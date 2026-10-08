Veja gols em Palmeiras x Bahia: Flaco López abre o placar
Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão
Palmeiras e Bahia estão se enfrentando nesta quinta-feira (8), no Nubank Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no início da primeira etapa, Flaco López abre o placar para o Alviverde.
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Aos 6 minutos do primeiro tempo, Andreas Pereira cobra escanteio, Alexsander Barboza ganha da marcação e escora para o meio da área. Flaco López chega antes do goleiro Ronaldo, desvia de cabeça e abre o placar.
Veja o gol:
As equipes voltam aos gramados após a pausa para os amistosos internacionais da Data Fifa. Antes da interrupção, o Alviverde empatou sem gols com o Grêmio, fora de casa, enquanto o Bahia perdeu por 2 a 1 para o Athletico, em Curitiba.
O técnico Abel Ferreira cumprirá diante do Bahia a última das três partidas de suspensão e estará liberado para comandar o Palmeiras novamente no Brasileirão diante do Corinthians, no próximo fim de semana. Com isso, o Alviverde será dirigido pelo auxiliar João Martins.
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Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Bahia
- Competição: Campeonato Brasileiro - 29ª rodada
- 📅 Data: 8 de outubro
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo
- 📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Getv (YouTube)
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Arbitragem
- Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
- Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
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