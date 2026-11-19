Palmeiras aposta em retorno de Murilo e Piquerez para final da Libertadores, mas vê cenários distintos
Dupla realiza trabalho de recuperação; zagueiro será liberado e busca titularidade em Montevidéu, enquanto lateral mira ganhar minutagem na decisão
O Palmeiras está confiante de que terá Murilo e Piquerez à disposição para a final da Libertadores, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu. O cenário dos dois titulares, no entanto, é distinto nesta reta final de recuperação antes da primeira decisão da equipe na temporada.
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Murilo iniciou o processo de transição física na manhã desta quinta-feira, após sentir um incômodo muscular na coxa durante a classificação diante do Vasco, pela Copa do Brasil. O zagueiro não deve ser relacionado para os próximos dois compromissos do Palmeiras no Brasileirão, contra Flamengo e Chapecoense, respectivamente, de acordo com apuração do Lance!.
A expectativa, porém, é de que esteja à disposição para a final da Libertadores, diante do Estudiantes, principal objetivo da comissão técnica e da diretoria nesta reta final de 2026. O Palmeiras trabalha para tê-lo como titular.
Piquerez, por sua vez, ainda vive um cenário indefinido. O lateral não iniciou o processo de transição física após se lesionar em compromisso pela seleção uruguaia durante a Data Fifa. Apesar disso, o departamento médico trabalha com a expectativa de contar com o jogador na final continental, mesmo que inicialmente como opção no banco de reservas para o jovem Arthur.
Internamente, a diretoria e o departamento médico se apoiam em recuperações recentes para manter a confiança de contar com o lateral em campo. Ainda no primeiro semestre, Piquerez sofreu uma grave lesão no tornozelo durante um amistoso contra a Inglaterra, mas passou por um processo específico de recuperação, dividido em duas etapas, para manter vivo o sonho de disputar a Copa do Mundo. O trabalho permitiu que o jogador fosse convocado pelo técnico Marcelo Bielsa, mesmo ainda em recuperação.
Na ocasião, inclusive, o Lance! havia publicado que o jogador seria convocado pela seleção uruguaia, mesmo ainda em processo de recuperação, por ser considerado uma das peças importantes do elenco.
Ambos serão reavaliados diariamente pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP), responsável por determinar a liberação dos jogadores para as atividades e os jogos.
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