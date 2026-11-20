O Flamengo divulgou nesta sexta-feira (20) a lista de relacionados para enfrentar o Palmeiras, em confronto que pode garantir o título do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo. Entre as ausências está Nicolás De la Cruz, que não viajará com a delegação rubro-negra.

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O meio-campista uruguaio ficou fora da relação em função do gramado sintético do estádio palmeirense. A decisão é preventiva, já que De la Cruz participou normalmente do treinamento realizado na manhã desta sexta-feira, no CT George Helal.

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Além do uruguaio, Leonardo Jardim não poderá contar com Erick Pulgar e Léo Pereira. Os dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, na quarta-feira (18), e cumprem suspensão automática.

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Para a defesa, Danilo e Vitão são alternativas à ausência de Léo Pereira. O primeiro voltou a ser relacionado na última rodada, após se recuperar de duas fraturas na mandíbula. No meio-campo, Saúl, Evertton Araújo e Lucas Paquetá são opções para substituir Pulgar.

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Confira os relacionados do Flamengo contra o Palmeiras

Alex Sandro, Andrew, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, Arrascaeta, Dyogo Alves, Emerson Royal, Evertton Araújo, Freitas, Guillermo Varela, João Victor, Jorginho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro, Gonzalo Plata, Rossi, Samuel Lino, Saúl, Anthony Valencia e Vitão.

Rubro-Negro pode conquistar o Brasileirão no sábado

O Flamengo chega ao confronto com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, segundo colocado. Com apenas três rodadas restantes, o Rubro-Negro precisa de um empate para conquistar o título brasileiro com duas partidas de antecedência.

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A equipe de Leonardo Jardim vem de uma sequência de 16 jogos sem perder e busca encerrar a disputa pelo título justamente diante do principal concorrente na competição.

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