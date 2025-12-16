Leila defende novo mandato no Palmeiras e usa Real Madrid como exemplo em reunião do Conselho

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira utilizou o Real Madrid, da Espanha, como exemplo para defender sua corrida pela mudança de estatuto e a possibilidade de exercer um terceiro mandato à frente do comando do clube. A ação ocorreu durante a votação do orçamento para a temporada 2026, realizada no começo da noite desta terça-feira (16).

Eleita presidente no fim de 2021, Leila iniciou seu primeiro mandato no ano seguinte e garantiu sua reeleição, em votação recorde, no fim de 2024. Com isso, permanecerá como presidente do Palmeiras até dezembro de 2027.

A reportagem do Lance! teve acesso a alguns dos temas debatidos durante a reunião desta terça-feira, incluindo reclamações incisivas da oposição a respeito do planejamento de futebol realizado para a temporada, os gastos excessivos em contratações, além do fraco desempenho esportivo, em ano no qual o Palmeiras passou a primeira temporada em branco desde que Abel Ferreira assumiu a equipe.

Leila Pereira, no entanto, voltou a defender seu trabalho no comando alviverde e afirmou que uma eventual mudança no estatuto, caso seja aprovada, passa longe de um "golpe".

- A (discussão) da alternância de poder não acontece no Real Madrid . O Presidente (Florentino Pérez) está lá (no clube) há 20 anos... O Real Madrid é um clube pequeno... - afirmou a atual mandatária, em tom irônico, para defender uma possível manutenção no cargo.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Mudança no estatuto

Para ser novamente candidata à presidência do Palmeiras, Leila Pereira necessita de uma mudança no atual estatuto do clube. Essa, por sua vez, teria que ser aprovada pelo Conselho Deliberativo e, posteriormente, pelos associados.

Para isso, precisa de 50% (mais um) do total de votos do CD, algo que não é visto como entrave, segundo apuração da reportagem do Lance! nos bastidores. A tendência é que o assunto ganhe força em 2026, uma vez que os resultados dentro de campo não auxiliam o discurso externo. Em 2025, o Palmeiras terminou sem títulos e com três vices: Brasileirão, Libertadores e Paulista.

Ainda segundo a reportagem, dentro do clube social não existirá resistência à mudança proposta por Leila Pereira, passo final para a alteração do estatuto.

- Se a alternância (de poder) é saudável, por que existem conselheiros vitalícos? - retaliou Leila, em fala durante a reunião, ao defender sua posição.

Vale lembrar que Leila Pereira integra o quadro de conselheiros vitalícios do Palmeiras.

Orçamento aprovado por unanimidade

Tema central da discussão que marcou a reunião desta noite, o orçamento do Palmeiras para a próxima temporada foi aprovado por unanimidade pelos presentes na sede social do clube.

A direção do Palmeiras espera angariar R$ 1,2 bilhão em receitas, além de um superávit de cerca de R$ 11 milhões no período vigente.