Palpite: Lazio x Salernitana – Campeonato Italiano – 12/4/2024

Depois de ser superada no Derby Della Capitale, a Lazio pode se redimir contra a última colocada da tabela, Salernitana, na 32ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da sexta-feira (12). E as equipes se encontram no Estádio Olímpico, em Roma, Itália. Assista no STAR+.

Palpite Lazio x Salernitana

A Lazio vem de derrota na última aparição contra seu arquirrival, Roma, após ser superado no Olímpico de Roma por 1 a 0. Enquanto isso, a Salernitana segue sem vencer há treze rodadas consecutivas no Campeonato Italiano, sendo o principal candidato ao rebaixamento da atual temporada.

Mesmo que a Lazio não atravesse um sólido momento na competição, é inegável seu grande favoritismo no confronto. Tendo o mando de campo, uma equipe mais qualificada tecnicamente e encarando a pior defesa da Série A, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Lazio”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Lazio

​- 1.36 na bet365

- 1.34 na Betano

- 1.33 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Lazio e seu desempenho atual

A Lazio deixou de brigar por vaga no G4 recentemente no Campeonato Italiano. Da 24ª até a 28ª rodada, o elenco comandado por Giovanni Martusciello enfrentou uma terrível sequência de resultados, onde perdeu quatro das cinco partidas disputadas.

Chegou a se recuperar com atuações convincentes na 29ª e 30ª rodada, onde venceu a Frosinone por 3 a 2 e garantiu mais três pontos no clássico diante da Juventus, por 1 a 0.

Entretanto, sua atuação mais recente foi no Derby Della Capitale contra a Roma. No confronto, teve maior posse de bola, mas foi menos efetivo com a pelota no pé, onde acabou derrotado por 1 a 0 ao ter sua rede balançada por Gianluca Mancini, aos 42 minutos da primeira etapa inicial.

Salernitana e sua última performance

A Salernitana não vence há quatorze partidas consecutivas. Desde a derrota na Copa da Itália contra a Juventus por 6 a 1 em partida realizada no dia 4 de janeiro deste ano, a equipe ficou abalada.

Disputou mais treze rodadas no Campeonato Italiano, onde foi derrotada em dez partidas e empatou nas outras três oportunidades. Na mais recente, ficou na igualdade contra o Sassuolo por 2 a 2.

Devido a sequência desastrosa do elenco, a Salernitana segue afundada na última colocação da Série A, com apenas quinze pontos conquistados em 31 rodadas disputadas (duas vitórias, nove empates e vinte derrotas).