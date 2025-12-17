menu hamburguer
Brasil tem líder e dois representantes entre jogadores de linha com maior minutagem

Gustavo Gómez, do Palmeiras, aparece na primeira colocação; Junior Alonso, do Atlético-MG, e Marlon Freitas, do Botafogo, são os outros representantes do futebol brasileiro entre os dez primeiros

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 17/12/2025
15:33
Gustavo Gómez, do Palmeiras, ao lado de Arrascaeta (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)
imagem cameraGustavo Gómez, do Palmeiras, ao lado de Arrascaeta (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O CIES Football Observatory divulgou uma lista com os jogadores de linha com maior minutagem em campo nas últimas cinco temporadas. O futebol brasileiro, além de contar com o líder geral, tem outros dois atletas entre os dez primeiros colocados.

Com 28.194 minutos em campo, Gustavo Gómez, zagueiro e capitão do Palmeiras, aparece na primeira colocação do ranking. O período contempla partidas disputadas com a camisa alviverde, além de compromissos pela seleção do Paraguai.

Júnior Alonso, também zagueiro da seleção paraguaia e atualmente no Atlético-MG, aparece na sétima colocação com 25.039 minutos. Enquanto Marlon Freita, volante do Botafogo, fecha o top10 cerca de 500 minutos atrás do atleta do Galo.

O meio-campista Bruno Fernandes, do Manchester United, e o zagueiro Nicolás Otamendi, do Benfica, completam o trio que lidera o ranking. A relação dos dez primeiros ainda inclui Harry Kane (Bayern de Munique), Declan Rice (Arsenal), Kylian Mbappé (Real Madrid), Hans Vanaken (Club Brugge) e Joshua Kimmich (Bayern de Munique).

Capitão e zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez lidera a lista de jogadores de linha com maior minutagem nas últimas cinco temporadas (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Capitão e zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gómez lidera a lista de jogadores de linha com maior minutagem nas últimas cinco temporadas (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Confira o top10 de jogadores de linha com maior minutagem nas últimas cinco temporadas

    1.
  Gustavo Gómez (zagueiro / Palmeiras) - 28.194 minutos
    2. 2.
  Bruno Fernándes (meia / Manchester United) - 27.634 minutos
    3. 3.
  Nicolás Otamendi (zagueiro / Benfica) - 26.791 minutos
    4. 4.
  Harry Kane (atacante / Bayern de Munique) - 25.680 minutos
    5. 5.
  Declan Rice (meia / Arsenal) - 25.351 minutos
    6. 6.
  Kylian Mbappé (atacante / Real Madrid) - 25.199 minutos
    7. 7.
  Junior Alonso (zagueiro / Atlético-MG) - 25.039 minutos
    8. 8.
  Hans Vanaken (meia / Brugge) - 24.965 minutos
    9. 9.
  Joshua Kimmich (meia / Bayern de Munique) - 24.575 minutos
    10. 10.
  Marlon Freitas (meia / Botafogo) - 24.558 minutos

