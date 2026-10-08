Fluminense x Palmeiras: Maracanã terá ingressos por R$ 320 para visitantes

O Palmeiras dará prioridade aos sócios Avanti na compra de ingressos para a partida contra o Fluminense, no dia 14 de outubro, no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores.

+ Palmeiras terá estreia de destaque da base contra o Bahia

As entradas custarão R$ 320, valor definido pelo clube mandante, e estarão à venda a partir das 12h (de Brasília) da próxima sexta-feira (9), pelo site ingressospalmeiras.com.br. Cada torcedor poderá adquirir um ingresso por CPF.

continua após a publicidade

A exclusividade para sócios do programa Avanti terminará às 12h (de Brasília) do próximo domingo (11), quando a venda será aberta ao público geral, caso os ingressos não tenham sido esgotados.

Palmeiras terá a vantagem de decidir a eliminatória em casa

Pela primeira vez na atual edição da Copa Libertadores, o Palmeiras terá a vantagem de decidir uma eliminatória como mandante. Mesmo classificado na segunda posição de seu grupo, o Alviverde possui campanha superior à do Fluminense. Com isso, disputará o segundo jogo das semifinais no Nubank Parque.

continua após a publicidade

Anteriormente, o Palmeiras eliminou Cerro Porteño, nas oitavas de final, e LDU, nas quartas, como visitante. Contra os paraguaios, venceu por 2 a 1 no placar agregado, após empate no primeiro confronto. Diante dos equatorianos, a classificação veio nos pênaltis, com destaque para o goleiro Carlos Miguel.

Do outro lado da chave, Flamengo e Estudiantes duelam por uma vaga na decisão da Libertadores. O primeiro jogo será disputado na Argentina, enquanto a volta acontecerá no Maracanã.

continua após a publicidade

Os vencedores das duas eliminatórias se enfrentarão na final da Libertadores, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

Vitor Roque, do Palmeiras, e Igor Rabello, do Fluminense, em partida pelo Brasileirão disputa no Maracanã, no Rio de Janeiro (Foto: Cesar Grecco/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras