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Veja gols em Palmeiras x Bahia: Flaco López abre o placar

Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 21:43
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Flaco López em ação pelo Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
Flaco López em ação pelo Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Palmeiras e Bahia estão se enfrentando nesta quinta-feira (8), no Nubank Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no início da primeira etapa, Flaco López abre o placar para o Alviverde.

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Aos 6 minutos do primeiro tempo, Andreas Pereira cobra escanteio, Alexsander Barboza ganha da marcação e escora para o meio da área. Flaco López chega antes do goleiro Ronaldo, desvia de cabeça e abre o placar.

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Veja o gol:

As equipes voltam aos gramados após a pausa para os amistosos internacionais da Data Fifa. Antes da interrupção, o Alviverde empatou sem gols com o Grêmio, fora de casa, enquanto o Bahia perdeu por 2 a 1 para o Athletico, em Curitiba.

O técnico Abel Ferreira cumprirá diante do Bahia a última das três partidas de suspensão e estará liberado para comandar o Palmeiras novamente no Brasileirão diante do Corinthians, no próximo fim de semana. Com isso, o Alviverde será dirigido pelo auxiliar João Martins.

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Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Bahia

  • Competição: Campeonato Brasileiro - 29ª rodada
  • 📅 Data: 8 de outubro
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo
  • 📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Getv (YouTube)
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Arbitragem

  • Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
  • Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)
  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
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