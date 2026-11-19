Flamengo divulga nota e prega cautela antes de decisão contra o Palmeiras pelo Brasileirão
Rubro-Negro divulgou nota oficial nesta quinta-feira (19), reforçou o foco nas três rodadas finais e comentou expectativa sobre comemoração e entrega da taça
O Flamengo divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira (19) e pregou cautela na reta final do Campeonato Brasileiro. Às vésperas do confronto direto com o Palmeiras, no sábado, em São Paulo, o clube reforçou que ainda restam três rodadas e que o foco está inteiramente voltado para os compromissos finais da competição.
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A manifestação também ocorre em meio à expectativa de parte da torcida sobre a possibilidade de a taça ser levada ao estádio do adversário caso o Rubro-Negro confirme o título. A tendência, porém, é que a CBF não leve o troféu para a partida.
O Flamengo pode conquistar o título brasileiro justamente diante do principal concorrente. Com a vantagem na tabela, um empate contra o Palmeiras, na casa do adversário, será suficiente para garantir a taça. Depois do confronto, a equipe ainda terá pela frente Coritiba, fora de casa, e Chapecoense, no Maracanã.
Na nota, o Flamengo afirmou que tem recebido questionamentos sobre a comemoração, a premiação e até a entrega do troféu do Brasileiro de 2026. Diante das especulações, a diretoria destacou que o clube mantém o foco nas três partidas restantes e garantiu que a postura será a mesma até o encerramento do torneio.
— Desde o término da partida contra o Athletico-PR, o Clube de Regatas do Flamengo tem recebido diversos questionamentos sobre a comemoração, a premiação e até a entrega do troféu do Campeonato Brasileiro de 2026. Diante desse cenário, é importante reforçar que restam três rodadas e que o foco da presidência, da diretoria de futebol, da comissão técnica e dos jogadores está inteiramente voltado para esses compromissos. Tem sido assim ao longo de todo o campeonato, e é assim que o futebol rubro-negro seguirá até o fim — publicou o clube.
O comunicado também ressaltou o respeito aos adversários e à competição nacional. O Flamengo reconheceu que a expectativa pelo título é natural, mas afirmou conhecer as dificuldades do Brasileirão e garantiu que disputará cada uma das partidas restantes com seriedade.
— Mesmo que torcedores, representantes da mídia e outros profissionais do esporte, até de forma natural, enxerguem o cenário de maneira diferente, o Flamengo conhece as dificuldades do Brasileirão. A equipe disputará cada uma das três partidas restantes com a seriedade e o respeito que os adversários e a principal competição nacional merecem — concluiu a nota.
Flamengo pode ser campeão contra o Palmeiras
O duelo de sábado ganhou contornos de decisão por colocar frente a frente os dois principais concorrentes ao título. O Flamengo precisa de apenas um empate para confirmar a conquista nacional, enquanto o Palmeiras joga em casa e tenta adiar a definição do campeonato.
Leia a nota na íntegra
Desde o término da partida contra o Athletico-PR, o Clube de Regatas do Flamengo tem recebido diversos questionamentos sobre a comemoração, a premiação e até a entrega do troféu do Campeonato Brasileiro de 2026. Diante desse cenário, é importante reforçar que restam três rodadas e que o foco da presidência, da diretoria de futebol, da comissão técnica e dos jogadores está inteiramente voltado para esses compromissos. Tem sido assim ao longo de todo o campeonato, e é assim que o futebol rubro-negro seguirá até o fim.
Mesmo que torcedores, representantes da mídia e outros profissionais do esporte, até de forma natural, enxerguem o cenário de maneira diferente, o Flamengo conhece as dificuldades do Brasileirão. A equipe disputará cada uma das três partidas restantes com a seriedade e o respeito que os adversários e a principal competição nacional merecem.
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