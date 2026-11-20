O AeroFla desta sexta-feira (20) terminou em frustração para os torcedores que se mobilizaram para apoiar a delegação antes do embarque para São Paulo para o jogo contra o Palmeiras. Após uma mudança no local de concentração motivada por um comunicado do Flamengo, os rubro-negros acabaram não conseguindo acompanhar a passagem do ônibus que transportava o elenco para o aeroporto.

Inicialmente, a torcida estava concentrada no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão, local tradicionalmente utilizado para o AeroFla. Entretanto, após o Flamengo informar que manteria a logística habitual de viagem, com embarque pelo Salão Nobre, os torcedores se deslocaram para o novo ponto, acompanhados pelo policiamento.

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O ônibus da delegação, porém, entrou no aeroporto pelo Terminal de Cargas, justamente onde os torcedores estavam anteriormente. No momento da passagem dos jogadores, o local já estava vazio, uma vez que os rubro-negros haviam seguido para o Salão Nobre.

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O desencontro frustrou a expectativa dos flamenguistas, que se reuniram durante o feriado para incentivar a equipe de Leonardo Jardim antes do confronto com o Palmeiras, que pode garantir o título do Campeonato Brasileiro.

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Flamengo explica planejamento de viagem

Em comunicado divulgado antes do embarque, o Flamengo afirmou que havia consultado as autoridades competentes sobre a possibilidade de alterar o percurso da delegação em função da mobilização dos torcedores.

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— O Flamengo está ciente da movimentação de torcedores no entorno do Aeroporto Internacional Tom Jobim e entrou em contato com as autoridades competentes para avaliar uma possível alteração de trajeto. No entanto, após orientação, foi recomendado que o planejamento original fosse mantido — informou o clube.

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O Rubro-Negro também ressaltou que a logística seguiria o planejamento adotado ao longo da temporada, mantendo o trajeto e o local de embarque habituais.

Apesar do desencontro, a torcida marcou presença no Galeão ao longo da tarde. O LANCE! acompanhou a movimentação e conversou com rubro-negros confiantes na conquista do Brasileirão.

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O Flamengo enfrenta o Palmeiras neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque. Líder do Brasileirão com 79 pontos, seis a mais que o rival, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate para conquistar o título nacional com duas rodadas de antecedência.

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