Topuria provoca Charles do Bronx antes do UFC 317; veja vídeo

O lutador georgiano Ilia Topuria, ex-campeão peso-pena do UFC, enviou uma mensagem provocativa para Charles do Bronx nas redes sociais. A provocação aconteceu a menos de duas semanas do confronto entre os atletas, marcado para o dia 28 de junho em Las Vegas, Estados Unidos, na luta principal do UFC 317, que definirá o novo detentor do cinturão vago da categoria peso-leve (70 kg).

Topuria compartilhou imagens de seus treinos preparatórios para o combate e incluiu uma mensagem direta ao brasileiro, insinuando que Oliveira seria nocauteado ou finalizado durante o confronto.

Tradução: Não esqueça de trazer o travesseiro.

Enquanto Charles do Bronx, mantém seu habitual perfil discreto fora do octógono e não costuma apelar para provocações verbais contra seus adversários, Topuria optou por utilizar o trash talk, prática comum no MMA onde lutadores provocam seus oponentes antes dos combates.

O ex-campeão da categoria peso-pena (66 kg) do Ultimate busca agora conquistar um título em uma nova divisão. Se vencer a luta, Topuria poderá integrar o grupo seleto de atletas que conquistaram cinturões em duas categorias diferentes na principal organização de MMA do mundo.

Do outro lado está Charles do Bronx, lutador da equipe Chute Boxe Diego Lima e ex-detentor do cinturão dos leves, que tenta recuperar o título da categoria. A disputa pelo cinturão vago acontece após o russo Islam Makhachev, antigo campeão, decidir abandonar a divisão para competir em uma categoria de peso superior.

