Palpites de Vôlei hoje (30/11) – Superliga, seleções e mais

Confira os melhores palpites e análises de mercados para os jogos de hoje, 30 de novembro, no vôlei. A nossa equipe traz um guia com previsões para os principais jogos nas quadras pelo mundo. Teremos neste domingo uma partida na Superligas Feminina e Masculina. Além disso, veja também uma análise com duelos de competições internacionais. O time do Lance! traz um olhar técnico para os duelos, buscando análises a partir da dinâmicas das partidas, seja táticas ou técnicas.

Palpite Superliga Maculina Hoje

Na Superliga Masculina, o domingo será marcado por apenas um duelo, que acontece em São Paulo. O Vôlei Guarulhos recebe o Viapol São José em partida que abre a oitava rodada da competição. O jogo, com transmissão do SporTV 2 e da VBTV, envolve o atual quarto colocado contra o 11º. Assim, com campanhas opostas, o resultado se torna fundamental na briga pelos seus respectivos objetivos.

Volêi Guarulhos x Viapol São José - Guarulhos vence por 3 a 1 (3,00)

O Guarulhos chega ao confronto com amplo favoritismo para uma vitória tranquila dentro de casa. A equipe venceu as últimas três partidas na competição, se isolando na classificação rumo às quartas. Porém, tem um número alto de sets perdidos. Foram 13 em sete jogos, com média próxima de dois por jogo. Os confrontos recentes contra Viapol sugerem muito equilíbrio, já que os últimos cinco tiveram pelo menos um set vencido dos dois lados. Assim, uma aposta de 3 a 1 é uma boa alternativa para o encontro.

O Viapol Vôlei perdeu duas das seis derrotas pelo placar de 3 a 1 Já o Guarulhos perdeu pelo menos um set em seis das sete partidas na Superliga

Palpites Superliga Feminina Hoje

Com exclusividade da VBTV, Mackenzie e Tijuca Vôlei fazem o único confronto deste domingo na Superliga Feminina. O duelo da oitava rodada é uma chance das equipes afastarem o momento ruim na competição. Enquanto as paulistas tenta a terceira vitórias, as cariocas vêm do primeiro triunfo na liga. Assim, quem vencer se afasta ida zona de rebaixamento para a Superliga B.

Mackenzie x Tijuca Vôlei - Para a partida ter três sets (2,35)

Apesar de estar na parte de baixo da tabela, o Mackenzie vem fazendo partidas competitivas na Superliga. O time paulista venceu pelo menos um set em quatro dos últimos cinco jogos. A média de pontos nas partidas recentes do time é de 165. Além disso, o Tijuca tem um aproveitamento de seis derrotas em sete rodadas. A equipe carioca sofre um pouco para encaixar seu ataques, já que seus adversários têm alto aproveitamento de pontos de recepção.

Quatro derrotas de Tijuca nesta Superliga foram pelo placar de 3 a 0

O encontro entre as equipes na última Superliga B teve exatos três sets

Próximos jogos da seleção

As duas seleções nacionais de vôlei só retornam às quadras em junho de 2026. Isso porque o período de janela de jogos internacional aconteceram entre os dias 1º de junho a 2º de agosto. A Liga das Nações dos dois naipes será disputadas durante esse período. Será o reencontro das seleções, que segue testando e buscando formar um elenco rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. A FIVB ainda não confirmou o calendário de jogos e das semanas para a próxima competição.

Outros Palpites de Vôlei Hoje

Confira também palpites para outros jogos de hoje de vôlei. O domingo será marcado por partidas do Campeonato Italiano, país que vem dominando os torneios de seleções. O dia será marcado pelo duelo entre Milano e Trentino, dois dos principais clubes do país.

Modena x Grottazzolina - Modena vence o primeiro set (1,80) Milano x Trentino - Trentino marca mais de 70 pontos (1,70) Perugia x Cisterna - Mais de 183,5 pontos (2,14)

Perguntas Frequentes sobre Palpites de Vôlei Hoje

Como assistir aos jogos da Superliga Feminina e Masculina?

Os jogos das competições nacionais estão sendo transmitidos por quatro players. O canal SporTV 2 transmite os jogos da competição na TV fechada. O VBTV, streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei, transmite todos os jogos da competição. A GE TV, canal da Globo no YouTube, passa jogos no YouTube. E a TV Globo vai passar em TV aberta as duas finais, tanto a do Feminino quanto a do Masculino.

Como apostar em vôlei?

O vôlei oferece alguns mercados como vitórias com placar exato, total de pontos e vitórias por sets. É importante observar como as equipes estão em relação aos fundamentos básicos. Bons ataques tendem a favorecer apostas em handicap ou total de pontos, já que as chances de impor maior número de acertos.

Qual o melhor palpite de vôlei hoje?

Os principais palpites no vôlei hoje são a vitória do Guarulhos pelo placar de três sets a um e para o duelo entre Mackenzie e Tijuca ter três sets.