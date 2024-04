Palpite: Inter x Empoli – Campeonato Italiano – 1/4/2024

ISABELLA BONOTTO / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 06:10 • São Paulo (SP)

A Inter terá pela frente a equipe da Empoli na 30ª rodada do Campeonato Italiano, sendo que os clubes atravessam momentos distintos na competição. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da segunda-feira (1). E as equipes se encontram no Estádio San Siro, em Milão, Itália. Assista no STAR+.

Palpite Inter x Empoli

A Inter tem invencibilidade de vinte e três jogos na Série A, sendo que é líder isolada do Campeonato Italiano. Enquanto isso, a Empoli não somou um ponto sequer nas últimas três rodadas e continua brigando para não ser rebaixada na atual temporada.

Dono de uma equipe muito superior tecnicamente, o elenco mandante aparece como grande favorito no confronto. O que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Inter”. É aguardado também que a equipe mandante tenha domínio total do jogo, vencendo por dois ou mais gols de diferença.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Inter

​- 1.22 na bet365

- 1.23 na Betano

- 1.20 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Inter e seu desempenho atual

A Inter segue na liderança isolada do Campeonato Italiano de forma bastante confortável. Com 76 pontos obtidos em 29 rodadas disputadas, a La Beneamata realiza uma campanha de vinte e quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Na última vez que entrou em campo pela Série A, teve o mando de campo no San Siro e não conseguiu os três pontos contra o Napoli. Na partida, chegou a ter a vantagem no marcador com gol assinalado por Darmian, aos 43 minutos. Porém, sofreu o empate há nove minutos do fim, com Juan Jesus balançando a rede em favor dos visitantes.

Recentemente, a Inter sofreu uma eliminação frustrante na Liga dos Campeões. Nas oitavas de final, brigava pela classificação na próxima fase com o Atlético de Madrid, mas após ter a vantagem no marcador durante maior parte do tempo nos dois jogos (ida e volta), sofreu o empate e acabou superada nas penalidades máximas.

Empoli e sua última performance

A equipe da Empoli segue em situação bastante delicada na atual temporada da Série A. Beirando a zona de rebaixamento, possui apenas um ponto a mais em relação ao Frosinone, que ocupa a primeira colocação entre os clubes que estão sendo rebaixados.

A sequência mais recente do Azzurri é desastrosa. Enfrentando o Cagliari, Milan e Bologna, perdeu todas as partidas pelo mesmo placar de 1 a 0, em confrontos que teve duas vezes o mando de campo e atuou uma única vez como visitante.

Apesar de não ter bons números no setor defensivo, o grande problema do elenco comandado por Davide Nicola se encontra na linha ofensiva. Isso porque, a equipe é dona do pior ataque ao fim da 29ª rodada do Campeonato Italiano, tendo marcado apenas 22 gols.