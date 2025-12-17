Brasil tem líder e dois representantes entre jogadores de linha com maior minutagem
Gustavo Gómez, do Palmeiras, aparece na primeira colocação; Junior Alonso, do Atlético-MG, e Marlon Freitas, do Botafogo, são os outros representantes do futebol brasileiro entre os dez primeiros
O CIES Football Observatory divulgou uma lista com os jogadores de linha com maior minutagem em campo nas últimas cinco temporadas. O futebol brasileiro, além de contar com o líder geral, tem outros dois atletas entre os dez primeiros colocados.
Com 28.194 minutos em campo, Gustavo Gómez, zagueiro e capitão do Palmeiras, aparece na primeira colocação do ranking. O período contempla partidas disputadas com a camisa alviverde, além de compromissos pela seleção do Paraguai.
Júnior Alonso, também zagueiro da seleção paraguaia e atualmente no Atlético-MG, aparece na sétima colocação com 25.039 minutos. Enquanto Marlon Freita, volante do Botafogo, fecha o top10 cerca de 500 minutos atrás do atleta do Galo.
O meio-campista Bruno Fernandes, do Manchester United, e o zagueiro Nicolás Otamendi, do Benfica, completam o trio que lidera o ranking. A relação dos dez primeiros ainda inclui Harry Kane (Bayern de Munique), Declan Rice (Arsenal), Kylian Mbappé (Real Madrid), Hans Vanaken (Club Brugge) e Joshua Kimmich (Bayern de Munique).
Confira o top10 de jogadores de linha com maior minutagem nas últimas cinco temporadas
- Gustavo Gómez (zagueiro / Palmeiras) - 28.194 minutos
- Bruno Fernándes (meia / Manchester United) - 27.634 minutos
- Nicolás Otamendi (zagueiro / Benfica) - 26.791 minutos
- Harry Kane (atacante / Bayern de Munique) - 25.680 minutos
- Declan Rice (meia / Arsenal) - 25.351 minutos
- Kylian Mbappé (atacante / Real Madrid) - 25.199 minutos
- Junior Alonso (zagueiro / Atlético-MG) - 25.039 minutos
- Hans Vanaken (meia / Brugge) - 24.965 minutos
- Joshua Kimmich (meia / Bayern de Munique) - 24.575 minutos
- Marlon Freitas (meia / Botafogo) - 24.558 minutos
