A passagem de Vitor Roque pelo Barcelona não se revelou uma das melhores escolhas, e não por acaso o atacante retornou ao futebol brasileiro, onde se consolidou como um dos principais nomes do continente com a camisa do Palmeiras. A conturbada transferência, que resultou em apenas 16 partidas na Espanha antes da venda ao Palestra, pode agora ganhar um desfecho positivo para os catalães.

Segundo o jornal "Sport", da Espanha, o Barcelona mantém um bônus por desempenho previsto no acordo com o Palmeiras. Até o momento, o clube catalão recebeu 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões); ainda pode arrecadar até 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) em bônus vinculados a Roque.

Uma das metas permanece ao alcance dos espanhóis: o clube poderia obter cerca de 1 milhão de euro (R$ 6 milhões) caso o atacante conquiste títulos importantes. No caso, a Libertadores — competição na qual o Palmeiras já garantiu vaga na final ao lado do Flamengo — é a grande oportunidade. Além disso, o Verdão segue na disputa pelo título do Brasileirão e desponta como um dos principais candidatos à conquista, em posição de destaque equivalente à do Rubro-Negro.

Além do retorno financeiro imediato, uma eventual transferência pode gerar lucro ao Barcelona, já que a entidade europeia detém 20% dos direitos econômicos do Tigrinho. O clube considera que o atacante pode protagonizar uma negociação de alto valor, conforme informou o "Sport". A publicação ressalta que o acordo pode não se concretizar em janeiro, mas em data futura, tornando o percentual retido uma fonte potencial de receita relevante, especialmente diante da atual situação financeira dos Culés.

Desde o retorno ao futebol brasileiro, Roque marcou 17 gols pelo Palmeiras e distribuiu cinco assistências, consolidando-se como peça fundamental do esquema de Abel Ferreira e formando uma dupla letal de ataque ao lado de Flaco López. Na Europa, por outro lado, sua passagem foi menos expressiva: foram apenas dois gols pelo Barcelona na temporada 2023/24 e sete pelo Real Betis na temporada seguinte, na qual atuou por empréstimo.

