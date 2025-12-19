Real Madrid x Sevilla – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites de Real Madrid x Sevilla pela La Liga 2025/26. O confronto da 17ª rodada acontece neste sábado (20), no Santiago Bernabéu, na Espanha, a partir das 17h (horário de Brasília). Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Real Madrid x Sevilla (20/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A partida tende a ser controlada e com um placar relativamente baixo. As duas equipes apresentam estatísticas recentes bastante semelhantes, o que reforça esse cenário. O Real Madrid entra com vantagem e deve sair na frente, mas os prognósticos indicam que o placar dificilmente ultrapassará três gols. O Sevilla enfrenta dificuldades defensivas e precisará se esforçar para conter o ataque intenso da equipe mandante.

Quando atua em casa, o Real Madrid costuma controlar bem o ritmo do jogo, refletindo isso também no placar. A tendência é que a equipe marque ainda nos primeiros minutos e administre a partida a partir daí.

O Sevilla teve menos de 3,5 gols em nove dos últimos dez jogos fora de casa Já o Real Madrid registrou menos de 3,5 gols em oito dos últimos dez jogos como mandante As duas equipes somam média de 3,5 gols por partida, o que favorece um placar que chegue a esse número, mas não o ultrapasse

Outros palpites para Real Madrid x Sevilla

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Todos os prognósticos indicam vitória do mandante, porém as cotações costumam ser baixas quando o Real Madrid enfrenta adversários tecnicamente inferiores. Por isso, como segunda principal opção de aposta, o mercado de ambos marcam ganha força, já que há boa probabilidade de as duas equipes balançarem as redes. Os Los Blancos terminaram com esse cenário em seis dos últimos oito jogos, o que sustenta bem o palpite.

Outro ponto relevante é a quantidade de escanteios. Três dos últimos cinco jogos do time da casa terminaram com mais de 9,5 cantos, impulsionados principalmente pelos avanços constantes pelas laterais, em especial com Vinícius Júnior. Por fim, também há confiança na vitória do Real Madrid no primeiro tempo, já que a equipe foi para o intervalo em vantagem em quatro dos últimos cinco jogos disputados.

Análise e Forma dos Times

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid ocupa atualmente a vice-liderança do campeonato e tende a encontrar espaços com relativa facilidade na defesa do Sevilla. A equipe vem de vitória por 3 x 2 sobre o Talavera, pela Copa do Rei, e antes disso bateu o Alavés por 2 x 1, pelo Campeonato Espanhol. Por outro lado, no compromisso mais recente pela Champions League, o time merengue acabou derrotado pelo Manchester City por 2 x 1.

Para o duelo contra o Sevilla, o Real Madrid terá desfalques importantes. O centroavante Endrick está fora após ser expulso na Copa do Rei, enquanto o lateral-esquerdo Álvaro Carreras cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. O zagueiro Éder Militão também segue fora, em recuperação de uma lesão no tendão, e o ponta Brahim Díaz não estará disponível por ter sido convocado pela seleção do Marrocos.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Fran García, Antônio Rudiger, Raul Asencio e Federico Valverde; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e Arda Güler; Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Rodrygo. Técnico: Xabi Alonso

Sevilla - Momento e escalação

A fase do Sevilla é considerada mediana, embora a equipe venha apresentando alguns bons resultados recentes. Ainda assim, ocupa a 10ª posição na tabela e terá um duelo bastante exigente contra o Real Madrid. No compromisso mais recente, o time foi derrotado pelo Alavés por 1 x 0, pela Copa do Rei. Antes disso, goleou o Real Oviedo por 4 x 0, pela La Liga, empatou com o Valência e venceu o Extremadura.

O técnico Matías Almeyda terá dificuldades para montar a equipe, o que pesa negativamente diante de um adversário do nível do Real Madrid. O goleiro Marcão é dúvida após relatar fortes dores no pé. Já o ponta-esquerda Rubén Vargas é desfalque confirmado, devido a uma lesão muscular. Além disso, o centroavante Akor Adams e o ponta-esquerda Chidera Ejuke não estarão disponíveis por estarem a serviço de suas respectivas seleções nacionais.

Provável escalação do Sevilla: Odisseas Vlachodimos; Andrés Castrín, Nemanja Gudelj e Fabio Cardoso; Oso, Batista Mendy, Lucien Agoumé e José Ángel Carmona; Djibril Sow; Isaac Romero e Peque Fernández. Técnico: Matias Almeyda

Confronto direto e estatísticas de Real Madrid e Sevilla

O histórico recente entre Real Madrid e Sevilla é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

18/05/2025 – Sevilla 0 x 2 Real Madrid – (Campeonato Espanhol 2024/25) 22/12/2024 – Real Madrid 4 x 2 Sevilla – (Campeonato Espanhol 2024/25) 25/02/2024 – Real Madrid 1 x 0 Sevilla – (Campeonato Espanhol 2023/24) 21/10/2023 – Sevilla 1 x 1 Real Madrid – (Campeonato Espanhol 2023/24) 27/05/2023 – Sevilla 1 x 2 Real Madrid – (Campeonato Espanhol 2022/23)

Estatísticas e curiosidades de Real Madrid e Sevilla

Três dos últimos cinco jogos do Sevilla terminaram com mais de 9,5 escanteios

dos últimos jogos do Sevilla terminaram com mais de escanteios O Real Madrid abriu o placar e venceu em quatro dos últimos cinco jogos

dos últimos jogos Em quatro dos últimos seis confrontos diretos entre as equipes, o time de Madrid abriu o placar e venceu ainda no primeiro tempo

dos últimos confrontos diretos entre as equipes, o time de Madrid abriu o placar e venceu ainda no tempo As duas equipes somam, juntas, uma média de 12 escanteios por partida

equipes somam, juntas, uma média de escanteios por partida O Real Madrid teve média de 11 escanteios nos últimos cinco jogos, enquanto o Sevilla registrou média de 10

Comparação de Odds para Real Madrid x Sevilla

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida.

Casa Mais de 3,5 Gols Menos de 3,5 Gols Betsson 1,84 1,92 Superbet 1,90 1,90 Betano 1,90 1,91

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Madrid x Sevilla

Menos de 3,5 Gols (1,92 na Betsson) Ambos marcam (1,72 na Betsson) Real Madrid vence o 1º tempo (1,58 na Betsson) Mais de 9,5 Escanteios (1,55 na Betsson)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.