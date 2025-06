Max Holloway enfrentará Dustin Poirier na luta principal do UFC 318, em 19 de julho, em Nova Orleans, Louisiana (EUA). O ex-campeão peso-pena (66 kg) planeja desafiar o vencedor da disputa pelo título dos leves (70 kg) entre Ilia Topuria e Charles "Do Bronx" Oliveira, caso vença seu próximo compromisso.

Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, Holloway revelou sua estratégia para os próximos meses. O lutador havaiano pretende usar uma vitória contra Poirier como argumento para pleitear uma chance pelo cinturão dos leves ainda em 2025.

- Eu sei que essa é a luta de aposentadoria do Dustin, mas a última luta dele foi pelo título. Eu ainda tenho uma disputa de título na cabeça. Um par de semanas antes de nós, tem uma luta de título até 70 kg e eu tenho história com os dois. No fim das contas, eu vou lá e faço o que tenho que fazer, marco uma posição, consigo uma vitória de impacto, quem vai dizer que não vou lutar pelo cinturão 70 kg no final do ano? - declarou Max Holloway.

O confronto entre Topuria e Do Bronx pelo título vago dos leves acontecerá no UFC 317, em Las Vegas, três semanas antes da luta de Holloway. O havaiano mencionou ter histórico com ambos os lutadores, fator que poderia favorecer sua entrada na disputa pelo cinturão.

Poirier, adversário de Holloway no UFC 318, já anunciou que esta será sua luta de aposentadoria. O combate acontecerá na cidade natal de Dustin, em Nova Orleans.

Para que seus planos se concretizem, Holloway precisa vencer Poirier no próximo mês. Uma derrota comprometeria suas chances de disputar o título dos leves ainda este ano. A organização do Ultimate não se manifestou oficialmente sobre a possibilidade do havaiano desafiar o campeão dos leves após o UFC 318.

