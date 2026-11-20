O clima de confiança tomou conta do AeroFla realizado nesta sexta-feira (20), no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Centenas de torcedores se mobilizaram para apoiar o elenco antes do embarque para São Paulo, onde o Flamengo enfrenta o Palmeiras em um confronto que pode garantir o título brasileiro. Em meio à festa, um rubro-negro aproveitou para mandar um recado à presidente do clube paulista, Leila Pereira.

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Em entrevista ao Lance!, o torcedor fez questão de provocar a dirigente e manifestou o desejo de ver o Flamengo conquistar o título justamente na casa do rival.

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— Ó, Leila, escuta só uma coisa: não muda o jogo para outro estádio porque, po, deixa a gente ser campeão no chiqueiro. [...] Deixa a gente ser campeão no Nubank Parque! Beijo, Leila! Ganhou nada esse ano, não vai ganhar nada esse ano! — brincou.

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O rubro-negro também projetou o desempenho do Palmeiras nas outras competições que ainda disputa, apostando em uma temporada sem títulos para o rival.

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— Palmeiras vai ser vice em tudo. Se ganhar um título, um título, vai fazer os palmeirenses felizes. [...] Esquece, Leila! Um beijo. Leila, tá triste? Fica triste não!

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Torcedor tatuado aposta em vitória do Flamengo

Outro personagem encontrado pelo Lance! durante a mobilização foi Leonardo, torcedor que carrega diversas tatuagens em homenagem ao Flamengo pelo corpo. Confiante na conquista do décimo título brasileiro, ele projetou uma vitória rubro-negra sobre o Palmeiras.

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— A expectativa é imensa. Décimo título para nós. Importa muito e vamos com tudo para cima — afirmou.

Leonardo, torcedor do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Questionado sobre o resultado da partida, Leonardo apostou em um triunfo por 3 a 1, com gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Samuel Lino.

O torcedor também garantiu que ainda tem espaço no corpo para registrar uma eventual nova conquista do Flamengo.

— Tem mais espaço para mandar mais ainda — brincou.

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O Flamengo enfrenta o Palmeiras neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder com 79 pontos, seis a mais que o adversário, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate para conquistar o título nacional com duas rodadas de antecedência.