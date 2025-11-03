Rivais avaliam jogador do Palmeiras na Seleção Brasileira: 'Tem que ser titular'

A convocação da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (3), pode ter alguns jogadores do Palmeiras, e os rivais avaliaram essa possibilidade. O italiano Carlo Ancelotti vai anunciar a lista por volta das 15h (Brasília), na sede da CBF.

O time de Abel Ferreira lidera o Campeonato Brasileiro e está na final da Libertadores, depois de uma virada histórica em cima da LDU. Com nomes com Andreas Pereira e Vitor Roque em alta, aumentam as chances da convocação da Seleção ter nomes do Palmeiras.

Nas redes sociais, muitos rivais foram sinceros sobre a convocação de Vitor Roque, do Palmeiras, para a Seleção Brasileira. O "Tigrinho" vive um momento mágico sob o comando do português Abel Ferreira. Muitos torcedores do Flamengo pediram a convocação pensando na disputa acirrada no Brasileirão. Veja os comentários abaixo:

Atacante faz Barcelona 'torcer' para o Verdão na final da Libertadores

A passagem de Vitor Roque pelo Barcelona não se revelou uma das melhores escolhas, e não por acaso o atacante retornou ao futebol brasileiro, onde se consolidou como um dos principais nomes do continente com a camisa do Palmeiras, podendo aparecer na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. A conturbada transferência, que resultou em apenas 16 partidas na Espanha antes da venda ao Palestra, pode agora ganhar um desfecho positivo para os catalães.

Segundo o jornal "Sport", da Espanha, o Barcelona mantém um bônus por desempenho previsto no acordo com o Palmeiras. Até o momento, o clube catalão recebeu 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões); ainda pode arrecadar até 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) em bônus vinculados a Roque.

Uma das metas permanece ao alcance dos espanhóis: o clube poderia obter cerca de 1 milhão de euro (R$ 6 milhões) caso o atacante conquiste títulos importantes. No caso, a Libertadores.

A convocação pode fazer o atacante do Palmeiras valorizar ainda mais, e o clube catalão possui 20% dos direitos econômicos do Tigrinho.