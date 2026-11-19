Andreas vira o foco para Copas após derrota do Palmeiras: 'Temos que ser sinceros'
Meia segue discurso de Abel Ferreira após duelo com o Cruzeiro e destaca necessidade de ajustes antes das decisões
Titular do Palmeiras na derrota para o Cruzeiro, na última quarta-feira (18), Andreas Pereira reconheceu que o título do Brasileirão ficou ainda mais distante após o encerramento da 35ª rodada. O meia afirmou que o momento é de concentrar as atenções nas disputas da Libertadores e da Copa do Brasil, além de ajustar os últimos detalhes antes das duas decisões.
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A fala de Andreas segue a mesma posturada adotada por outros integrantes do elenco e pelo próprio Abel Ferreira, que destacou em entrevista ver o título como "entrgue" ao Flamengo.
- Agora é ajustar, não é hora de desespero. A gente sabe que tem duas finais muito importantes pela frente. Continuar trabalhando, todo mundo tem que dar 1% a mais. A gente tem noção, sabe que vai ser muito difícil, são seis pontos em três rodadas. Temos que ser sinceros com nós mesmos e focar nas finais que a gente tem e se preparar da melhor forma para ganhar - destacou em entrevista após a partida no Mineirão.
O Palmeiras permaneceu com 73 pontos após a derrota de virada para o Cruzeiro e viu o Flamengo abrir seis pontos de vantagem ao vencer o Athletico, no Maracanã. Além da diferença na pontuação, o rival carioca soma três vitórias a mais que o Alviverde (24 contra 21), principal critério de desempate do Campeonato Brasileiro.
Para evitar que o rival conquiste o título no Nubank Parque, o Palmeiras precisa vencer o confronto direto. Em caso de empate ou derrota, o Flamengo garantirá matematicamente a taça.
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Calendário do Palmeiras em 2026
- 21/11 - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão (36ª rodada)
- 24/11 - Chapecoense x Palmeiras - Brasileirão (37ª rodada)
- 28/11 - Palmeiras x Estudiantes - Libertadores
- 02/12 - Palmeiras x Coritiba - Brasileirão (38ª rodada)
- 06/12 - Grêmio x Palmeiras - Copa do Brasil
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