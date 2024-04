Palpite: Lille x Marselha – Campeonato Francês – 5/4/2024

(Photo by FABIAN BIMMER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Atravessando um sólido momento na competição, o Lille recebe o Marselha, que perdeu nas últimas duas rodadas disputadas. O jogo começa às 16h (de Brasília) da sexta-feira (5). E as equipes se encontram no Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve, França. Assista no STAR+.

Palpite Lille x Marselha

O Lille passa por um excelente momento na competição, estando invicto há quatro rodadas na sequência. Enquanto isso, o Marselha não vive uma grande fase e acabou derrotado pela segunda vez consecutiva, estando cada vez mais longe de uma possível briga pelas primeiras posições.

Apesar de ter o mando de campo e viver uma situação mais confortável na tabela, o Lille deve ter dificuldade em balançar a rede. Do outro lado, o Marselha deve se contentar com a igualdade no marcador. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.20 na bet365

- 3.25 na Betano

- 3.30 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Lille e seu desempenho atual

O Lille segue bastante competitivo na atual edição do Campeonato Francês. Ao final da 27ª jornada, ocupa a quarta colocação da tabela, que garante ao clube vaga nas qualificatórias da Liga dos Campeões temporada 24/25.

Estatisticamente, o elenco do Lille segue tendo números expressivos nos dois principais setores do campo, principalmente no defensivo. Com apenas 24 gols sofridos, é a quarta defesa menos vazada entre os demais competidores.

Na última vez que entrou em campo, a estrela do atacante Edon Zhegrova brilhou e o jogador comandou a vitória do Lille por 2 a 1 no Estádio Pierre-Mauroy, onde o mesmo fez os dois gols da equipe.

Marselha e sua última performance

O Marselha vinha de uma excelente sequência de resultados na Ligue 1. Depois de ter goleado o Montpellier e o Clermont, venceu o Nantes com facilidade por 2 a 0 no Stade Vélodrome.

Porém, não conseguiu manter a constância e acabou derrotado nas duas rodadas mais recentes. Na primeira delas, superado pelo Rennes por 2 a 0; na segunda, pelo mesmo placar contra o PSG, em partida que teve o mando de campo.

Com os resultados negativos, o Olympique de Marselha começou a descer na tabela e agora é apenas o sétimo colocado do Campeonato Francês, estando há sete pontos de distância do G4.