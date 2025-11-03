Rodízio no elenco, jogos decisivos pelo Brasileiro e Libertadores: veja a agenda do Palmeiras em novembro

Restam nove jogos para o Palmeiras encerrar a temporada de 2025. E, apesar de pouco mais de um mês em disputa nesta reta final, muita coisa está em jogo, como os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro - o time de Abel Ferreira é líder. Neste mês de novembro e início de dezembro, o Verdão tem, além de jogos difíceis, viagens para seis lugares diferentes no Brasil e exterior.

Com o desgaste natural do elenco em razão da sequência decisiva do time recentemente, a comissão técnica optou em rodar o elenco na viagem a Caxias do Sul na rodada do fim de semana, o que pode seguir acontecendo em caso de necessidade. O time, inclusive, mostrou que é forte independentemente de quem entre em campo, e mostrou isso na vitória contra o Juventude, por 2 a 0, neste domingo (2).

Daqui para frente, serão jogos muito importantes e contra adversários de peso, como dois jogos contra o arquirrival Santos, sendo um deles atrasado e agendado para acontecer durante a Data Fifa, contra Mirassol, atual quarto colocado do Nacional, além de Atlético-MG e Fluminense. E, é claro, a decisão da Libertadores no dia 29, contra o Flamengo, em Lima, no Peru, e que vale a quarta taça do torneio para as duas equipes.

Nestes últimos dias de temporada, o elenco ainda viajará para Mirassol, Santos, Belo Horizonte, Lima-PER, Porto Alegre e Ceará. Como Palmeiras e Flamengo disputam a liderança do Brasileirão rodada a rodada, dificilmente o campeonato será definido com muita antecedência.

Palmeiras no Brasileirão e na Libertadores

O time paulista é o líder do Brasileirão, com 65 pontos, apenas um a mais que o Flamengo, que briga para ultrapassar o alviverde. Na Libertadores, o Palmeiras chegou à decisão após ser o melhor colocado da fase de grupos, o que deu o direito de disputar todos os jogos de mata-mata no Allianz Parque.

Nas oitavas de final, eliminou o Universitario, do Peru. Nas quartas, passou pelo River Plate, da Argentina, com direito a vitória inclusive no Monumental de Núñez. Por fim, na semifinal, fez um duelo histórico contra a LDU, do Equador. Após perder na altitude de Quito por 3 a 0, goleou o adversário em casa por 4 a 0 e carimbou o passaporte para a final.

Jogos do Palmeiras em 2025:

Dia 6/11 - PAL x SAN - Allianz Parque - Brasileirão

x SAN - Allianz Parque - Brasileirão Dia 9/11 - MIR x PAL - Maião - Brasileirão

- Maião - Brasileirão Dia 15/11 - SAN x PAL (jogo atrasado) - Vila Belmiro - Brasileirão

(jogo atrasado) - Vila Belmiro - Brasileirão Dia 19/11 (a confirmar) - CAM x PAL - Arena MRV - Brasileirão

- Arena MRV - Brasileirão Dia 23/11 (a confirmar) - PAL x FLU - Allianz Parque - Brasileirão

x FLU - Allianz Parque - Brasileirão Dia 29/11 - PAL x FLA - Estádio Monumental, em Lima - Final da Libertadores

x FLA - Estádio Monumental, em Lima - Final da Libertadores Dia 30/11 (a confirmar) - GRE x PAL - Arena do Grêmio - Brasileirão

- Arena do Grêmio - Brasileirão Dia 3/12 (a confirmar) - PAL x VIT - Allianz Parque - Brasileirão

x VIT - Allianz Parque - Brasileirão Dia 7/12 (a confirmar) - CEA x PAL - Castelão - Brasileirão