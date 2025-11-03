Europeus reagem a possível saída de Vitor Roque do Palmeiras: 'Renascer'
Atacante do Palmeiras é alvo de gigante europeu, segundo portal
O bom momento de Vitor Roque no Palmeiras reacendeu o interesse de grandes clubes europeus. De acordo com informações do portal "Sports Illustrated", o Manchester United estaria disposto a oferecer 50 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões) pelo atacante brasileiro na próxima janela de transferências.
Jornais da Espanha reagem ao interesse do United por Vitor Roque
Mundo Deportivo
O veículo descreve o atual momento do jogador como um verdadeiro "renascimento". Depois de passagens apagadas por Barcelona e Real Betis, o atacante voltou ao Brasil e reencontrou o bom futebol com a camisa do Alviverde, onde já soma 13 gols e 3 assistências nesta temporada — com oito rodadas ainda a disputar no Brasileirão.
SPORT
O jornal "SPORT", também se refere à fase do atacante como um "renascimento", mas complementa que ele e seu staff tem como prioridade cumprir o contrato até junho e só depois disso pensar em um retorno para a Europa.. O entorno de Vitor Roque acredita que ele vive uma fase decisiva na carreira, com chances de ser lembrado por Carlo Ancelotti e conseguir um lugar na Copa do Mundo de 2026.
Barcelona acompanha de perto o interesse em Vitor Roque
O Barcelona, por sua vez, acompanha de perto as movimentações. O clube catalão ainda detém 20% dos direitos econômicos de Vitor Roque, portanto tem direito a 1/5 de uma possível venda do atacante. Segundo o "SPORT", a diretoria blaugrana reconhece que o atacante não teve o tempo necessário de adaptação, mas vê agora uma oportunidade de retorno financeiro com a ascensão do jogador.
O "Sports Illustrated" informa que além do United, Chelsea e Tottenham também monitoram a situação do camisa 9. A dúvida, segundo a imprensa espanhola, é se a transferência ocorreria já em janeiro ou apenas após o término da temporada.
