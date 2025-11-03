Flamengo x Palmeiras: probabilidades de título atualizadas do Brasileirão
Os dois candidatos venceram com autoridade na 31ª rodada
Os dois grandes candidatos ao título do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras, venceram na 31ª rodada. Enquanto o Rubro-Negro superou o lanterna Sport por 3 a 0 no Maracanã, o Alviverde derrotou o o vice-lanterna Juventude no Sul por 2 a 0. A diferença entre os dois continuou a mesma: um ponto de vantagem para os paulistas. Com isso, as probabilidades também não sofreram grandes alterações.
Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de vitória do Palmeiras passaram de 54,2% para 56,4%. As do Flamengo, por sua vez, foram de 41,4% para 41%.
A universidade federal também prevê que o time que alcançar a marca de 76 pontos terá mais chances de levantar o troféu do que ficar sem. Para isso, o Palmeiras precisaria de 11 pontos nos oito últimos jogos - três vitórias e dois empates, por exemplo.
Tabelas e retrospectos de Flamengo e Palmeiras
Abaixo, veja os nove jogos derradeiros dos candidatos ao título no Brasileirão, assim como os retrospectos recentes contra cada um dos adversários.
Tabela do Flamengo
x São Paulo (visitante) - 05/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
x Santos (mandante) - 09/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias e 4 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias e 2 derrotas
- 10/11: Início da Data Fifa -
x Sport (visitante) - 15/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 empate
Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
- 18/11: Fim da Data Fifa -
x Fluminense (visitante) - 19/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 derrotas
x Bragantino (mandante) - 23/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
- 29/11: Final da Libertadores -
x Atlético-MG (visitante) - 30/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 4 vitórias e 1 derrota
x Ceará (mandante) - 03/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitórias e 4 empates
Últimos 5 jogos (mandante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
x Mirassol (visitante) - 07/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)
Últimos 5 jogos (visitante): nunca jogou
Tabela do Palmeiras
x Santos (mandante) - 06/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota
x Mirassol (visitante) - 09/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 empate (só jogaram uma vez na história)
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
- 10/11: Início da Data Fifa -
x Santos (visitante) - 15/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
- 18/11: Fim da Data Fifa -
x Atlético-MG (visitante) - 19/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 empates
x Fluminense (mandante) - 23/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
- 29/11: Final da Libertadores -
x Grêmio (visitante) - 30/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota
x Vitória (mandante) - 03/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota
x Ceará (visitante) - 07/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
