogos, demonstrando forte consistência ofensiva e facilidade para balançar as redes.

Além disso, sete dos últimos oito jogos do Aston Villa também terminaram com pelo menos três gols, o que reforça ainda mais o prognóstico. Esse contexto nos leva a considerar a aposta em ambos marcam, mercado que se confirmou em oito dos últimos nove jogos do United.

Por fim, a partida tende a ser bastante disputada. Os confrontos recentes de ambas as equipes mostram um alto nível de contato físico, o que sugere uma boa quantidade de cartões. Quatro dos últimos cinco jogos do United terminaram com mais de 3,5 cartões, padrão que também se repetiu em três dos últimos cinco jogos do Aston Villa.

Análise e Forma dos Times

Aston Villa - Momento e escalação

O Aston Villa é atualmente a terceira melhor equipe do Campeonato Inglês e vive um momento bastante positivo. A equipe venceu West Ham e Basel por 2 x 1, ambos fora de casa. Antes disso, pela Premier League, superou o Brighton em um jogo movimentado por 4 x 3 e, na sequência, bateu o Wolverhampton em casa por 1 x 0. O time demonstra forte poder ofensivo e desempenho superior ao do Manchester United, o que indica uma postura agressiva desde o início da partida.

Para o confronto, o Villa terá alguns desfalques importantes. Estão fora o ponta Jadon Sancho, o zagueiro Pau Torres, o centroavante Evann Guessand, o meia Ross Barkley e o defensor Tyrone Mings.

Provável escalação do Aston Villa: Bizot (Emiliano Martínez); Cash, Lindelöf, Konsa e Maatsen; Kamara, Onana e Tielemans; McGinn, Rogers e Watkins. Técnico: Unai Emery.

Manchester United - Momento e escalação

O Manchester United atravessa um momento razoável e ocupa atualmente a sexta colocação. Está há quatro partidas invicto, embora duas delas tenham sido empates contra Bournemouth e West Ham. A equipe tem demonstrado facilidade para marcar gols, com alguns jogos recentes registrando placares elevados. No entanto, o setor defensivo segue como ponto fraco, sofrendo com falhas recorrentes.

Para o próximo compromisso, Casemiro é desfalque confirmado após receber o terceiro cartão amarelo na última partida contra o Bournemouth. Além disso, a dupla de zaga formada por Matthijs de Ligt e Harry Maguire também está fora, ambos por conta de lesões.

Provável escalação do Manchester United: Lammens; Martínez, A. Heaven, Shaw, Dalot; Ugarte, Bruno Fernandes, P. Dorgu, Mount; Matheus Cunha e Zirkzee. Técnico: Ruben Amorim.

Confronto direto e estatísticas de Aston Villa e Manchester United

O histórico recente entre Aston Villa e Manchester United é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

25/05/2025 – Manchester United 2 x 0 Aston Villa – (Premier League 24/25)

06/10/2024 – Aston Villa 0 x 0 Manchester United – (Premier League 24/25)

11/02/2024 – Aston Villa 1 x 2 Manchester United – (Premier League 23/24)

26/12/2023 – Manchester United 3 x 2 Aston Villa – (Premier League 23/24)

30/04/2023 – Manchester United 1 x 0 Aston Villa – (Premier League 22/23)

Estatísticas e curiosidades de Aston Villa e Manchester United

As duas equipes somam média de 4 cartões por partida na temporada 2025 As duas equipes apresentam média combinada de 4,17 gols por jogo na temporada 2025 O Aston Villa teve ambos marcam em seis dos últimos sete jogos O Manchester United terminou com ambos marcam em 12 dos últimos 16 jogos nesta temporada O Aston Villa registrou média de 4 cartões por partida nos últimos cinco confrontos

Comparação de Odds para Aston Villa x Manchester United

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.

Casa Aston Villa vence Empate Manchester United vence Betsson 2,10 3,80 3,30 Superbet 2,07 3,60 3,40 Betano 2,12 3,55 3,35

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Aston Villa x Manchester United

Aston Villa vence (2,10 na Betsson) Mais de 3,5 Cartões (1,65 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,65 na Betsson) Ambos marcam (1,55 na Betsson)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.