O Chile joga contra a seleção do Paraguai em duelo direto por colocação na tabela das eliminatórias sul-americanas. A bola tem o primeiro toque às 21h30 (de Brasília) nesta quinta-feira (16). E o palco do duelo será o Estádio Monumental de Colo-Colo, em Santiago, no Chile. Assista no SporTV 3.