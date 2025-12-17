O Palmeiras fechou a temporada com oito jogadores formados nas categorias de base estreando na equipe profissional. O número supera o indicado previamente pelo técnico Abel Ferreira, que havia revelado que cinco nomes fariam a transição.

Entre os jovens, Allan despontou como o principal nome da temporada. O meio-campista somou 54 partidas, com três gols e oito assistências. Após um período inicial de adaptação, firmou-se como peça versátil da comissão técnica, atuou em diferentes funções e encerrou o segundo semestre entre os titulares.

O auge de Allan ocorreu no jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra a LDU. Após perder a partida de ida por três gols, o Palmeiras reverteu a desvantagem diante de sua torcida no Allianz Parque, sob liderança do meia, que deu uma assistência e sofreu um pênalti, convertido por Raphael Veiga. O resultado assegurou o clube em mais uma decisão continental, a terceira desde a chegada de Abel Ferreira.

Segunda cria com mais jogos (13), Thalys iniciou a temporada valorizado pela comissão técnica e com alta minutagem no Campeonato Paulista. No entanto, perdeu espaço com a sequência da temporada e acabou negociado.

Após alternar entre a equipe profissional e o sub-20, o atacante foi negociado em setembro. A diretoria concluiu a venda para o Almería, da Espanha, por 6 milhões de euros (R$ 38 milhões na cotação da época).

O zagueiro Benedetti, por sua vez, fecha a lista de jogadores que atuaram com certa regularidade. Um dos cinco nomes promovidos por Abel Ferreira no início do ano, também recebeu rodagem na competição estadual.

Quinta opção no sistema defensivo após as chegadas de Bruno Fuchs (empréstimo) e Micael, disputou 12 jogos com a camisa alviverde.

A queda de rendimento de Micael, que deve ser negociado nesta janela, somada ao fato de Bruno Fuchs atuar de forma improvisada como primeiro volante, voltou a abrir espaço para Benedetti, que voltou a receber oportunidades nos dois últimos jogos da equipe na temporada.

Bendetti, formado nas categorias de base do Palmeiras, ao lado de Facundo Torres (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Crias da base em transição no Palmeiras

Luis Pacheco, Larson, Figueiredo, Riquelme Fillipi e Erick Belé completam a lista de atletas formados na base que atuaram no time profissional. O quinteto, no entanto, soma apenas nove partidas em conjunto, por motivos variados.

Um dos nomes que figuravam no radar de Abel Ferreira, Figueiredo voltou a enfrentar uma lesão grave e atuou por apenas 11 minutos, em partida do Campeonato Paulista.

Os demais atletas integraram os treinos do elenco profissional na Academia de Futebol e dividiram atenções com compromissos das categorias de base. Entre eles, o atacante Riquelme Fillipi aparece como o nome que mais desperta interesse de clubes do exterior, atrás apenas de Allan.

A dupla, assim como o zagueiro Benedetti, figura entre as principais apostas da diretoria para gerar receita na próxima janela de transferências, por meio da venda de ativos da base, uma das principais fontes de arrecadação do clube nas últimas temporadas.