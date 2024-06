Palpite: Inglaterra x Islândia – Amistoso Internacional – 7/6/2024

MATTHEW MIRABELLI / AFP







Publicada em 07/06/2024

Depois de atropelar a Bósnia e Herzegovina no amistoso anterior, a Inglaterra encara a Islândia, adversária esta que sequer conseguiu vaga na próxima Eurocopa. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da sexta-feira (7). As equipes se encontram no Estádio de Wembley em Wembley, Inglaterra. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Inglaterra x Islândia

Com uma derrota nas últimas catorze vezes que entrou em campo, a Inglaterra segue com um alto aproveitamento dentro das quatro linhas, sendo mais uma vez o favorito neste amistoso. Enquanto isso, a Islândia sequer conseguiu vaga na Euro 2024, tendo apenas jogos amistosos a serem cumpridos nos próximos meses.

Além da atuação sólida da Seleção Inglesa em seu primeiro jogo amistoso, o elenco terá o mando de campo e uma equipe de qualidade técnica muito superior em relação a Islândia. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Inglaterra”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Inglaterra

​- 1.14 na bet365

- 1.15 na Betano

- 1.15 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Inglaterra e seu desempenho atual

A Inglaterra deu fim a sequência ruim de resultados nos amistosos mais recentes. Após perder para o Brasil por 1 a 0 e empatar com a Bélgica por 2 a 2, encarou a Bósnia e Herzegovina.

No confronto, domínio total da Seleção Inglesa dentro do St. James Park. Apesar de ter tido 64% da posse de bola na primeira etapa e três chutes no alvo, foi ao intervalo com o empate em 0 a 0 no marcador.

Porém, a pressão da Inglaterra surtiu efeito na segunda etapa, que com gols de Cole Palmer, Trent Alexander Arnold e Harry Kane, venceu por 3 a 0.

Islândia e sua última performance

A Islândia conseguiu realizar uma performance regular nas Eliminatórias da Eurocopa 2024, onde somou dez pontos ao final das dez rodadas disputadas.

Porém, ficou atrás das seleções de Portugal, Eslováquia e Luxemburgo no Grupo J, ficando de fora do evento principal da Eurocopa, competição que terá seu início ainda no mês de junho.

A Islândia ainda conseguiu disputar a repescagem para a Euro 2024, mas após atropelar a Seleção Israelense por 4 a 1 na primeira rodada, perdeu para a Ucrânia por 2 a 1 na disputa direta pela vaga.