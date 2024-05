Palpite: Botafogo-SP x Palmeiras – Copa do Brasil – 23/5/2024

Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Após balançar a rede no último minuto com Patrick, o Palmeiras garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, precisando apenas do empate para se classificar. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quinta-feira (23). As equipes se encontram no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Assista no Prime Video.

Palpite Botafogo-SP x Palmeiras

Em péssima fase na temporada, o Botafogo de Ribeirão Preto ainda não venceu uma rodada sequer na Série B do Brasileirão. Enquanto isso, o Palmeiras volta a realizar performances maiúsculas nas competições que disputa, seguindo como candidato ao título na Libertadores, Copa do Brasil e Série A do Brasileirão.

Após ter tido duas rodadas da Série A anuladas, o Palmeiras pode chegar ainda mais preparado para este confronto, sendo improvável que o Botafogo-SP em péssima fase tenha alguma chance contra o Verdão. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Palmeiras”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Palmeiras

​- 1.60 na bet365

- 1.62 na Betano

- 1.60 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Veja como ativar o código de bônus BetGlobal para bônus em apostas esportivas.

Botafogo-SP e seu desempenho atual

O Botafogo-SP faz uma temporada bem abaixo das expectativas neste primeiro semestre de 2024. No Paulistão, já havia feito uma pífia campanha, ficando longe de brigar por vaga no mata-mata.

Na Copa do Brasil, conseguiu eliminar o Nova Venécia e o Anápolis nas duas primeiras rodadas, mas dificilmente irá reverter o placar contra o Verdão neste jogo de volta.

Na Série B do Brasileirão, fez um terrível início de competição. Ainda sem vencer uma partida sequer até o final da sexta rodada, é o antepenúltimo colocado, tendo apenas quatro pontos conquistados.

Palmeiras e sua última performance

O Palmeiras segue com suas excelentes performances neste primeiro semestre, garantindo recentemente sua presença nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Na Série A do Brasileirão, o elenco comandado por Abel Ferreira faz um modesto início de competição, sendo apenas o nono lugar da tabela com oito pontos somados (duas vitórias, dois empates e duas derrotas).

Na Copa do Brasil, encaminhou sua classificação ao vencer o primeiro jogo por 2 a 1. Agora, precisa apenas segurar o empate no jogo de volta da terceira fase, para garantir vaga nas oitavas de final da competição.