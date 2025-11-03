menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Rodízio no elenco, jogos decisivos pelo Brasileiro e Libertadores: veja a agenda do Palmeiras em novembro

Verdão disputa as taças do Brasileirão e da Libertadores e tem mês crucial para definir temporada

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 03/11/2025
14:41
Elenco do Palmeiras comemora gol
imagem camera(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Restam nove jogos para o Palmeiras encerrar a temporada de 2025. E, apesar de pouco mais de um mês em disputa nesta reta final, muita coisa está em jogo, como os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro - o time de Abel Ferreira é líder. Neste mês de novembro e início de dezembro, o Verdão tem, além de jogos difíceis, viagens para seis lugares diferentes no Brasil e exterior.

continua após a publicidade

➡️ Após início conturbado, Carlos Miguel se consolida no gol do Palmeiras em sequência decisiva

Com o desgaste natural do elenco em razão da sequência decisiva do time recentemente, a comissão técnica optou em rodar o elenco na viagem a Caxias do Sul na rodada do fim de semana, o que pode seguir acontecendo em caso de necessidade. O time, inclusive, mostrou que é forte independentemente de quem entre em campo, e mostrou isso na vitória contra o Juventude, por 2 a 0, neste domingo (2).

Daqui para frente, serão jogos muito importantes e contra adversários de peso, como dois jogos contra o arquirrival Santos, sendo um deles atrasado e agendado para acontecer durante a Data Fifa, contra Mirassol, atual quarto colocado do Nacional, além de Atlético-MG e Fluminense. E, é claro, a decisão da Libertadores no dia 29, contra o Flamengo, em Lima, no Peru, e que vale a quarta taça do torneio para as duas equipes.

continua após a publicidade

Nestes últimos dias de temporada, o elenco ainda viajará para Mirassol, Santos, Belo Horizonte, Lima-PER, Porto Alegre e Ceará. Como Palmeiras e Flamengo disputam a liderança do Brasileirão rodada a rodada, dificilmente o campeonato será definido com muita antecedência.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras no Brasileirão e na Libertadores

O time paulista é o líder do Brasileirão, com 65 pontos, apenas um a mais que o Flamengo, que briga para ultrapassar o alviverde. Na Libertadores, o Palmeiras chegou à decisão após ser o melhor colocado da fase de grupos, o que deu o direito de disputar todos os jogos de mata-mata no Allianz Parque.

continua após a publicidade

Nas oitavas de final, eliminou o Universitario, do Peru. Nas quartas, passou pelo River Plate, da Argentina, com direito a vitória inclusive no Monumental de Núñez. Por fim, na semifinal, fez um duelo histórico contra a LDU, do Equador. Após perder na altitude de Quito por 3 a 0, goleou o adversário em casa por 4 a 0 e carimbou o passaporte para a final.

Jogos do Palmeiras em 2025:

  • Dia 6/11 - PAL x SAN - Allianz Parque - Brasileirão
  • Dia 9/11 - MIR x PAL - Maião - Brasileirão
  • Dia 15/11 - SAN x PAL (jogo atrasado) - Vila Belmiro - Brasileirão
  • Dia 19/11 (a confirmar) - CAM x PAL - Arena MRV - Brasileirão
  • Dia 23/11 (a confirmar) - PAL x FLU - Allianz Parque - Brasileirão
  • Dia 29/11 - PAL x FLA - Estádio Monumental, em Lima - Final da Libertadores
  • Dia 30/11 (a confirmar) - GRE x PAL - Arena do Grêmio - Brasileirão
  • Dia 3/12 (a confirmar) - PAL x VIT - Allianz Parque - Brasileirão
  • Dia 7/12 (a confirmar) - CEA x PAL - Castelão - Brasileirão
Andreas Pereira, meio-campista do Palemeiras (Foto: Nelson Almeida / AFP)
Andreas Pereira, meio-campista do Palemeiras (Foto: Nelson Almeida / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias