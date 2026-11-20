Torcedor do Flamengo provoca Leila Pereira no AeroFla: 'Deixa ser campeão no chiqueiro'
Rubro-negros lotaram o entorno do Galeão para apoiar o elenco antes do embarque para São Paulo; torcedores conversaram com o Lance!
O clima de confiança tomou conta do AeroFla realizado nesta sexta-feira (20), no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Centenas de torcedores se mobilizaram para apoiar o elenco antes do embarque para São Paulo, onde o Flamengo enfrenta o Palmeiras em um confronto que pode garantir o título brasileiro. Em meio à festa, um rubro-negro aproveitou para mandar um recado à presidente do clube paulista, Leila Pereira.
➡️Palmeiras não vence Flamengo em casa pelo Brasileirão há quase uma década
Em entrevista ao Lance!, o torcedor fez questão de provocar a dirigente e manifestou o desejo de ver o Flamengo conquistar o título justamente na casa do rival.
— Ó, Leila, escuta só uma coisa: não muda o jogo para outro estádio porque, po, deixa a gente ser campeão no chiqueiro. [...] Deixa a gente ser campeão no Nubank Parque! Beijo, Leila! Ganhou nada esse ano, não vai ganhar nada esse ano! — brincou.
➡️Flamengo chega invicto em gramados sintéticos para enfrentar o Palmeiras; veja os números
O rubro-negro também projetou o desempenho do Palmeiras nas outras competições que ainda disputa, apostando em uma temporada sem títulos para o rival.
— Palmeiras vai ser vice em tudo. Se ganhar um título, um título, vai fazer os palmeirenses felizes. [...] Esquece, Leila! Um beijo. Leila, tá triste? Fica triste não!
➡️Flamengo tem três desfalques confirmados para enfrentar o Palmeiras; veja relacionados
Torcedor tatuado aposta em vitória do Flamengo
Outro personagem encontrado pelo Lance! durante a mobilização foi Leonardo, torcedor que carrega diversas tatuagens em homenagem ao Flamengo pelo corpo. Confiante na conquista do décimo título brasileiro, ele projetou uma vitória rubro-negra sobre o Palmeiras.
— A expectativa é imensa. Décimo título para nós. Importa muito e vamos com tudo para cima — afirmou.
Questionado sobre o resultado da partida, Leonardo apostou em um triunfo por 3 a 1, com gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Samuel Lino.
O torcedor também garantiu que ainda tem espaço no corpo para registrar uma eventual nova conquista do Flamengo.
— Tem mais espaço para mandar mais ainda — brincou.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
O Flamengo enfrenta o Palmeiras neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder com 79 pontos, seis a mais que o adversário, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate para conquistar o título nacional com duas rodadas de antecedência.
Mais LANCE!
Flamengo frustra torcida e desvia caminho do AeroFla antes de 'final' contra o Palmeiras
Rubro-negros deixaram o Terminal de Cargas e seguiram para o Salão Nobre, mas delegação passou pelo local onde a concentração estava inicialmente
Flamengo tem três desfalques confirmados para enfrentar o Palmeiras; veja relacionados
De la Cruz não viaja por precaução com gramado sintético; Léo Pereira e Pulgar também desfalcam equipe de Leonardo Jardim
Brasil define numeração para a Copa do Mundo Sub-17; veja a lista completa
Lucca Caramico, do Corinthians, vestirá a camisa 10, enquanto Rodrigo Jr., do Vasco, será o centroavante número 9; seleção estreia neste sábado
Palmeiras x Flamengo: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque
AO VIVO: Acompanhe o Aerofla diretamente do Galeão antes da decisão entre Flamengo e Palmeiras
Torcedores rubro-negros se reúnem no aeroporto para apoiar a delegação antes do confronto que pode garantir o título do Brasileirão
Entre títulos e dinheiro: Palmeiras e Flamengo dominam o futebol brasileiro
Equipes voltam a se encontrar neste sábado (21), em duelo que pode definir o Brasileirão
Flamengo chega invicto em gramados sintéticos para enfrentar o Palmeiras; veja os números
Rubro-Negro está invicto em seis jogos no ano, com cinco vitórias e 18 gols marcados
Ex-Flamengo e Palmeiras, Alecgol compara Pedro e Flaco López e escolhe melhor camisa 9 do Brasil
Alecssandro elogiou o centroavante rubro-negro e afirmou que ele é o melhor da posição no futebol brasileiro
Ibson relembra atuação histórica contra o Palmeiras e projeta título do Flamengo
Ex-meia lembrou goleada em 2008 e demonstrou confiança no título do Rubro-Negro
Palmeiras não vence Flamengo em casa pelo Brasileirão há quase uma década
Última vitória palmeirense aconteceu em 2017, quando venceu por 2 a 0
Com bônus milionário, River confirma valor da venda de Freitas para o Flamengo
Jogador chegou ao clube na janela do meio da temporada
Flamengo tenta superar Vasco por Lucas Rodrigues e prepara proposta ao Goiás
Rubro-Negro busca contratação de volante de 19 anos para 2027 e sinaliza oferta superior à apresentada inicialmente pelo rival
CBF divulga escala completa de arbitragem da 36ª rodada do Brasileirão; veja nomes
Rodada terá Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado entre os árbitros principais e pode definir o título do Flamengo em confronto direto com o Palmeiras
Flamengo divulga nota e prega cautela antes de decisão contra o Palmeiras pelo Brasileirão
Rubro-Negro divulgou nota oficial nesta quinta-feira (19), reforçou o foco nas três rodadas finais e comentou expectativa sobre comemoração e entrega da taça
Flamengo deixa São Paulo para trás e se torna segundo maior pontuador do Brasileirão
Vitória sobre o Athletico fez o Rubro-Negro ultrapassar o São Paulo e assumir a vice-liderança do ranking
Torcida do Flamengo mobiliza Aerofla antes de decisão contra o Palmeiras
Rubro-negros organizam concentração no Galeão a partir do meio-dia desta sexta-feira; delegação embarca às 16h para São Paulo
Sem dupla importante, Flamengo tem cinco opções para substituir titulares contra o Palmeiras
Léo Pereira e Pulgar estão suspensos e vão desfalcar o Rubro-Negro
Com jogadores de Flamengo e Liverpool, saiba quais craques jogam GTA 6
Jogo foi lançado nesta quinta-feira (18)
Vai poupar? Abel indica estratégia do Palmeiras para encarar o Flamengo
Alviverde vê rival abrir seis pontos de vantagem com três rodadas para o fim da competição, e comissão técnica avalia cenários