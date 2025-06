Real Madrid faz três contratações antes de embarcar para o Mundial

O Real Madrid contratou três profissionais para integrar a comissão técnica de Xabi Alonso antes do embarque para o Mundial. Segundo o "Marca", os espanhóis trouxeram Javier Arnáiz, ex-diretor de desempenho do México, e Ismael Fernández, doutor em ciências do esporte.

A dupla já fez contribuições com o Real Madrid e estará à frente de trabalhos de força na academia e análise de dados coletados dos jogadores. Além desses, o clube espanhol também adquiriu o serviço de outro profissional que trabalhará no campo ao lado de Xabi Alonso, embora o nome não tenha sido divulgado.

O trio se juntará a Antonio Pintus, que foi promovido a gerente de desempenho do Real Madrid, além de Sebas Parrilla, Alberto Encinas, Beñat Labaien e Ismael Cameforte-López, que chegaram junto com Xabi Alonso. Dessa forma, o novo treinador monta uma comissão robusta para os próximos desafios na temporada.

Preparação do Real Madrid para o Mundial

Apesar de algumas ausências, os primeiros treinos do Real Madrid para o Mundial de Clubes foram marcados por "exercícios exigentes e variados, focados na posse de bola, controle e pressão", segundo a imprensa espanhola.

Nos Estados Unidos, Xabi Alonso fará suas primeiras sessões com o elenco completo do Real Madrid para o Mundial de Clubes. A equipe espanhola faz sua estreia diante do Al-Hilal, na quarta-feira (18), às 16h (de Brasília).

