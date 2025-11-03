Após início conturbado, Carlos Miguel se consolida no gol do Palmeiras em sequência decisiva

O goleiro Carlos Miguel, contratado pelo Palmeiras em agosto, assumiu a posição de titular em um momento crucial da temporada em que o clube briga por títulos. As duas primeiras oportunidades do gigante arqueiro como titular, no entanto, não foram positivas: duas derrotas para Flamengo, pelo Brasileirão, e LDU, do Equador, pela Libertadores. Mas a partir daí, o camisa 1 deu a volta por cima.

Sabendo que não poderia vacilar em campo e com a ausência de Weverton, que tem um fissura na mão, Carlos Miguel conquistou a confiança da torcida nos três jogos seguintes, fechando o gol e com baliza zero: empate sem gols com o Cruzeiro, goleada sobre a LDU, por 4 a 0, que resultou em vaga para a final do torneio continental, e vitória sobre o Juventude, por 2 a 0, neste final de semana, que consolidou o Verdão na liderança do Brasileirão.

– Temos um trabalho intenso, forte. Temos que treinar e estar prontos na hora que a bola chegar no gol, ligado no 220, não pode ter um segundo de desconcentração porque é crucial, ainda mais nessa reta final de Brasileirão – disse o goleiro após a partida deste domingo (2).

Fato é que a sequência positiva deu tranquildade para o goleiro de Abel Ferreira seguir trabalhando forte e com confiança nesta reta final crucial da temporada. O Palmeiras tem uma dura sequência até o fim do Brasileirão, e briga pelo título, além da final da Libertadores, contra o Flamengo, no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, o Palmeiras entrou em campo com um time praticamente todo reserva. Pensando em poupar os titulares que vinham em uma série intensa de jogos decisivos, o treinador montou uma equipe diferente, mas com Carlos Miguel na meta. O goleiro, aliás, foi um dos responsáveis pela vitória do time, pois fez defesas difíceis durante a partida e fechou o gol.

O Palmeiras, líder do Brasileirão com 65 pontos, volta a campo pelo nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra o Santos, no Allianz Parque, pela 32ª rodada da competição.

Carlos Miguel antes do Palmeiras

Em 2024, vestindo a camisa do arquirrival Corinthians, o goleiro disputou 14 jogos e sofreu dez gols, com média de 0,71 tento sofrido por partida disputada. Apesar das poucas atuações no clube paulista, Carlos Miguel chamou a atenção do Nottingham Forest, da Inglaterra, e em pouco tempo retornou ao Brasil, agora, para o Palmeiras.