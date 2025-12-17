Palmeiras terá clássicos longe do Allianz e maratona no início de 2026

O Palmeiras não terá o Allianz Parque à disposição para o início da próxima temporada e terá que disputar os clássicos contra Santos e São Paulo, válidos pela fase de grupos do Campeonato Paulista, na Arena Barueri.

As partidas ocorrem nos dias 14, pela segunda rodada, e 25 de janeiro, pela sexta rodada, respectivamente. Vale lembrar que o calendário estadual passou por modificações e teve a fase inicial reduzida para oito confrontos.

O estádio passa por reformas no gramado sintético para melhorias nas condições do piso, e o clube tem previsão de retorno para o local apenas na última semana de fevereiro. Assim, toda a fase de grupos do estadual, além das primeiras rodadas do Brasileirão acontecerá em Barueri.

A tendência é que o Palmeiras retorne ao Allianz Parque na partida diante do Fluminense, pelo Brasileirão, caso o prazo para finalização das obras seja mantido. Responsável pela competição, a CBF divulgou o calendário de 2026, no qual o clube paulista recebe os cariocas nos dias 25 ou 26 de fevereiro.

Outras duas opções, em caso de alterações, são durante as eliminatórias do Paulista, ainda sem datas definidas, ou o duelo com o Mirassol, em março.

Allianz Parque antes de partida entre Palmeiras e Vitória, pelo Brasileirão (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Palmeiras terá maratona de jogos no início de 2026

Com a Copa do Mundo no calendário e a mudança na estrutura do Campeonato Paulista, o Palmeiras estreia na temporada no dia 11 de janeiro, cerca de uma semana após a reapresentação oficial do elenco, depois do período de férias.

Até o fim de fevereiro, o clube terá oito partidas válidas pela fase de grupos do estadual, possíveis confrontos das eliminatórias da competição, além de quatro compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, o Palmeiras pode disputar até 16 jogos caso avance até a final, supondo que ela seja decidida em duas partidas.