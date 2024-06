Palpite: México x Uruguai – Amistoso Internacional – 5/6/2024

(Foto: Divulgação/Federação de Futebol do Uruguai)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 01:08 • São Paulo (SP)

Após ter sido vice-campeão da CONCACAF, o México inicia sua preparação para a Copa América, enfrentando a seleção uruguaia neste amistoso. O jogo começa às 22h (de Brasília) da quarta-feira (5). As equipes se encontram no Empower Field at Mile High em Denver, Colorado. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite México x Uruguai

O México chega para o confronto após uma modesta vitória contra a seleção boliviana, por 1 a 0, no último amistoso disputado. Enquanto isso, o Uruguai não saiu do 0 a 0 em seu embate mais recente contra a Costa Rica, em jogo que foi truncado e equilibrado.

Mostrando pouca ação ofensiva em suas respectivas últimas partidas, México e Uruguai devem protagonizar mais um jogo acirrado e que deve ser resolvido na igualdade ao fim dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

México e seu desempenho atual

O México foi recentemente vice-campeão da Liga das Nações da CONCACAF (Liga A), depois de uma sólida campanha desde o início da competição.

Porém, na decisão do torneio, não foi páreo contra os Estados Unidos. Em partida que chegou a finalizar no alvo 4 vezes, mas não converteu nenhum gol, saindo derrotado por 2 a 0.

Alguns dias atrás (31 de maio), encarou a Bolívia no Estádio Field, em Chicago, e venceu seu adversário por 1 a 0, com o único tento da partida sendo assinalado por Efrain Alvarez, aos 47 minutos.

Uruguai e sua última performance

O Uruguai passava por um sólido momento no ano passado. Em jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, venceu quatro das seis partidas disputadas, incluindo triunfos sobre o Brasil e Argentina.

Porém, tem tido dificuldade em reencontrar a vitória em 2024. Nos três amistosos disputados este ano, ficou no empate em dois deles e perdeu no outro.

Na última vez que entrou em campo, encarou a Costa Rica no Estádio Nacional de Costa Rica, em San José, e após jogo bastante truncado, ficou na igualdade por 0 a 0.