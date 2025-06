Justin Gaethje manifestou sua frustração por ter sido preterido na disputa pelo cinturão vago dos pesos-leves (70 kg) do UFC. O lutador norte-americano criticou, neste domingo (15), a decisão da organização de escalar Charles do Bronx e Ilia Topuria para o confronto que definirá o novo campeão da categoria no UFC 317.

Charles do Bronx beneficiado

Durante participação no podcast "The Makeshift", o ex-campeão do título simbólico BMF (lutador mais durão) explicou que sua luta contra Max Holloway no UFC 300 representou mais um favor à organização do que uma oportunidade real de aproximá-lo do título. Gaethje destacou seu desempenho recente no octógono, onde acumulou três vitórias em suas últimas quatro apresentações, enquanto Oliveira possui duas vitórias e duas derrotas no mesmo período.

- Desde a minha vitória sobre o (Rafael) Fiziev, o campeão (Islam Makhachev) vinha dizendo que queria me enfrentar. Eles poderiam ter casado essa luta com facilidade, mas não o fizeram. Aí ele larga o cinturão, o Oliveira — que está 2-2 nas últimas lutas e já perdeu para o Makhachev — entra, e eles colocam um cara novato no lugar… e eu sou passado para trás de novo. Então não vou mais lutar com nenhum desses filhos da p*** por diversão, a não ser que me paguem muito mais - declarou Gaethje.

O descontentamento do atleta tem origem em uma sequência de decisões que, segundo ele, prejudicaram sua trajetória rumo ao cinturão. Gaethje também comentou sobre a situação atual da categoria.

- Estou esperando eles anunciarem. (O Oliveira) está 2-2, eu estou 3-1. O que querem que eu faça? Não é culpa minha que o (Dan) Hooker saiu da luta. O (Arman) Tsarukyan deveria ter conseguido, mas se ferrou sozinho. Problema dele - afirmou.

O futuro do lutador na organização permanece indefinido. Seu empresário, Ali Abdelaziz, mencionou que Gaethje poderia considerar a aposentadoria caso não receba uma oportunidade pelo título.

